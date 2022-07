Helsingin yliopiston tutkija Matti Nelimarkka muistuttaa, että kaikki algoritmit ovat jollain tavalla puolueellisia.

Facebookin EU-asioista vastaava yhteiskuntasuhdejohtaja Aura Salla väitti Suomi-Areenan keskustelutilaisuudessa tiistaina, että Facebook ei valitse algoritmeja, jotka määrittävät, missä järjestyksessä käyttäjä näkee muiden käyttäjien, mainostajien ja sivujen tekemät julkaisut.

”Jokainen voi valita, haluaako kronologisen newsfeedin, eli ne postaukset tulevat sieltä aikajärjestyksessä. Meidän kaltainen yritys ei valitse niitä algoritmeja”, Salla sanoi.

Sallan kommentit herättivät hämmennystä sekä tutkijoiden keskuudessa että sosiaalisessa mediassa.

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkija Matti Nelimarkka kertoo keskustelleensa Sallan kommenteista kollegoidensa kanssa. Nelimarkka on tietojenkäsittelytieteen tohtori, joka on tutkinut muun muassa poliittista valtaa digitaalisissa ympäristöissä ja algoritmeja yhteiskunnallisena toimijana.

Nelimarkan mukaan Facebook on tehnyt valinnan jo siinä vaiheessa, kun se on päättänyt antaa palvelun käyttäjälle kaksi vaihtoehtoa uutissyötteen järjestämiseen: kronologisen eli aikajärjestyksessä ilmestyvän tai suosituksiin perustuvan järjestyksen. Kahden valinnan laatikon ulkopuolella on muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi aakkosjärjestys tai täysin sivustojen seuraajien määrään perustuva järjestys.

”Facebookin on ollut suosittelualgoritmiaan suunnitellessa pakko tehdä valintoja siitä, mitä he haluavat optimoida, esimerkiksi enemmän klikkejä, enemmän reaktioita vai enemmän käytettyä aikaa palvelussa. Ja nimenomaan Facebook tekee näitä valintoja”.

Edes kronologinen uutissyöte ei ole Nelimarkan mukaan neutraali, sillä se arvottaa ”juuri nyt” julkaistut asiat ensimmäisiksi ja siten tärkeimmiksi. Esimerkiksi Twitterissä kronologinen järjestys oli pitkään ainoa vaihtoehto, mutta keväällä sekin toi vaihtoehdoksi suositusperustaisen järjestyksen.

”Missä tahansa järjestyksessä on mukana jokin ajatus siitä, mikä on hyvä järjestys. Sen takia mikään järjestys ei voi olla neutraali, vaikka siltä saattaisi tuntua”, Nelimarkka sanoo.

Sallan puheet muistuttavat Nelimarkkaa Facebookin kommenteista vuosien takaa, jolloin se väitti olevansa vain alusta käyttäjien luomalle sisällölle. Nelimarkan mukaan tutkijayhteisö on haastanut ajatusta neutraalista teknologia-alustasta jo 2010-luvun alusta.

Facebookin algoritmit herättivät laajalti huomiota viimeksi vuoden 2021 loppupuolella, kun yhtiön entinen työntekijä Frances Haugen paljasti, että yhtiön sisäiset selvitykset ovat osoittaneet, että sen laatimien algoritmien logiikka tuottaa vihapuhetta ja itseinhoa käyttäjissään samalla, kun yhtiö tekee käyttäjillään rahaa.

Vuonna 2018 tuolloisen Facebookin ja nykyisen Meta-teknologiayhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg lupasi, että alkaa palvelua kehittämällä vastustaa vihapuheen ja kansallisvaltioiden harjoittaman häirinnän levittämistä.

”Tämä ulostulo tuntuu olevan Zuckerbergin avoimen kirjeen vastainen, ja olen siksi hiukan hämmentynyt siitä”, Nelimarkka sanoo.

Sallan kommenteista heränneeseen keskusteluun osallistui Twitterissä digitaalisen media-alan yrittäjä ja sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä. Pönkä kertoo HS:n haastattelussa ihmettelevänsä, miksi Facebookin edustaja kertoo tällaisia kommentteja.

”Jos on iso ja vaikuttava somepalvelu, ja Metalla näitä on useita, pitää olla myös vastuu siitä, että algoritmit eivät mahdollista manipulointia tai väärän tiedon levittämistä. Moderointialgoritmin pitäisi olla samalla tasolla kuin uutissyötteen algoritmin”, Pönkä sanoo.

Salla korosti Suomi-Areenan haastattelussa, että käyttäjällä on mahdollisuus valita personoidun uutissyötteen ja kronologisen uutissyötteen välillä. Käyttäjän ei kuitenkaan ole mahdollista vaihtaa kronologista järjestystä oletusasetukseksi.

”Se on hyvin piilotettu ominaisuus ja suunniteltu niin, etteivät käyttäjät sitä käyttäisi”, Pönkä sanoo.

HS tavoitti puhelimitse Aura Sallan, joka ohjasi haastattelupyynnön Facebookin viestintään. Viestintä tai Salla eivät ole keskiviikkoiltaan mennessä vastanneet HS:n kysymyksiin.