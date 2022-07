Mika Lintilän mukaan ilmastotavoitteet kiritään myöhemmin kiinni, vaikka ensi talvena joudutaan turvautumaan jopa turpeeseen. ”Siitä en ole huolissani.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) lähetti keskiviikkona iloisen Twitter-viestin: ”Huojentava tieto Olkiluodosta.” Lintilä oli tavannut Olkiluodon ydinvoimalan johtoa ja kuullut, että voimalan kolmosyksikkö aloittaisi sähkön­tuotannon jo heinäkuussa. Täyteen 1 600 megawatin tehon tuotantoon päästäisiin syyskuussa.

Vielä alkukesästä Olkiluodossa luvattiin täyttä tehoa vasta joulukuussa koekäyttö­vaiheessa ilmenneiden ongelmien takia.

Yli kymmenen vuotta rakennetun voimalan käynnistyminen jo syksyllä tarkoittaa, että Suomen sähkön riittävyys ensi talvena on käytännössä turvattu. Ilman sitä sähköstä olisi voinut tulla todellinen pula tyynenä pakkas­päivänä.

Syksyllä voimala on kuitenkin vielä koekäyttö­vaiheessa, joten tehoa ajetaan ylös-alas koekäyttö­suunnitelman mukaan.

Se on energiahuollosta vastaavalle ministerille iso helpotus, koska Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan jälkeen kaiken energian tulo Venäjältä Suomeen on loppunut. Siitä on koitunut murhetta monelle alalle.

”Öljypuolella voi olla jotain vielä tulossa, mutta muuten energiavirta on katkaistu kokonaan”, Lintilä sanoo.

Venäjältä on tullut Suomeen merkittäviä määriä sähköä, maakaasua, raakaöljyä ja haketta, jota on käytetty metsä­teollisuuden raaka-aineena ja voimaloiden poltto­aineena.

Lue lisää: Ensi talvena sähköstä voi tulla todellinen pula ja hinnat voivat olla hurjissa korkeuksissa – kuluttajalla on nyt vain vähän keinoja varautua

Jos Olkiluodossa ei ilmene uusia ongelmia – koputetaan puuta – Suomi näyttäisi pystyvän korvaamaan Venäjältä tulleen energian onnistuneesti kaikilla alueilla.

Neste saa ostettua korvaavan raakaöljyn maailmalta, Venäjän sähkö­tuonnin korvaa juuri Olkiluoto ja suuri määrä jatkuvasti rakennettavaa tuulivoimaa.

Maakaasun saanninkin kaasuverkosta vastaava Gasgrid ja elinkeino­ministeriö onnistuivat turvaamaan jo toukokuussa. Valtio vuokraa Inkoon satamaan sijoitettavan lng-terminaali­laiva Exemplarin kymmeneksi vuodeksi.

Lue lisää: Suomi voitti kisan venäläisen maakaasun korvaavasta terminaalista – jättimäinen lng-terminaali Etelä-Suomeen

Laivalla on laitteisto, jolla nesteytetty maakaasu lng voidaan muuttaa takaisin kaasuksi ja syöttää se kaasuverkkoon.

Inkoon sataman ja Suomen kaasuverkon välille joudutaan rakentamaan puolentoista kilometrin pituinen uusi putkiyhteys. Kaiken pitäisi olla valmista joulukuussa.

Terminaalilaivan avulla lng:tä voidaan tuoda laivalla Suomeen. Maakaasu on joillekin teollisuuden­aloille elintärkeä raaka-aine ja energianlähde, vaikka sen osuus Suomen koko energian­kulutuksesta on pieni.

”Me olimme ajoissa liikkeellä ja se kyllä herätti mielen­kiintoa. Brysselissä kollegat kyselivät meiltä, mistä laiva hankitaan mutta sitä emme paljastaneet. Ei haluttu kilpailevia tarjouksia siihen”, Lintilä sanoo.

Ministeri kantaa yhä huolta lämpövoimaloiden tilanteesta. Venäjältä edullisesti saatu hake oli monille voimaloille tärkeä polttoaine.

”Tapasin voimaloiden edustajia keväällä. He puhuivat silloin lähinnä poltto­aineiden kalleudesta, kun minä yritin saada selvyyttä siihen, että riittääkö polttoaine. Toivottavasti yhtiöt eivät joudu hankkimaan vielä syksyllä polttoainetta paniikissa ja kaikkein surullisinta on, jos meillä menee sen vuoksi ainespuuta polttoon.”

Lue lisää: ”Uniper-kauppa herättää kysymyksiä” – Näin poliitikot kommentoivat, kun Fortumista tuli Uniperin suuromistaja viisi vuotta sitten

Venäjän energiatuonnin jääminen pois on tarkoittanut sitä, että ainakin tänä talvena voimaloissa poltetaan myös turvetta, jonka käyttö oli muuten jo loppumassa päästö­oikeuksien kallistumisen seurauksena.

