Kokoomus on tällä hetkellä todennäköisin vaalivoittaja. Puolue miettii vielä vimmatusti, miten ja kenen toimesta voitto tapahtuu, kirjoittaa HS Vision toimittaja Emil Elo analyysissaan.

Yhdeksän kuukauden päästä Suomella on tiedossa seuraava pääministeripuolue.

Tunnetuimpien vedonvälittäjien vedonlyöntikohteet eivät ole vielä auki, mutta pienintä kerrointa tarjotaan todennäköisesti kokoomukselle, joka on hallinnut kyselyjä.

Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa kokoomuksen suosio oli Nato-kevään jäljiltä kaventunut pari prosenttiyksikköä 23,7 prosenttiin. Lähin haastaja Sdp oli 19,8 prosentin kannatuksellaan.

Samana aamuna kun Yle julkaisi kannatusmittauksensa, kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen lähetti medialle sähköpostia. Vuodesta 2009 kansanedustajana työskennellyt Jokinen kertoi jättävänsä eduskunnan tämän kauden päätteeksi.

Hänestä tulee yksi nimi lisää kokoomuksen ensi keväänä vaihtuvien kansanedustajien listaan.

Esimerkiksi vuoden 2019 Helsingin vaalipiirin ääniharavat ovat nykytiedolla väistymässä muiden tieltä.

Ben Zyskowicz (12 556 ääntä vuoden 2019 vaaleissa) on pohtinut mahdollisesti jättävänsä eduskunnan terveyssyistä, mutta ei ole vielä tehnyt päätöstä. Jaana Pelkonen (10 563 ääntä) on jo tehnyt palveluksensa puolueelle ja jatkaa työuraansa muualla. Juhana Vartiainen (8 206 ääntä) jatkanee kaupungin pormestarina. Jotkut kokoomuslähteet kertovat, että Wille Rydmania (5 910) ei nähdä kokoomuksen ehdokaslistalla.

Helsingin nelikon yli 37 000 ääntä toivat viime vaaleissa kokoomuksen koko Helsingin potista hieman alle puolet. Seuraavissa vaaleissa ei voi turvata tuttuihin nimiin, kun pitäisi samalla synnyttää lisäkannatusta.

Hajaantuvaan Helsinkiin on kokoomuksen onneksi vaalikauden aikana muuttanut laastari nimeltä Elina Valtonen, josta puoluetoimisto odottaa ensi vaalien ääniharavaa. Jo kuntavaaleissa kokoomukselle pormestarin paikan pelastanut Valtonen jättää aukon kuitenkin Uudellemaalle, jossa on tällä hetkellä tarjolla ankkuriehdokkaaksi ”vain” Kai Mykkänen.

Myös Uudellamaalla kokoomus haluaa repiä eroa muihin puolueisiin ottamalla vaalialueelta yhden tai kaksi lisäpaikkaa.

Politiikan pikkulintujen mukaan kokoomus onkin soitellut Firenzen suuntaan ulkomaanpuheluja. Uudeltamaalta aiemmissa vaaleissa valtavia äänimääriä kerännyt Alexander Stubb ei kuitenkaan ole asiasta ainakaan vielä innostunut.

Maakunnissa Hämeen vaalipiirin toiseksi suosituimman kokoomuslaisen Kalle Jokisen (5 934 ääntä) lisäksi puolueen Varsinais-Suomen vaalilistoilta poistuu keväällä menehtynyt Ilkka Kanerva (7 350 ääntä).

Iso kysymys Varsinais-Suomessa on, kuka tai ketkä perivät Kanervan tehokkaan noin tuhannen henkilön taustaorganisaation, joka piti vuosikymmenestä toiseen huolen Kanervan sisäänpääsystä. Voi myös olla, että ei kukaan.

Myös Tampereen vasta valitun pormestarin Anna-Kaisa Ikosen (9 101 ääntä) työ kaupunkinsa parissa on todennäköisesti vielä ratkaisevasti kesken.

Edellä mainitut seitsemän todennäköisesti väistyvää kokoomuslaista toivat puolueelle viime vaaleissa lähes 12 prosenttia äänistä, noin 60 000 kappaletta.

Kato ei myöskään ehkä jää siihen. Esimerkiksi Paula Risikko (9 891 ääntä) ei ole vielä kertonut julkisuuteen jatkosuunnitelmistaan.

Politiikassa väki toki vaihtuu, eikä tunnettujenkaan nimien poistuminen vaalilistoilta juurikaan heiluta puolueita. Yleisesti ajatellaan, että kahden vaalikauden jälkeen ehdokkaan täytyy uudistua tai vaihtua, koska äänestäjäkunnan prioriteetit vaihtuvat kahdeksassa vuodessa.

Tilastollisesti ehdokkaan äänimäärät alkavat laskea kahden kauden jälkeen.

Esimerkiksi kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen äänimäärä on lähes puolittunut vuoden 1999 vaaleista ja vuonna 2019 Räsänen oli viimeinen ehdokas, joka pääsi Hämeen vaalipiiristä eduskuntaan.

Kokoomuksella on tehokkaat piirit, joista puskee tällä hetkellä uusia ehdokkaita. Esimerkiksi Oulun vaalipiirissä kokoomuksen ehdokaslista on jo lähes täynnä, kun piiritoimisto on nimittänyt 15 ehdokasta 18:sta.

Kokonaisuudessaan kokoomus on nimennyt jo yhdeksän kuukautta ennen vaaleja noin 80 ehdokasta, mikä on puolueista eniten.

Eräs kokoomuslainen epäileekin, että näissä vaaleissa ei nähdä viime hetken julkkisehdokkaita, vaan puolueen piiritoimistot haluavat täyttää listat nopeasti itse.

Monet järjestötyötä pitkään tehneet kokoomuslaiset kokevat, että heillä on nyt once in a lifetime -tilaisuus päästä eduskuntaan, kun vaalilistoilla on tilaa ja puolueen kannatus on korkealla.

Usean ehdokkaan kohdalla mahdollisuus myös konkretisoituu.

Samalla kokoomuksen eduskuntaryhmän rakenne muuttuu. Zyskowiczin päätöksestä riippuen ryhmästä on poistumassa noin 130 työvuoden kokemus kansanedustajan työstä.

Joka tapauksessa kokoomuksen seuraavasta eduskuntaryhmästä on tulossa kokematon tai raikas – riippuu tulokulmasta.

On todennäköistä, että ensi kaudella kokoomuksen ”kokenut kaarti” tarkoittaa Sari Sarkomaata, Anne-Mari Virolaista ja Sanni Grahn-Laasosta.

Se ei ainakaan vähennä painetta valita naispuheenjohtaja puolueelle, jolla ei naisjohtajaa vielä ole ollut.