Uniper-neuvotteluissa pelissä ovat miljardit: Näistä syistä suomalaisten on syytä olla huolissaan

Fortumin tytäryhtiön pelastusoperaatiossa on kyse suomalaisten veronmaksajien rahoista.

Suomalainen energiajätti Fortum oli vielä viime vuoden lopussa vahvan yhtiön maineessa, vaan ei ole enää.

Se on ajautunut Uniper-omistuksensa ja Venäjältä tulevan maakaasun vähentymisen vuoksi vakaviin vaikeuksiin, joiden lasku voi langeta myös suomalaiselle veronmaksajalle.

Kriisiä setvitään parhaillaan neuvotteluissa, joissa yritetään pelastaa Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper. Neuvotteluissa pöydällä olevien rahamäärien perusyksikkö on miljardi (1 000 000 000) euroa. Miljardilla eurolla voi maksaa 25 000 ihmiselle 40 000 euron vuosipalkan.

Ratkaisua odotetaan tällä viikolla, mahdollisesti perjantaina.

Tässä jutussa käymme läpi kolme asiaa, joiden vuoksi suomalaisten on syytä olla huolissaan Fortumista.

1. Fortum ei ehkä pysty maksamaan osinkoja, ja siitä seuraa menetyksiä osakkeenomistajille sekä painetta korottaa veroja

Fortum on tähän asti ollut hyvä osingonmaksaja.

Valtio omistaa Fortumista noin 51 prosenttia, mutta osinkoja ovat saaneet myös monet suomalaisten eläkevarallisuutta hoitavat eläkevakuutusyhtiöt ja Kansaneläkelaitos.

Karkeasti ottaen yhtiö on maksanut viime vuosina noin miljardi euroa osinkoja vuosittain, josta valtio on saanut noin puolet. Fortum on helpottanut velkaantuneen valtion rahatilannetta yli viidellä miljardilla eurolla vuosina 2012–2021.

Voi olla, ettei Fortum pysty maksamaan lähivuosina lainkaan osinkoa. Tämä aiheuttaisi ison aukon valtion tuloihin. Se pitää kattaa jollakin, esimerkiksi nostamalla veroja.

Lisäksi yhtiön osakkeenomistajien omaisuuden arvo on ainakin väliaikaisesti romahtanut.

Fortumin osake nousi 2000-luvun alun alle viidestä eurosta viime joulukuun noin 27 euroon. Nyt Fortumin osakekurssi on pudonnut yli 50 prosenttia puolessa vuodessa. Sen on taatusti huomannut esimerkiksi Kurikan kaupunki, joka on Fortumin kuudenneksi suurin omistaja.

Mahdollista toki on, että osake lähtee taas nousuun, mikäli Fortum saa sotkunsa selvitettyä.

2. Valtio joutuu mahdollisesti pumppaamaan Fortumille miljardeja euroja

Fortum hankki 47 prosenttia Uniperista 2018. Uniperin johto piti hankintaa vihamielisenä valtauksena. Monien vaiheiden jälkeen Fortumin omistus Uniperista on noussut 78 prosenttiin.

Päävastuu Uniperin ostosta kuuluu Fortumin toimitusjohtajana vuosina 2015–2020 toimineelle Pekka Lundmarkille ja vuosina 2011–2018 Fortumin hallituksen puheenjohtajana työskennelleelle Sari Baldaufille.

Päätöksenteon ytimessä oli myös kauppojen aikana muun muassa Fortumin talousjohtajana toiminut Markus Rauramo, joka on nykyään Fortumin toimitusjohtaja.

Nykyään Lundmark työskentelee Nokian toimitusjohtajana ja Baldauf Nokian hallituksen puheenjohtajana.

Pekka Lundmark ja Sari Baldauf kuvattiin Nokian tiedotustilaisuudessa 2020.

Uniper-kauppa teki Fortumista liikevaihdoltaan Suomen suurimman pörssiyhtiön. Viime vuonna Fortumin lähes 1,1 miljardin euron liikevoitosta Uniperin osuus oli lähes 580 miljoonaa euroa eli noin puolet.

Lundmark ja Baldauf lähtivät hakemaan kovaa tuottoa sijoittamalla kohteisiin, joissa on merkittävä Venäjä-riski.

Fortum oli jo aikaisemmin hankkinut miljardeilla euroilla voimaloita Venäjältä. Uniperin kautta Venäjä-riski kasvoi vielä merkittävästi suuremmaksi, sillä Uniperin kaasuliiketoiminnan ydin on ostaa halvalla kaasua Venäjältä. Se on myynyt kaasunsa kiinteähintaisilla sopimuksilla.

Nyt se ei saa tarvitsemaansa määrää kaasua Venäjältä ja joutuu ostamaan jopa kymmenkertaiseen hintaan kaasua muualta, mutta myyntihinta pysyy ennallaan.

Asiakkailta se ei ole voinut periä lisää hintaa, koska Saksan poliitikot estävät sen. Yhtiö tekee arviolta noin 50 miljoonia euroja tappiota päivässä. Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach totesi heinäkuussa, että loppuvuoden aikana tappio voi kasvaa yhteensä kymmeneen miljardiin euroon.

Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach puhui tiedotustilaisuudessa aiemmin heinäkuussa.

