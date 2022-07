Uudessa päätöksessään KRP sanoo, ettei sen tietoon ole tullut mitään sellaista, jonka perusteella päätöstä pitäisi arvioida uudelleen.

Keskusrikospoliisi (Krp) on hylännyt kokoomuksen pyynnön arvioida uudelleen kansan­edustaja Wille Rydmania koskevia epäilyjä. Kokoomus teki pyynnön sen jälkeen kun HS julkaisi kesäkuussa artikkelin, jossa useat naiset kertovat Rydmanin ahdistavasta käytöksestä.

Krp teki vuonna 2020 esiselvityksen Rydmanin toiminnasta, mutta muutaman päivän jälkeen selvitys lopetettiin. Poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkinta­kynnystä. Uudessa päätöksessään KRP sanoo, ettei sen tietoon ole tullut mitään sellaista, jonka perusteella päätöstä pitäisi arvioida uudelleen.

”Pyydettyä uudelleenarviointia ei tehdä. Jos poliisille ilmoitetaan uusia tekoja tai tapahtumia, joita joku pitää rikoksena, niiden tutkinnan aloittaminen harkitaan erikseen”, sanotaan Krp:n kesäkuun lopulla tehdyssä päätöksessä.

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Jyri Hiltunen sanoi kesäkuussa tuoreeltaan kokoomukselta tulleen pyynnön jälkeen, ettei poliisi tiennyt, mitä kokoomus haluaisi tutkittavan.

Hiltusen mukaan kokoomuksen pyynnössä ei ollut ”mitään sellaista tietoa”, mikä olisi viitannut siihen, että Krp:n aiemmassa selvityksessä ilmi tulleissa asioissa olisi ollut puutteellisia tai virheellisiä tietoja.

”Niiden henkilöiden osalta, mitkä meillä on tiedossa, ei ole tullut mitään uutta. Heidät on aikanaan kuulusteltu ja heidän osalta asiassa ei ole syytä epäillä rikosta ja siltä osin asian selvittely on päättynyt”, Hiltunen sanoi HS:lle.

Keskusrikospoliisi kertoi kesäkuussa myös tavoittelevansa kuultavaksi vielä kahta HS:n jutussa esiintynyttä naista, joita poliisi ei ollut aiemmin kuullut. Krp ei ole tiedottanut, onko asia edennyt heidän osaltaan jollain tavoin.