"Tämä meni jopa etu­painottei­semmin kuin oli ehkä ensimmäinen arvio" – Ulko­ministeri Haavisto on iloinen Nato-ratifiointien etenemisestä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää mahdollisena, että kaikki Nato-maat olisivat käsitelleet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden vielä tämän vuoden puolella.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo olevansa iloinen tahdista, jolla Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointi on edennyt jäsenmaiden kansallisissa parlamenteissa.

”Kun katsotaan sitä koko 30 maan joukkoa, niin ollaan oltu hyvässä vauhdissa ja voi sanoa, että tämä meni jopa etupainotteisemmin kuin mitä oli ehkä ensimmäinen arvio”, Haavisto sanoo HS:lle.

Hän pitää mahdollisena, että kaikki Nato-maat olisivat käsitelleet asian vielä tämän vuoden puolella.

”Mutta tietysti, kun nähtiin nuo Turkki-mutkat ennen Madridin huippukokousta, niin monenlaiset viivytyksethän ovat mahdollisia. Mutta nyt tilanne näyttää aika hyvältä.”

Kaikkien Naton nykyisten jäsenmaiden pitää ratifioida eli vahvistaa Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat omien kansallisten käytäntöjensä mukaan, jotta Suomesta ja Ruotsista voisi tulla liittokunnan täysjäseniä.

Ratifiointikierros pääsi alkuun 5. heinäkuuta eli vajaat kaksi viikkoa sitten, kun Nato-maat allekirjoittivat Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat ja maista tuli niin sanottuja tarkkailijajäseniä.

HS:n seurannan mukaan jäsenyys on nyt siunattu poliittisesti puolessa Naton 30 jäsenmaasta. Mukana on jäsenmaista esimerkiksi Kroatia, jonka ratifioinnista käytiin etukäteen jonkin verran keskustelua.

Lopullinen ratifioinnista tulee, kun maat toimittavat ratifiointiasiakirjat Yhdysvaltain ulkoministeriöön.

Lue lisää: Puolet Nato-maista on nyt hyväksynyt Suomen jäsenyyden, viimeisimpänä Kroatia – HS seuraa ratifiointia maa maalta

Haavisto kiittelee erikseen sitä, että ratifiointi etenee alueellisesti tasaisesti ja siunauksia tulee joka puolelta.

Tällä hetkellä huomio on hänen mukaansa ratifiointien osalta ennen muuta Yhdysvalloissa ja Italiassa.

Käsitys on, että Yhdysvaltojen senaatin ulkoasiainvaliokunta käsittelisi asian kuluvalla viikolla, Haavisto sanoo. Äänestyspäivää ei ole vielä tiedossa. Yhdysvaltojen senaatti pyrkii kuitenkin käsittelemään jäsenyyden ennen kesätaukoaan, jonka on määrä alkaa elokuun alkupuolella.

”Eli sekin on aika hyvällä mallilla, ja tietysti sillä on suuri symbolinen merkitys, kun Yhdysvallat on tämän asian hyväksynyt”, Haavisto sanoo.

Italiaa seurataan, koska maan poliittinen tilanne on tällä hetkellä sekava. Pääministeri Mario Draghi on ilmoittanut halustaan erota.

”Italiassa tietysti yleispoliittinen tilanne voi tuoda tähän viivytyksiä, mutta muuten – mikäli mennään normaalisti – niin Italiakin sitten etenee aikataulussa ja olisi varmasti alkusyksyyn mennessä tämän käsitellyt”, Haavisto sanoo.

Lue lisää: Draghi haluaa erota, vaikka sitä ei vaadi kukaan ja hänellä on hallituksen tuki – Mistä Italian hallitus­kriisi kumpuaa?

Onko Haavistosta mahdollista, että ratifioinnista tulee vielä ongelma Turkin kohdalla?

”Pitää tuon kevään seikkailun jälkeen sanoa niin, että aina voi tulla yllätyksiä, mutta tietysti nyt on pyritty yllätysten määrä minimoimaan”, hän sanoo.

Suomi, Ruotsi ja Turkki allekirjoittivat kesäkuun lopussa Madridin Nato-huippukokouksessa niin sanotun yhteisymmärrysasiakirjan, jonka myötä Turkki lopetti viivytyksensä ja Suomi ja Ruotsi pääsivät tarkkailijajäseniksi Natoon.

Asiakirjassa Turkki sitoutui tukemaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Suomi ja Ruotsi puolestaan antoivat ”täyden tukensa” Turkille liittyen sen turvallisuushuoliin.

Pian sovun jälkeen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kuitenkin antoi ymmärtää, että Turkki voi pysäyttää jäsenyyden etenemisen uudelleen, jollei asiakirjaa sen tulkinnan mukaan noudateta. Hän esitti uhkauksen uudelleen maanantaina.

Haavisto sanoo, että nyt yhteistyö jatkuu asiakirjan mukaisesti.

Siinä sovittiin muun muassa yhteistyömekanismista, jonka avulla maat voivat tiivistää terrorismintorjuntaan ja organisoidun rikollisuuden ehkäisyyn liittyvää yhteistyötään.

Asiaa on valmisteltu, mutta päivämääriä ensimmäisestä tapaamisesta ei ole Haaviston tietojen mukaan lyöty lukkoon. Ajatus on ollut että ensimmäiset tapaamiset voitaisiin järjestää elokuussa, hän sanoo.

Haavisto sanoo, ettei Turkilta ole hänen käsityksensä mukaan tullut Madridin huippukokouksen jälkeen uusia vaatimuksia Suomelle.

”Tietysti toivotaan, että se signaali Turkin suuntaan on vahva, että pidetään kiinni siitä, mitä on sovittu ja sitten heidän puoleltaan myös toivotaan, että aikataulu etenee.”