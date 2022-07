Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti erostaan tiedostustilaisuudessa torstaina iltapäivällä. Hän ilmoitti eroavansa sekä konservatiivipuolueen johtajan paikalta että pääministerin virasta.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Britannian pääministeri Boris Johnsonin tämänpäiväinen ero ei vaikuta Suomen turvallisuustilanteeseen.

”Uskon, että Iso-Britannian sitoutuminen Suomen turvallisuuteen ja annetut turvallisuusvakuudet tulevat uudenkin hallituksen olosuhteissa säilymään”, Haavisto toteaa ja muistuttaa, että hallituspohja on todennäköisesti Johnsonin erosta huolimatta pysymässä nykyisen kaltaisena.

”Sekä toukokuussa allekirjoitettu julkilausuma että nopealla aikataululla tapahtunut Nato-jäsenyyden ratifiointi todistavat laajan sitoutumisen Suomen ja Ruotsin turvallisuuteen”, Haavisto korostaa.

Britannia ja Suomi allekirjoittivat yhdessä toukokuussa julkilausuman, jossa maat lupautuvat tukemaan toisiaan sotilaallisen hyökkäyksen tai vastaavan hätätilan kohdatessa.

Lausuman mukaan tämä avunanto voi sisältää myös sotilaallisia keinoja, ja tätä sekä pääministeri Johnson että presidentti Sauli Niinistö korostivat julkilausuman allekirjoituksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa toukokuussa.

”Kyllä, tähän kuuluu myös sotilaallinen yhteistyö, mikäli toinen maa sitä pyytää”, Johnson vastasi tuolloin suorasanaisesti kysymykseen siitä, voitaisiinko kriisitilanteen sattuessa Britannian joukkoja nähdä tämän jälkeen Suomen maaperällä tai toisin päin.

Haaviston mukaan Eurooppa menettää Johnsonin erotessa tämän lyhyestä kaudesta huolimatta ”hyvin näkyvän hahmon”.

”Johnson on kampauksiaan myöten ollut kyllä hahmo eurooppalaisessa politiikassa, ja tietyssä mielessä tällaisia voimakkaita hahmoja aina tarvitaan. Ne luovat eurooppalaista tapaa tehdä politiikkaa ja ovat eurooppalaisia tavaramerkkejä, jollaiseksi Johnson varmasti on myös muodostunut”, Haavisto sanoo.

Hän uskoo, että Johnson tullaan muistamaan tiukkana Ukrainan puolustajana Venäjän hyökkäyksen alettua.

”Kyllä Johnsonin sitoutuminen siihen on ollut vahvaa”, Haavisto toteaa.

Hänen mukaansa linja on ollut vahvasti pääministerin vetämä, mutta hän uskoo sen jatkuvan Johnsonin erosta huolimatta.

Ukrainan tukemisen lisäksi Haavisto uskoo, että Johnson muistetaan Britannian EU-erosta brexitistä ja uskosta sen ”autuaaksitekevyyteen”.

Hän ei kuitenkaan usko, että Johnsonin poistuessa pääministerin paikalta Britannian ja EU:n suhde muuttuu.

Johnsonin hallitus antoi kesäkuussa Britannian alahuoneelle lakiesityksen, jonka on määrä tehdä tyhjäksi osa EU:n ja Britannian yhdessä sopimista brexit-säännöistä. EU-komissio on ilmoittanut aloittavansa oikeustoimet lakimuutosta vastaan.

”Lakiesitys yksipuolisista toimista todennäköisesti etenee. Suomen kanta kuitenkin pysyy komissiota ja sen lähestymistapaa tukevana”, Haavisto sanoo.

”En usko, että tähän on odotettavissa suuria muutoksia.”

Britannian pääministeri Johnson ilmoitti erostaan tiedostustilaisuudessa torstaina iltapäivällä. Hän ilmoitti eroavansa sekä konservatiivipuolueen johtajan paikalta että pääministerin virasta.

Eron taustalla on useita kriisejä, joista viimeisimmässä kyse on ollut Johnsonia lähellä olleesta kansanedustajasta, jota Johnson on suojellut, vaikka tämä on käyttäytynyt humalassa ahdistavasti muita ihmisiä kohtaan.