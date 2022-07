Suomessa paljon riippuu siitä, saadaanko Olkiluoto 3 täyteen toimintaan talveksi.

Kesäisessä Euroopassa pelätään jo historiallisen vaikeaa talvea Ukrainan sodan ja siitä alkaneen energiakriisin vain jatkuessa. Esimakua tästä on jo saatu Saksassa, jossa Financial Timesin mukaan on muun muassa suitsittu uima-altaiden lämmitystä ja kuuman veden käyttöä.

Venäläisen energian virta Eurooppaan on tyrehtynyt heikoksi puroksi sekä EU:n asettamien pakotteiden että Venäjän vastatoimien seurauksena. Energiakriisi muuttuisi astetta suuremmaksi, jos energian tulo tyrehtyy kokonaan talveksi. Siitä voi seurata sähkön säännöstelyä ja sähkökatkoja ympäri Eurooppaa.

”Kyllähän poikkeuksellinen talvi näyttää olevan tulossa. Lähtökohdat ovat todella poikkeukselliset”, sanoo STT:lle kantaverkkoyhtiö Fingridin käyttötoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Rauhala.

Energiakriisin vaikutukset ulottuvat kaikkiin maihin Euroopassa, vaikka esimerkiksi Suomi ei ole yhtä riippuvainen venäläisestä maakaasusta kuin vaikkapa Saksa ja Italia. Markkinoiden kautta kaikki vaikuttaa kaikkeen, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston tuoteryhmäpäällikkö Juha Vahlsten STT:lle.

”Kyllä juuri näin, jos jostain on kova pula, niin kaikkien katseet kääntyvät niihin muihin raaka-aineisiin, ja kaikkien hinnat nousevat.”

Sähkön säännöstely on mahdollista myös Suomessa tulevana talvena. Suomessa Fingrid käyttää kolmiportaista asteikkoa sähköpulaa lähestyttäessä, ja kolmannella varsinaisen sähköpulan portaalla kulutusta vähennetään väkisin enimmillään kahden tunnin sähkökatkoilla.

”Voi lähteä siitä liikkeelle, että se irtikytkentä kuitenkin on viimeinen keino, käytännössä sitä ennen on toimenpiteitä”, sanoo Fingridin Rauhala.

Huoltovarmuuskeskuksen Vahlstenin mukaan tällainen sähköpula talvella on mahdollinen, mutta riippuu vielä monesta tekijästä.

”Säännöstely on paras keino välttää koko kantaverkon romahdus, jos tällaiseen tilanteeseen mennään, mutta se on nähdäkseni vielä kohtuullisen kaukana. Useamman asian pitäisi mennä pieleen, ihan yhdestä ei mene”, Vahlsten kertoo.

Yksi merkittävä tekijä sähkön saannille on Olkiluoto 3 -ydinreaktori. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi tällä viikolla, että reaktori tuottaisi sähköä täydellä teholla syyskuussa, mikä lieventäisi sähköpulaa merkittävästi talvikuukausina.

Euroopan kannalta tilannetta pidetään pahimpana energiakriisinä sitten 1970-luvun öljykriisin.

”Lyhyellä aikavälillä näyttää ilman muuta siltä, että Eurooppa on enemmän ongelmissa johtuen tästä suuresta riippuvuudesta, johon saksalainen politiikka on vienyt. Monet muutkin maat ovat peesanneet saksalaista tapaa, ja nyt se hinta maksetaan”, sanoo Helsingin yliopiston professori Veli-Pekka Tynkkynen.

Tutkijan mukaan on kuitenkin selvää, että pidemmällä aikavälillä Venäjä kärsii suurimman tappion maailman muuttuessa sen ympärillä.

”On selvää, että vähänkään pidemmällä aikavälillä Venäjä tulee olemaan häviäjä. Maailmantilanteessa, jossa kaikki muut tavoittelevat irtautumista fossiilisista polttoaineista, on Venäjä ajamassa itseään pussin perälle. Tämä on fossiilimaailman viimeinen korahdus Venäjän näkökulmasta. Venäjä tulee olemaan huomattavasti köyhempi valtio 10, 15 tai 20 vuoden päästä.”