Fortum antoi Uniperille 8 miljardin euron rahoituksen osakaslainana ja takuina tammikuun alussa, jolloin energian hinta nousi taivaisiin. Yleinen käsitys oli tuolloin, että hintapiikki menee ohi ja rahoitustarve on väliaikainen.

Ilman tuota – tai jotain muuta – rahoitusta Uniper olisi mahdollisesti ajautunut selvitystilan partaalle jo alkuvuoden aikana, koska maakaasun hinta oli noussut valtavasti ja äkkiä. Rahoittajat olivat huolissaan yhtiöstä.

Uniper oli siis ongelmayhtiö jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota pahensi tilannetta. Se teki myös Venäjä-kortilla pelaavasta Fortumista ongelmayhtiön.

Uniper-neuvotteluja käyvä eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi HS:n haastattelussa maanantaina, että huoltovarmuuden ohella neuvottelujen toinen keskeinen päämäärä on, ettei suomalaisille veronmaksajille koidu ”aiheetonta kustannusta”.

Enää poliitikot eivät siis enää puhu, ettei Fortumin Uniper-sijoitus maksaisi suomalaisille veronmaksajille mitään. Neuvotteluissa kyse on laskun minimoimisesta.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) puhui toimittajille mennessään eduskunnan talousvaliokunnan kuulemiseen tiistaina.

Jos Fortumin pääomat hupenevat uhkaavalle tasolle Uniperin pelastamisen takia, valtion pitää pääomittaa Fortumia.

Fortumin mahdollisesti tarvitsema rahamäärä riippuu siitä, millainen sopimus tulee olemaan. Jos Fortum turvautuu osakeantiin, kyse on silloinkin miljardeista.

Saksalaislehdissä on kerrottu tietoja mahdollisista ratkaisun osasista, mutta niiden tietojen perusteella ei voi vielä arvioida, mikä lopulta tulee olemaan Fortumin lasku.

Fortum voi joutua maksamaan niin paljon Uniperin pelastamisesta, että sen omat pääomat laskevat kriittiselle tasolle. Fortum joutunee myös kirjaamaan alas Uniperin osakkeiden arvoa edelleen, mikä myös voi osaltaan aiheuttaa sille ongelmia.

Kaiken kaikkiaan Fortum on sijoittanut Uniperin osakkeisiin päälle 7 miljardia euroa. Lisäksi se on antanut 8 miljardin euron rahoituksen.

Keskeisessä asemassa ovat luottoluokittajat. Jos ne pudottavat Fortumin luottoluokituksen roskaluokkaan, yhtiön rahoituskustannukset nousevat valtavasti.

Luottoluokituksen pudotus tarkoittaisi, että Fortumin olisi vaikea saada rahoitusta tuleviin investointeihin ainakaan siedettävään hintaan. Investoinnit puolestaan ovat tärkeitä myös suomalaisten energian saannin kannalta.

Valtion siis pitää antaa vaadittaessa Fortumiin rahaa niin paljon, ettei luottoluokitus laske ongelmatasolle. Se voi olla useita miljardeja euroja riippuen siitä, millainen sopimus syntyy. On myös se mahdollisuus, ettei valtion tarvitse tehdä suurta pääomitusta.

Parhaillaan neuvoteltava sopimus voi olla myös vain osaratkaisu, jolla Uniper pelastuu vuoden loppuun. Tällöin Fortumin tilanteeseen ei tule välttämättä vielä selvyyttä.

Fortumin tilanne helpottuu, jos Saksa nostaa kansalaisten kaasun hintaa ja ottaa kontolleen ison osan Uniperista ilman Fortumin lisärahoitusta.

Sinänsä Fortumin pääomittaminen ei ole välttämättä menetettyä rahaa. Yhtiö voi nousta jälleen uuteen kukoistukseen ja maksaa entiseen tapaan osinkoa.

3. Energian hinta voi edelleen nousta Suomessa

Suomalaisten kannalta keskeinen ongelma Uniper-kaupassa on myös se, että Fortum on hyvin tärkeässä asemassa Suomen lämmön- ja sähköntuotannossa.

Lohdullista Fortumin tuottamasta lämmöstä ja sähköstä riippuvaisille suomalaisille on se, että Fortumin Uniper-ongelmat tuskin johtavat asuntojen kylmenemiseen tai katkoksiin energiansaannissa.

Hinnat saattavat nousta, mutta se ei välttämättä johdu suoraan Uniper-kriisistä vaan Ukrainan sodan aiheuttamasta yleisestä energian hintojen noususta. Erityisen suuri ongelma on juuri Uniperin kauppaama kaasu, jolla lämpiää puolet Saksan kotitalouksista.

Fortum voi joutua jonkin verran nostamaan hintoja myös Uniper-kriisin rahoittamiseksi, mutta tuskin merkittävästi jos lainkaan.

Fortum ei ole siinä mielessä puhdas pörssiyhtiö, että se todellisuudessa päästettäisiin konkurssiin vaikka teoriassa se mahdollisuus on. Fortum on niin iso, että valtio on pakko pelastaa se veronmaksajien rahoilla tavalla tai toisella, jos yhtiötä uhkaisi konkurssi.

”Meidän keskeisin päämäärä on luonnollisesti se, että meidän huoltovarmuuden kannalta keskeinen yhtiö Fortum voi jatkaa kannattavasti liiketoimintaansa ja Suomen sähköhuoltovarmuus turvataan”, Tuppurainen tiivisti asian HS:n haastattelussa maanantaina.