Myös Huoltovarmuuskeskus varastoi nyt turvetta tulevien talvien lämmön­tuotannon turvaamiseksi mahdollisessa kriisitilanteessa.

Keskusta on perinteisesti ollut turve­tuotannon puolesta­puhuja, mutta Lintiläkään ei usko, että suuria hiilidioksidi­päästöjä tuottavalla turpeella olisi pysyvää paluuta energian­tuotantoon.

”Turve on kriisiajan ratkaisu. Nyt sen polttaminen on kannattavaa. Sen käyttö lähti aikanaan liikkeelle 1970-luvun öljykriisistä, ja nyt on vähän samanlainen tilanne.”

Lintilän mukaan turvetta on joka tapauksessa parempi polttaa kuin runkopuuta, jolla on parempaa käyttöä metsä­teollisuuden raaka-aineena.

”Turve tulee olemaan paletissa muutaman vuoden eli tässä tulee ilmasto­tavoitteiden suhteen vähän aikalisää, mutta olen ihan varma, että se tullaan ottamaan teknologian kehityksessä nopeasti kiinni”, Lintilä sanoo.

Vaikka Suomen oma energiaturvallisuus näyttäisi olevan turvattu, Keski-Euroopan huomattavasti heikompi tilanne näkyy täälläkin. Kriisi nostaa kaiken energian hintaa ja voi ajaa talouden taantumaan.

Saksassa Venäjän maakaasutuonnin väheneminen ja mahdollinen loppuminen kokonaan aiheuttaa valtavia ongelmia.

Suomeen Saksan tilanne iskee myös Fortumin 78-prosenttisesti omistaman Uniperin kautta. Yhtiöt neuvottelevat paraikaa Saksan hallituksen kanssa Uniperin pelastus­paketista.

Lintilä oli omistajaohjauksesta vastaava ministeri vuonna 2017, kun Fortum osti Uniperin. Olisiko kauppa pitänyt jättää tekemättä?

”Fortumin operatiivinen johto ja hallitus olivat silloin hyvin vakuuttuneita kaupan kannattavuudesta. Eikä kukaan muukaan silloin puhunut maakaasu­riskistä, vaan jos varoiteltiin, niin siitä, että Fortum sai kaupassa kivihiilivoimaa”, Lintilä sanoo.

Väite ei tosin pidä aivan paikkansa, vaan useat poliitikot varoittivat jo tuolloin myös Venäjä-riskin kasvusta.

Lintilä sanoo kannattavansa Fortumin ehdotusta Uniperin kaasuliiketoiminnan eriyttämisestä ja siirtämisestä Saksan valtion omistukseen. Ehdotus on ollut Saksassa ainakin julkisen keskustelun perusteella vastatuulessa.

”Saksan ongelmien syy on valtion epäonnistunut energia­politiikka, esimerkiksi ydinvoimaloiden sulkeminen, jota en ymmärrä yhtään. Siksi Fortumin palastelu olisi toimiva ja oikeuden­mukainen ratkaisu. Saksalle on kuitenkin olennaista, että maakaasun toimitukset turvataan.”

Lue lisää: Konkurssi, kansallistaminen vai jotakin siltä väliltä? Näin Uniperin ja Fortumin kohtalosta nyt neuvotellaan

Hallituksen puolesta neuvotteluissa Saksan valtion kanssa on ollut omistaja­ohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd), joka on torstaina Berliinissä käymässä keskusteluja Saksan hallituksen edustajien kanssa.

Uniperin kaatuminen voisi pahimmillaan maksaa Fortumille niin paljon, että yhtiö tarvitsisi itsekin lisää pääomaa.

”Lähtökohta on, että ratkaisu on sellainen, ettei Fortumia jouduta pääomittamaan. Mutta haluan antaa neuvottelijoille työrauhan.”

Monissa Euroopan maissa sorvataan nyt kuluttajille energian hinnan­nousua korvaavia tukipaketteja. Suomessa sellaisia ei ole näillä näkymin Lintilän mukaan tiedossa jo julkistettuja toimia enempää.

Välttämättömän autoilun kustannuksia on jo päätetty alentaa kasvattamalla verotuksen työaika­vähennystä väliaikaisesti. Myös uusiutuvan polttoaineen jakelu­velvoitetta lasketaan 7,5 prosenttiyksilöllä 12 prosenttiin.

Se näkynee jonkin verran polttonesteiden hinnoissa.

”Tukiin liittyy muun muassa sellainen ongelma, että kukaan ei tiedä miten kauan korkeita hintoja kestää. Tämä on täysin globaali ongelma ja näkymä hintojen kehitykseen on äärimmäisen huono”, Lintilä sanoo.