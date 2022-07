Niinistö kertoo, että kulunut kevät ei ole ollut hänen uransa vaikein.

Presidentti Sauli Niinistön kevät on ollut vaiheikas Suomen Nato-jäsenyyden ja Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen vuoksi. Niinistö kuvattuna 5. kesäkuuta hänen siirtyessä kesäksi Naantalin Kultarantaan.

Presidentti Sauli Niinistö kävi MTV:n Suomi-Areena-erikoishaastattelussa läpi kulunutta kevättä, jota on leimannut Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Suomen Nato-hakemus.

Nato-prosessi on edennyt Niinistön mukaan Suomessa vakuuttavasti, minkä takia kulunut kevät ei ole ollut hänen uransa vaikein.

”Ratkaisu tietysti on ollut kaikkein suurin ja vaikutuksellisin. Mutta tässä on ollut kyllä tiukkoja paikkoja aikaisemminkin. Ehkä jopa ahdistavampiakin, jotka eivät välttämättä aina ulospäin näy”, Niinistö vastasi tarkentamatta, mihin tapahtumiin hän viittaa.

” Onko pienintäkään viitettä kenenkään silmiin sattunut, että Venäjällä ja Turkilla olisi ollut jotain yhteistä suhteessa tähän meidän hakemukseemme. Eikä kenenkään silmiin ole sattunut.

Presidentti Niinistön mukaan Turkin ja Venäjän ei ole havaittu tekevän yhteistyötä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden estämiseksi tai viivyttämiseksi. Turkin ja Venäjän yhteyksistä on kannettu huolta, mutta Niinistön mukaan asian suhteen on pidetty tuntosarvia ylhäällä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

”Ja nimenomaan siitä, että onko pienintäkään viitettä kenenkään silmiin sattunut, että Venäjällä ja Turkilla olisi ollut jotain yhteistä suhteessa tähän meidän hakemukseemme. Eikä kenenkään silmiin ole sattunut.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan aikovat tavata Iranissa ensi viikolla. Niinistö otaksuu, että presidenttien tapaaminen kiinnostaa Yhdysvaltoja erityisesti geopoliittisten valtasuhteiden ja Iranin vuoksi.

”Joka tapauksessa, niin kuin kaikessa, jään miettimään että mikä on se perimmäinen tarkoitus [tapaamiselle].”

Niinistön mukaan Turkki on onnistunut Suomen ja Ruotsin Nato-neuvotteluiden avulla tuomaan esille sen kokemaa terrorismiongelmaa. Turkki on esittänyt Suomelle ja Ruotsille pyyntöjä palauttaa sen terroristeiksi luokittelemiaan ihmisiä maahan. Niinistön mukaan Turkki on ollut vaatimuksissaan hieman epäselvä.

”Olen huomannut presidentti Erdoğanin esittävän vain vaatimuksen 73 palautettavasta, Ruotsista. Se mitä heidän oikeusministerinsä on lausunut, on tietysti vähän erilainen. Mutta emme me voi moneen erilaiseen vaatimukseen samanaikaisesti vastata”, Niinistö sanoi.

Muuten Niinistö pitää Suomen etenevää Nato-prosessia joutuisana.

”Nyt nähdyt ratifioinnit ovat olleet yllättävänkin nopeita, salamannopeita, vähän kilpajuoksuakin. Ja uskon että kesän mittaan tulee myönteisiä uutisia. Saattaa toki olla, että Turkki jää sinne hännänhuipuksi.”

Jatkossa Suomen mahdollisesti liittyessä Natoon sotilaskaluston määrä itärajalla voi kasvaa, mutta samalla kasvavat myös Venäjän panostukset.

”Jos me sijoitamme rajalle kalustoa, jonka he haluavat tulkita hyökkäyksellisesti, niin silloin he lataavat samanlaista kalustoa rajan toiselle puolelle – tuplana, veikkaan”, Niinistö sanoi.

Hän ei näe kuitenkaan Suomella tai Natolla olevan juuri nyt tarvetta lisätä kalustoa itärajan tuntumassa.

Suomen itärajaa merkityksellisempänä Niinistö pitää Suomenlahden rannikkoa ja arktista aluetta.

”Paljon olennaisempaa on Etelä-Suomen Suomenlahden rannikko ja sitten ihan Pohjois-Suomen alue, joka tietysti arktisen alueen kannalta on merkittävä. Että ne ovat sitten ehkä paremminkin polttopisteitä.”