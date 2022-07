Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen valittiin heinäkuun alussa nelivuotiskaudelle oikeusvaltion toteutumista tarkkailevaan Venetsian komissioon.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on tuttu nimi jokaiselle eduskunnan valiokuntien asiantuntijalausuntoja lukeneelle.

Ojanen on viime vuosina ollut yksi käytetyimmistä asiantuntijoista varsinkin perustuslaki­valiokunnassa. Yleensä Ojasen lausunnot liittyvät perustuslain tai EU-oikeuden tulkintaa koskeviin kysymyksiin.

Viime viikolla oikeusministeriö nimitti Ojasen Euroopan neuvoston alaiseen Venetsian komissioon.

Komission jäsenille ei makseta erillistä palkkiota, vaan kyseessä on luottamustehtävä. Ojanenkin jatkaa siis sen ohella entisissä tehtävissään professorina ja EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenenä.

Ojanen seuraa tehtävässä peräti 24 vuotta toiminutta emeritusprofessori Kaarlo Tuoria.

”Hän on tehnyt todella mittavan ja suuren työn siellä. On mahdotonta ajatella sen paremmin ajallisessa kuin muussakaan mielessä yltävänsä samaan”, Ojanen kehuu edeltäjäänsä.

”Tässä oli ikään kuin kapulanvaihdos ja yritän nyt parhaani mukaan viedä viestiä eteenpäin. Yritän hoitaa oman osuuteni kunnialla ja joku toinen saa taas jatkaa sitä eteenpäin.”

Siinäkin mielessä kyseessä on kapulanvaihdos, että Tuori on ollut yksi Ojasen mentoreista jo 1990-luvun alusta lähtien.

”Erityisen suurella lämmöllä ajattelen sitä, että nyt pääsen tavallaan jatkamaan samanlaisessa tehtävässä, missä hän on toiminut poikkeuksellisen ansiokkaasti”, Ojanen toteaa.

Euroopan unionista erillinen Euroopan neuvosto, jonka alla Venetsian komissio toimii, ei säädä lakeja tai anna määräyksiä 46:lle jäsenvaltiolleen.

Vaikka Venetsian komissiolla ei ole muodollista toimivaltaa vaikuttaa Euroopan neuvoston jäsenmaiden oikeusvaltiokehitykseen, välillisesti sillä on suuri rooli Euroopassa käytävän oikeusvaltiokeskustelun taustalla.

Venetsian komissio tuottaa muun muassa oikeusvaltiokehitykseen liittyvää tietoa ja suosituksia. Näitä raportteja myös Euroopan unionin komissio käyttää hyväkseen hahmottaessaan oikeusvaltioperiaatteen kriteerejä ja seuratessaan oikeusvaltiokehitystä unionissa.

Komissio tunnetaan erityisesti siitä, että se on määritellyt oikeusvaltion ydintekijät ja laatinut tarkistuslistan oikeusvaltion arviointiperusteista. Molemmat ovat vakiintuneet sittemmin laajaan käyttöön.

”Oikeusvaltioperiaatteen ja sen keskeisten osatekijöiden hahmottamisessa Venetsian komission työ on ollut uraauurtavaa”, Ojanen kuvailee.

”Nykyään väite siitä, että oikeusvaltio olisi epämääräinen slogan, jolla ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä merkityssisältöä, on hölynpölyä. Se, että Venetsian komissiossa on päästy yhteisymmärrykseen oikeusvaltion peruselementeistä, havainnollistaa osaltaan sitä, että Euroopassa on verraten kohtuullinen yhteisymmärrys siitä, että mistä oikeusvaltio muodostuu ja mitkä ovat sen keskeiset osatekijät.”

Jokainen Euroopan neuvoston jäsenmaa nimittää komissioon maan näkemyksistä riippumattoman asiantuntijan.

Eurooppalaiselle oikeusvaltiokehitykselle Ojanen ei ennusta helppoa tulevaisuutta.

