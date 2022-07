Suomi ei ole yhtä riippuvainen kaasusta kuin monet muut Euroopan maat. Kaasupula vaikuttaa kuitenkin sähkön hintaan eurooppalaisilla markkinoilla.

Suomalaisten on syytä varautua säästämään energiaa, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

”Ihan oman energialaskun kannalta olisi hirveän hyödyllistä käydä omaa käyttöä läpi, jos on siihen mahdollisuuksia. Monet toki elävät hyvin niukasti jo nyt, eivätkä voi vaikuttaa omaan kulutukseensa enempää”, hän sanoo.

Leskelän mukaan sähkön hinta tulee olemaan loppuvuonna huomattavasti korkeammalla tasolla kuin alkuvuonna ennustettiin.

Hän kertoo, että suomalaisille on syksyllä tiedossa eri tahoilta viestintäkampanjoita liittyen sähkön säästämiseen ja sähköhuoltovarmuuteen.

”Hintatasot, joilla kauppaa käydään loppuvuoden ja talven osalta, ovat niin korkeat, että ne siirtyvät vähitellen kuluttajien sähkölaskuihin ja -sopimuksiin.”

Leskelä kertoi tilanteesta myös eduskunnan talousvaliokunnalle tiistaina. Valiokunta kokoontui poikkeuksellisesti kesätauolla kuullakseen eurooppa- ja omistajaohjausministeriä Tytti Tuppuraista (sd) Uniper-neuvotteluista ja energia-alan asiantuntijoita Suomen energiapoliittisesta tilanteesta.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) meni eduskunnan talousvaliokunnan kuultavaksi tiistaina.

Talousvaliokunta on kuullut asiantuntijoita energiatilanteesta läpi kevään pysyäkseen ajan tasalla siitä, miten energian saatavuus ja hinta kehittyvät.

Tiistain kuulemisessa oli talousvaliokunnan puheenjohtajan Sanni Grahn-Laasosen (kok) mukaan tapahtunut muutos aiempiin verrattuna.

”Äänenpainot ovat vakavoituneet”, Grahn-Laasonen sanoo.

Vaikka Suomen energiahuoltovarmuus on hyvällä tasolla, Grahn-Laasonen on huolissaan kuluttajien ostovoiman heikentymisestä energian hinnannousun vuoksi.

”Meillä on Putinin sotahinnat, joka käyvät tavallisten suomalaisten lompakolle ja vaikeuttavat myös teollisuutta ja elinkeinoelämää. Poliitikkojen täytyy ymmärtää arjen kallistuminen ja löytää ratkaisuja.”

Eduskunnan talousvaliokunta kokoontui kuulemaan ministeri Tuppuraista ja asiantuntijoita tiistaina. Pöydän päässä puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok).

Euroopan tämänhetkisten energiaongelmien keskiössä on maakaasu.

Venäjä on aiemmin toimittanut Eurooppaan merkittäviä määriä kaasua, mutta viime kuukausina toimituksissa on ollut laajoja katkoksia vastauksena lännen Venäjälle asettamiin pakotteisiin. Pulassa on erityisesti Saksa, jonka energiapolitiikka on nojannut vahvasti venäläiseen kaasuun.

Suomi ei ole yhtä riippuvainen kaasusta kuin monet muut Euroopan maat. Kaasupula vaikuttaa kuitenkin sähkön hintaan eurooppalaisilla markkinoilla.

Suomen tilanteen taustalla ovat Energiateollisuuden Leskelän mukaan paitsi Euroopan energiakriisi, myös sähköntuonnin loppuminen Venäjältä ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käynnistymisen myöhästyminen.

Lue lisää: Olkiluoto 3 myöhästyy, ensi talvena voi tulla pulaa sähköstä

Lue lisää: Olkiluoto 3 tuottaakin sähköä lähes täydellä teholla jo syyskuussa

Myös huoli sähkön riittävyydestä talvella on korostunut, sillä talvella sähkönkulutus Suomessa on lähtökohtaisesti suurempaa.

