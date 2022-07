Uniper-neuvottelut ovat juuri nyt herkässä vaiheessa: Keskeisin päämäärä on, että Suomen sähköhuolto­­varmuus turvataan, sanoo ministeri Tuppurainen

”Toinen yhtä tärkeä päämäärä on, ettei suomalaisille veronmaksajille koidu aiheetonta kustannusta”, Tuppurainen sanoo HS:n haastattelussa.

Suomen ja Saksan väliset neuvottelut energiayhtiö Uniperin pelastamiseksi ovat jatkuneet viime viikon torstain ministeritason neuvottelujen jälkeen.

”Neuvottelut ovat hyvin herkässä vaiheessa, enkä voi millään tavalla kommentoida neuvottelujen kulkua, sisältöä tai aikataulua. Sen voin vahvistaa, että neuvotteluja käydään. Voin myös sanoa, että maanantai-iltana valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla analysoimme virkamiesten kanssa tilannetta.”, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kommentoi HS:lle.

Hän on tiistaina eduskunnan talousvaliokunnan kuultavana asiasta.

Energiayhtiö Fortum omistaa Saksalle tärkeästä Uniperista 78 prosenttia. Suomen valtio puolestaan omistaa Fortumista 51 prosenttia, minkä takia myös valtio on mukana neuvotteluissa. Uniperin pelastaminen voi maksaa suomalaisille veronmaksajille miljardeja euroja.

Neuvotteluissa on kiire, sillä Uniper tekee kymmeniä miljoonia euroja tappiota päivässä. Se on suurissa vaikeuksissa, koska se ei saa venäläiseltä Gazpromilta kaasua sovittua määrää. Tämän takia se joutuu ostamaan myymänsä kaasun markkinoilta moninkertaiseen hintaan venäläiseen kaasuun verrattuna.

Tuppurainen sanoi viime torstaina Suomen ja Saksan hallitusten edustajien tapaamisen jälkeen, että Uniperin pelastusneuvotteluissa on aikaa päiviä tai korkeintaan viikkoja. Samaa hän sanoo nyt.

”En tosiaan valitettavasti voi kommentoida muuta, kuin että tässä pyritään ratkaisuun, joka on molempien osapuolten kannalta hyväksyttävissä. Edelleen pidättäydyn siihen, mitä sanoin torstaina, kun olin fyysisesti tavannut Saksan hallituksen edustajia: ratkaisu on saatava pian mieluummin päivissä tai korkeintaan viikoissa.”

HS:n muista lähteistä saamien tietojen mukaan Uniperiin liittyviä kokouksia on ollut useita päivittäin. Myös saksalaisten kanssa neuvotellaan tiiviisti. Neuvotteluja kuvaillaan ratkaisuhakuisiksi.

Fortum on antanut Uniperille kahdeksan miljardin euron rahoituksen alkuvuonna, mutta Saksa on vaatinut Suomea osallistumaan Uniperin pelastamiseen lisärahoituksella.

Fortum on esittänyt, että Saksa ottaisi kontolleen Saksalle erittäin tärkeän Uniperin kaasuliiketoiminnot. Valtio on tukenut ehdotusta. Fortumille sekä muille nykyisille omistajille jäisivät muut liiketoiminnot. Fortumia kiinnostavat erityisesti Uniperin osuudet vesi- ja ydinvoimaloissa Ruotsissa ja Saksassa.

Onko Uniperin pilkkominen edelleen valtion päämäärä?

”Meidän keskeisin päämäärä on luonnollisesti se, että meidän huoltovarmuuden kannalta keskeinen yhtiö Fortum voi jatkaa kannattavasti liiketoimintaansa ja Suomen sähköhuoltovarmuus turvataan. Tämä on luonnollisesti meidän kannalta tärkeintä. Toinen yhtä tärkeä päämäärä on, ettei suomalaisille veronmaksajille koidu aiheetonta kustannusta. Nämä ovat neuvottelujen keskeiset johtotähdet.”

Mitä tarkoittaa, ettei Uniperista koidu aiheetonta kustannusta?

”Se jääköön toimittajan arvioitavaksi. Fortum on tehnyt investoinnin, joka on nyt ajautunut vakaviin vaikeuksiin, ja nyt me haemme kaikille sopivaa ratkaisua.”

Tuppuraisen loman piti alkaa maanantaina 18. heinäkuuta. Vielä maanantaina valtioneuvoston sivuilla kerrottiin, että Tuppurainen on lomaan verrattavalla vapaalla 18.7.–3.8. ja 8.–16.8.

Tuppurainen sanoo, että tämän viikon lomapäivien perumisesta ilmoitettiin jo viime viikolla. Valtioneuvoston sivuille oli jäänyt vanha tieto, koska valtioneuvosto ei erikseen vahvista ministereiden usein peruuntuvia lomia.

”Lomia haetaan, mutta niitä aina myös peruuntuu. Nyt syy on tavallista painavampi eli Fortum. Se on nyt asia numero yksi tunteja laskematta, päiviin katsomatta, aamusta iltaan ja paikasta välittämättä niin kauan kuin on tarve.”

Tuppuraisen loman peruminen tarkoittaa sitä, että Tuppurainen on ensi sunnuntaihin saakka myös pääministerin sijainen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on vaatinut, että muun muassa pääministerin ja valtiovarainministerin pitää keskeyttää lomansa Uniperin takia. Ovatko myös muut ministerit perumassa lomiaan?

”Sitä en osaa sanoa, mutta olen informoinut hallituksen talouspoliittista ministerivaliokuntaa säännönmukaisesti eri vaiheissa. Tämä on valtioneuvoston työnjaossa minun vastuulleni lankeava asia ja minä tätä hoidan. Tarvittaessa tämä viedään talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn.”

Myös eduskunnan talousvaliokunta on keskeyttänyt kesälomansa Tuppuraisen kuulemista varten.

Uniperia tuskin päästetään konkurssiin, sillä se on aivan keskeisessä asemassa Saksan kaasun jakelussa.

Saksa sulki vuoden 2011 jälkeen ydinvoimalansa, jonka jälkeen se on ollut erittäin riippuvainen Venäjän kaasusta. Ennen sotaa Saksa osti 55 prosenttia käyttämästään kaasusta Venäjältä. Maakaasu lämmittää laajasti saksalaisia koteja.

Gazpromin kaasutoimitusten jatkosta ei ole tietoa. Venäjältä Saksaan kaasua tuova Nord Stream 1 -kaasuputkea huolletaan parhaillaan. Saksassa pelätään, että huoltotöiden jälkeen kaasun tulo Venäjältä Saksaan pysähtyy kokonaan.

Fortum on suomalaisten neljänneksi suosituin osake. Yhtiön osakkeen arvo on pudonnut puolessa vuodessa yli 55 prosenttia. Pörssisäätiön tietojen mukaan yhtiöllä oli maaliskuun lopussa noin 189 000 suomalaista osakkeenomistajaa.