”Tässä on koko ajan prosessi käynnissä, jossa koetinkiviä tulee vastaan ja ne sitten toimivat testeinä sen suhteen, kuinka syvälle juurtunutta oikeusvaltiokehitys on Euroopassa, ja jopa sen vakaammissa demokratioissa, kuten Suomessa”, Ojanen sanoo.

Tällaisia koetinkiviä 2000-luvulla ovat olleet Ojasen mukaan sen alun terrorismin vastaisen toiminnan perusoikeusvaikutukset, 2010-luvun Euroopan finanssikriisi, yhä käynnissä oleva koronaviruspandemia ja viimeisimpänä Venäjän helmikuun alussa käynnistynyt hyökkäyssota Ukrainaan. Tulevina vuosina myös ilmastomuutos tuottaa yhä isomman haasteen oikeusvaltiolle.

Varsinkin viimeisen hän uskoo aiheuttavan tilanteita, joissa oikeusvaltion toimintaedellytykset ja perusoikeuksien toteutuminen eri Euroopan maissa voivat vaarantua.

”Varsinkin, mikäli se tulee tuottamaan, kuten nyt näköpiirissä on, energiakriisin, taloudellista taantumaa ja voimakasta inflaatiota. Helposti tämäntyyppiset ilmiöt tulevat olemaan niitä, jotka testaavat, miten me pystymme pitämään kiinni oikeusvaltioperiaatteesta ja sen keskeisistä osatekijöistä”, Ojanen sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi finanssikriisin aikaan Kreikan ja Portugalin kaltaisissa Etelä-Euroopan maissa perus- ja ihmisoikeudet ottivat takapakkia.

Positiivisiakin merkkejä on näkynyt. Keskiviikkona Euroopan unionin komissio julkaisi raportin oikeusvaltion tilasta jäsenmaissaan.

Raportin keskiössä olivat erityisesti Unkari ja Puola, joiden oikeusvaltiopuutteisiin muut jäsenmaat, komissio ja EU-parlamentti ovat jo pitkään yrittäneet puuttua.

EU on edennyt siihen pisteeseen, että se on alkanut jarruttaa näille maille annettavaa rahoitusta. Sillä näyttää olevan jo vaikutusta Puolan osalta, raportista käy ilmi.

Puola on saanut komissiolta jo aikaisemmin myönteisen arvion elvytyssuunnitelmastaan, jonka perusteella sille olisi luvassa liki 24 miljardin euron tuet ja yli 11 miljardin euron lainat. Unkari ei ole saanut vielä nostaa EU:n elpymisvälineen kautta luvattuja tukia

Ehtona on muun muassa, että Puola lakkauttaa kiistanalaisen tuomareiden kurinpito­lautakunnan ja peruu kaikki sen antamat tuomiot.

Ojanen sanoo ottavansa myönteiset merkit Puolasta vastaan varovaisella positiivisuudella.

”Jotain pieniä merkkejä on nähtävissä, että jonkinlainen aallonpohja on ollut ja nyt lähdetään parempaan suuntaan”, Ojanen arvioi.

”Viime vuosina Puola ja Unkari on molemmat jouduttu sijoittamaan samaan veneeseen. Ehkä Puola alkaa onneksi päästä vähän toisenlaiseen tilanteeseen siten, että jatkossa vain Unkari jää tällaiseksi kiveksi kengässä”, Ojanen toteaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Puolankin osalta paljon on vielä tehtävää.

”Puolassa ja monissa muissakin EU:n uusissa jäsenmaissa oikeusvaltio kulttuurisessa mielessä ja sen ympärille rakentuva kansalaisyhteiskunta ovat hyvin nuoria. Se kuitenkin kehittyy ajan myötä pikkuhiljaa. Toivottavasti Puolan suunnalta kuullaan positiivisia uutisia jatkossakin”, Ojanen sanoo.