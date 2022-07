Tuppurainen pelastusmatkalle Berliiniin, Fortum pulassa – Putositko kärryiltä? Tästä on kyse Uniperin kriisissä

Uniper-kriisissä pelissä on paitsi energian saatavuuden tulevaisuus myös suomalaisten veron­maksajien rahat. HS kertaa, mistä tapauksessa on kyse.

Fortumin tilanne on tukala. Neuvottelut tytäryhtiö Uniperin pelastamisesta ovat käyneet kuumina jo kaksi viikkoa. Fortumin pääkonttori kuvattuna 2017.

Energiayhtiö Fortumin tilanne on tukala. Neuvottelut Saksan kanssa tytäryhtiö Uniperin pelastamisesta ovat käyneet kuumina jo kaksi viikkoa, mutta tulosta ei ole vielä syntynyt. Ratkaisulla on kiire, sillä yhtiö tekee kymmenien miljoonien tappioita päivässä.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) matkusti torstaina Berliiniin auttamaan pelastustehtävässä.

Pelissä on paitsi energian saatavuuden tulevaisuus myös suomalaisten veron­maksajien rahat.

Mistä Uniper-kriisissä on kyse?

Miksi Fortum on nyt vaikeuksissa?

Fortum on Suomessa perustettu valtio-omisteinen energiakonserni, joka myy energiaa paitsi Suomessa myös esimerkiksi muualla Pohjoismaissa ja Saksassa.

Kivi Fortumin kengässä liittyy tällä hetkellä sen omistuksiin ulkomailla, erityisesti saksalaiseen energiayhtiöön Uniperiin, jonka se osti seitsemällä miljardilla eurolla vuonna 2018. Uniperin liiketoiminta on keskittynyt erityisesti maakaasuun ja kivihiileen, mutta yhtiöllä on myös vesi- ja ydinvoimaloita. Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia.

Fortum on viime aikoina myös kärsinyt tappioita ajaessaan liiketoimintaansa alas Venäjällä.

Kuinka mittavat Uniperin ongelmat ovat?

Tällä hetkellä Uniper tekee tappiota jopa 50 miljoonan euron päivävauhtia eli puolitoista miljardia euroa kuukaudessa. Vertailun vuoksi: kuukausittainen summa on suurempi kuin Suomen oikeus- ja ympäristöministeriöiden määrärahat yhteensä valtiovarain­ministeriön budjettiarviossa vuodelle 2022.

Jos ratkaisua tilanteeseen ei löydy, nykyisellä tahdilla Uniper ajautuu konkurssiin viikkojen sisällä.

Mistä Uniperin vaikeudet johtuvat?

Uniperin vaikeudet juontuvat energiakriisistä, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa. Uniper, yksi Euroopan suurimmista maakaasun kauppiaista, on ostanut merkittävän osan myymästään kaasusta Venäjän valtion kaasuyhtiöltä Gazpromilta.

Gazprom ei ole kuitenkaan toimittanut Uniperille kuin 40 prosenttia sovitusta määrästä kesäkuun 16. päivän jälkeen.

Nyt Uniper joutuu hankkimaan kaasunsa muualta jopa lähes kymmenkertaisella hinnalla, mutta se ei ole voinut siirtää lisäkulujaan suoraan kuluttajahintoihin.

Minkä takia Suomen hallitus on puuttunut neuvotteluihin?

Suomen valtio omistaa Fortumista 51 prosenttia. Koska Fortum on valtio-omisteinen, tappiota tehdessään se menettää välillisesti myös veronmaksajien rahoja.

On mahdollista, että Fortum kärsisi Uniperin takia niin valtavat menetykset, että se saattaisi tarvita lisää pääomaa. Fortumin pelastajaksi joutuisi Suomen valtio – eli suomalaiset veronmaksajat. Summa olisi miljardeja euroja.

Fortumin tappiot vaikuttavat paitsi valtion omistamiin osakkeisiin myös suoraan sen saamiin osinkoihin. Summa on merkittävä: valtio on saanut tänä vuonna osinkoja noin puoli miljardia euroa. Valtion omistamien Fortumin osakkeiden arvo on puolestaan pienentynyt jo noin 6,7 miljardilla eurolla.