”Suomi on edelleen erityisesti talven huippupakkasilla riippuvainen naapurimaista tulevasta sähköstä”, sanoo Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala. Myös hän puhui eduskunnan talousvaliokunnalle tiistaina.

Rauhalan mukaan sähkön riittävyyteen vaikuttavat neljä keskeistä tekijää: tuotanto, naapurimaiden siirtoyhteyksien toimivuus, kulutus ja säätila. Säätilaa lukuun ottamatta Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa näihin kaikkiin.

Rauhala arvioi, että jos Olkiluoto 3 saadaan käyttöön ja luvassa ei ole pitkiä pakkasjaksoja, tulevan talven tilanne voi jopa vastata viime talvea. Venäjän hyökkäyksen vaikutukset voivat kuitenkin myös kasvattaa sähköpulan riskiä.

Sähköpula tarkoittaa käytännössä sitä, että sähköntuotanto ei riitä enää kattamaan kulutusta. Tällaisessa tilanteessa sähkönjakeluyhtiöt joutuisivat säännöstelemään sähköä suunniteltujen sähkökatkosten avulla.

Katkot olisivat enimmillään parin tunnin mittaisia eivätkä kohdistuisi yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin. Ne olisivat kiertäviä, eli ne kohdistuisivat paikallisiin sähköverkkoihin eri puolelle Suomea kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Rauhala painottaa kiertävien katkojen olevan kuitenkin viimeinen keino.

Lue lisää: Näin Suomi varautuu sähkö­pulaan: Pahimmillaan sähköt katkais­taisiin osassa maata pariksi tunniksi

Huolto­varmuus­keskus on ollut mukana vahvistamassa Suomen energia­huolto­varmuutta paitsi sähkön, myös kaasun ja muiden poltto­aineiden osalta.

Huoltovarmuus­keskuksen energiahuolto-osaston johtaja Pia Oesch antoi talous­valio­kunnalle tiistaina katsauksen keskuksen varautumis­toimenpiteisiin.

Pia Oesch

”Näihin kuuluvat lisä­kaasu­hankinta, jolla varmistetaan koti­talouksien, terveyden­huollon ja sosiaali­huollon kaasun­saanti sellaisissakin tilanteissa, joissa kaasu­katko iskisi”, Oesch kertoo.

Suomessakin on tiettyjä aloja, jotka tarvitsevat kaasua kipeästi. Näihin kuuluvat esimerkiksi elin­tarvike­teollisuuden yksiköt, kuten leipomot.

Koska Suomessa kaasun varastointi­mahdollisuudet ovat rajalliset, valtio vuokraa Inkoon satamaan sijoitettavan lng-terminaali­laivan kymmeneksi vuodeksi. Lng on nesteytettyä maa­kaasua.

Lisäksi Huolto­varmuus­keskus on varmistanut kotimaisten poltto­aineiden saantia. Se on muun muassa perustanut ensimmäistä kertaa Suomen historiassa turpeen varmuusvarastoja. Turvetuotantokauden päätyttyä nähdään, onko tavoitteeseen päästy.

”Tavoite oli, että 20–30 prosenttia arvioidusta vuotuisesta turvekäytöstä olisi valtiovarmuusvarastoissa tuotantokauden päätyttyä.”

Oesch arvioi, että Suomi on varautunut hyvin energiansaannin häiriöihin.

”Monessa maassahan ei ole vastaavia varmuusvarastoja kuin Suomessa. Jos tulisi ongelmia polttoaineen saannista, talven yli mentäisiin maassa olevilla varastoilla.”

Moni varautumismekanismi perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, sillä uusiutuvat tuotantomuodot ovat Oeschin mukaan vaikeammin varastoitavia.

Pidemmällä tähtäimellä haasteena on keksiä tapoja varastoida myös uusiutuvia.Näihin voisi kuulua esimerkiksi akku- ja vetyteknologiaan panostaminen sekä siirtymäkaudella energiapuun saatavuuden varmistaminen.