Komissaareja, heidän kabinettejaan ja pääjohtajia on tavannut ahkerimmin edunvalvontajärjestö Business Europe, johon Suomesta kuuluu EK.

EU-komission rakennus Brysselissä. Next Gen EU -juliste rakennuksen päädyssä mainostaa EU:n elpymissuunnitelmaa koronapandemian jälkeen.

Bryssel

Ilmailu-, viestintä- ja puolustusalan yritys Airbus on tavannut eniten EU-komissaareja ja komission palveluksessa olevia virkamiehiä Ursula von der Leyenin johtaman komission aikana.

Von der Leyenin komissio aloitti joulukuussa 2019 ja on nyt kautensa puolivälissä. Komissio tekee EU:n laki- ja asetusesitykset, joten siihen vaikuttamalla voi saada jälkensä esitysten sisältöön.

Airbusilla on ollut 80 tapaamista komission kanssa. Seuraavaksi eniten tapaamisia oli teknologiayhtiöillä, joista kärkeen nousivat Facebookin emoyhtiö Meta, Google ja Microsoft.

Komissiolla on ollut useita digiyhtiöiden sääntelyyn liittyviä lakihankkeita. Airbusin hankkeet liittyvät muun muassa puolustukseen ja rajaturvallisuuteen, jotka ovat keskeisiä nykyisen komission työlistalla.

Tilastot on koonnut EU Transparency.

Edellisen, Jean-Claude Junckerin johtaman komission kovin lobbaaja oli Google.

Useat mediat kertoivat jokin aika sitten kyytivälitysyhtiö Uberin tiiviistä lobbauksesta, joka suuntautui myös EU-komissioon. Tilastoissa Uber ei silti nouse kovimpien EU-lobbareiden joukkoon.

Lue lisää: Laaja selvitys: Uber rakensi tiiviit yhteydet maailman johtaviin poliitikkoihin ja laajensi toimintaansa usein lain­vastaisesti – Myös Suomessa laaja lobbaus­operaatio

Uber keskittyi lobbaamaan kansallisia päättäjiä, mutta tapasi esimerkiksi entistä komissaaria Jyrki Kataista tai hänen kabinettiaan kaikkiaan kuusi kertaa.

EU-komissaari Neelie Kroes siirtyi yhtiön lobbariksi komission jälkeen ja näyttää tehneen näin liian aikaisin, vielä silloin kun hänen olisi tullut olla karenssissa.

Lue lisää: Tietovuoto: Entinen EU-komissaari Neelie Kroes lobbasi Uberin puolesta jo karenssi­aikanaan lähdettyään komissiosta

Yritykset lobbaavat eli pyrkivät vaikuttamaan komission päätöksentekoon sekä suoraan itse että edunvalvontajärjestöjen kautta. Kaikkein innokkain lobbari on Business Europe, jolla on ollut von der Leyenin komission kanssa 130 tapaamista.

Business Europe on kattojärjestö, johon kuuluvat kansalliset elinkeinoelämän etujärjestöt, Suomesta EK.

Toiseksi ahkerin lobbaaja on Business Europen vastapuoli eli Euroopan työntekijöiden etuja ajava Etuc. Suomesta siihen kuuluvat SAK, Akava ja STTK.

Kolmanneksi eniten komissiota on lobannut ympäristöjärjestö WWF. Nykyinen komissio otti ilmastonmuutoksen torjunnan yhdeksi painopisteeksi, mikä näkyy myös lobbaustilastoissa.

Listalla korkealla ovat liikenteeseen keskittynyt ympäristöjärjestö Transport & Environment, Euroopan ympäristötoimisto EEB ja juridisin keinoin ilmastonmuutosta vastaan toimiva Client Earth.

Komissaarit, heidän kabinettiensa jäsenet ja eri pääosastojen pääjohtajat julkaisevat tiedot tilaisuuksista, joissa he tapaavat lobbareita. Esimerkiksi suomalaiskomissaari Jutta Urpilaisen ja hänen kabinettinsa tapaamiset löytyvät hänen esittelysivuiltaan.

EU:lla on avoimuusrekisteri, johon lobbarit rekisteröityvät. Muiden kuin rekisteröityneiden lobbareiden kanssa tapaamisia ei tulisi järjestää.

Tilastojen yhteenvedon perusteella lobatuin komissaari on sisämarkkinoista vastaava Thierry Breton, jonka salkku on laaja ja sisältää monia yrityksiin, puolustukseen ja digisääntelyyn liittyviä hankkeita. Hänellä on ollut 955 tapaamista lobbareiden kanssa.

Toisena yli 500 tapaamisella on työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan komissaarin Nicolas Schmitin kabinetin jäsen Anouk Faber.

Schmit, joka ei ole ulospäin erityisen näkyvä komissaari, on itse tavannut yli 460 lobbaria.

Urpilainen, joka vastaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista, on tavannut komissaariaikanaan 131 edunvalvojaa.

Lobbaus kohdistuu erityisesti komissaarien kabinettien jäseniin, joiden kanssa tapaamiset järjestyvät helpommin.

Ursula von der Leyen ei itse ole lobbauskohteiden kärjessä. Hänellä on ollut 120 tapaamista, joista suurin osa on ollut yritysten edustajia.

Toki nämä tapaamiset ovat usein yritysten ylimmän johdon kanssa. He ovat näin päässeet kertomaan asiansa suoraan komission huipulle.

Von der Leyen on tavannut muun muassa Intelin, Googlen ja Applen toimitusjohtajat. Koronapandemia näkyy tapaamisissa: von der Leyenin vieraslistalla ovat olleet muun muassa rokotevalmistajien Modernan, Pfizerin ja BioNTechin toimitusjohtajat.