Miksi Uniperin ei vain anneta kaatua?

Saksalle Uniperin konkurssi ei ole vaihtoehto, sillä yhtiöllä on keskeinen asema maan kaasunjakelussa. Saksa on ollut riippuvainen venäläisestä kaasusta erityisesti sen jälkeen, kun maa sulki ydinvoimalansa vuoden 2011 Fukushiman ydinvoimala­onnettomuuden jälkeen.

Jos Uniper kaatuisi, Saksaa kohtaisi jo valmiiksi ennakoitua pahempi energiakatastrofi talven tullen. Tilanne vaikuttaisi Eurooppaan laajemminkin, sillä Saksa on yksi alueen merkittävistä talouksista.

Fortumille Uniperin konkurssi olisi sinänsä mahdollinen ratkaisu, mutta enemmistö­omistajana se kärsisi mittavat tappiot. Se menettäisi ensinnäkin ne seitsemän miljardia, joilla se alun perin osti Uniperin. Sen omistuksen suuruus on tosin muutenkin pienentynyt pörssikurssilla laskettuna 2,6 miljardiin.

Fortum kuitenkin lisäksi rahoitti Uniperia kahdeksalla miljardilla tammikuussa, jolloin tytäryhtiö tarvitsi takausta maakaasun hintojen nousun takia. Tuolloin nousu näytti väliaikaiselta vaihtelulta. Osa rahoituksesta oli takauksia, osa osakaslainaa. Uniper on tähän mennessä jo ehtinyt käyttää rahat, joten Fortum todennäköisesti menettäisi niistä ainakin osan.

Mitä olisi huonoin mahdollinen vaihtoehto Fortumille?

Saksan hallitus on sanonut, että konkurssin edessä Uniper kansallistettaisiin eli Saksan valtio ottaisi sen kokonaan omistukseensa. Tällöin Saksa maksaisi Uniperin omistajille hinnan, joka ratkaistaisiin viime kädessä oikeusistuimessa. Se myös vastaisi Uniperin veloista.

Saksa ottaisi riskin, mutta tilanne olisi silti parempi kuin Uniperin konkurssi.

Fortumille kansallistaminen tuottaisi todennäköisesti miljarditappiot. Se kuitenkin saisi takaisin vähintään Uniperille antamansa kahdeksan miljardin euron rahoituksen. Tätä huonompaa neuvottelutulosta Fortumin ei kannata hyväksyä.

Mitä Fortum ja Suomi haluavat?

Fortum on ehdottanut, että Uniper pilkottaisiin. Tällöin Saksa valtiollistaisi Uniperin kaasuliiketoiminnan, kun taas loput sen toiminnasta erotettaisiin erilliseksi yhtiöksi, joka pysyisi nykyisillä omistajilla. Suomen hallitus tukee ehdotusta.

Koska kaasuliiketoiminta on tällä hetkellä niin tappiollista, Fortum saattaisi joutua maksamaan Saksalle järjestelystä hyvitystä. Saksan toiseksi suurin ammattiliitto on ilmoittanut vastustavansa ehdotusta.

On mahdollista, että Saksa vaatisi suurta osuutta myös erillisestä yhtiöstä.

Mitä muita vaihtoehtoja on olemassa?

Yksi vaihtoehto on, että Saksa siirtäisi osan kohonneesta kaasun hinnasta Uniperin asiakkaiden maksettavaksi. Kaasun hinta on kuitenkin valtava poliittinen kysymys Saksassa, mikä tekee mahdollisesta hintojen korottamisesta riskin saksalaisille päättäjille.

Saksan talousministeri Robert Habeck on sanonut, että Fortumin tulisi osallistua Uniperin pelastustoimiin.

Uniperille voidaan myös tarjota pelastuspaketteja. Saksalaislehdille vuodettiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla tietoja, joiden mukaan Uniperin pelastamiseksi suunniteltaisiin jopa yhdeksän miljardin euron pakettia.