Sähköyhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper on kriisissä, ja Saksassa neuvotellaan parhaillaan pelastuspaketista.

Energiayhtiö Fortumin sen saksalaisen tytäryhtiön Uniperin kriisi puhutti Suomen puoluejohtajia MTV:n tentissä tiistai-iltana. Puoluejohtajat asettuivat laajalti sen puolelle, ettei Uniperia rahoiteta enempää suomalaisella rahalla. Fortum on jo tukenut Uniperia kahdeksan miljardin euron suuruisella konsernin sisäisellä rahoituksella.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaikutti tentissä olevan puheenjohtajista pessimistisin Uniperin tulevaisuudesta.

”Täytyy nyt muistaa se, että jos Uniper lähtee kaatumaan, niin kun näillä energian hinnoilla näyttää aika varmalta, niin enemmistöomistaja Fortum on suuressa riskissä menettää pääomaa. Silloin Suomen valtio joutuu enemmistöosakkaana tulemaan mukaan, eli todellinen riski suomalaiselle veronmaksajalle on olemassa”, Essayah sanoi.

Uniper on yksi Euroopan suurimmista kaasukauppiaista, ja suomalainen Fortum omistaa siitä 78 prosenttia. Euroopan kaasukriisin seurauksena Uniper uhkaa kaatua kokonaan. Suomen valtio omistaa Fortumista 51 prosenttia.

”Ei voida missään nimessä hyväksyä, että Suomi maksaa enemmän. Suomi on jo nyt tukenut Uniperia kahdeksalla miljardilla”, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi.

”Kahdeksan miljardia on erittäin merkittävä tuki, ja se on jo annettu. Olen samaa mieltä Purran kanssa, että nyt on syytä pohtia Suomessa aiemmin tehtyjä virheitä”, vastasi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Fortumin ja Uniperin johto neuvottelevat paraikaa Saksan hallituksen kanssa pelastuspaketista. Venäjän Gazprom ei tällä hetkellä toimita Uniperille kaasua sovittuja määriä, minkä vuoksi Uniper tekee maakaasuliiketoiminnallaan jopa 50 miljoonaa euroa tappiota päivittäin. Uniperin mukaan loppuvuoden aikana tappio voi kasvaa yhteensä kymmeneen miljardiin euroon.

Saksan talous- ja energiaministeri Robert Habeckin mukaan Fortumin tulisi osallistua vaikeuksissa olevan Uniperin pelastamiseen.

Fortumin sijaan puoluejohtajat sysäävät vastuuta pitkälti Saksalle.

”Force majeure -periaatteella nyt pitää vaatia kaasusta oikea hinta ja minimoida Suomeen veronmaksajille tulevia tappioita”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

”Se luultavasti johtaisi siihen, että saattaisi tulla oikeudenkäyntejä, mutta tämä on Fortumille ja Uniperille aivan kohtalonkysymys”, Orpo jatkoi.

Puoluejohtajista vihreiden Maria Ohisalo ei suoraan vastannut kysymykseen siitä, pitäisikö Fortumin osallistua Uniperin rahoittamiseen enempää. Sen sijaan Ohisalo sanoi, että kriisi on osaltaan johtunut fossiilienergiaan panostamisesta.

”Ei ole kyse vain [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin käymästä sodasta, vain todella monet fossiilienergiaa tuottavat valtiot käyvät niillä rahoilla sotaa ja tappavat ihmisiä”, Ohisalo sanoi.

Orpo vetosi tentissä pääministeri Sanna Mariniin (sd), jotta hän lopettaisi kesälomansa ja tulisi mukaan ratkomaan kriisiä. STT:n mukaan Marin on ollut yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin jo viikonloppuna. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) lähtee torstaina Saksaan neuvottelemaan Uniperin pelastuspaketista. Tuppurainen on kertonut STT:lle, ettei hän kannata yhtiön pääomittamista enempää.