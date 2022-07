Yliopistojen Venäjä-tutkijat eivät ole törmänneet Venäjä-kritiikin rajoittamiseen – ”Kokemukseni on täysin vastakkainen Aaltolan kanssa”

Kolme Venäjä-asiantuntijaa ei jaa Mika Aaltolan kokemuksia siitä, että tutkijoiden Venäjä-puheita pyritään hiljentämään. Kriittinenkin julkinen keskustelu on tervetullutta niin kauan, kun se ei vaikuta tutkimuksen tekemiseen.

Vladimir Gel’man, Markku Kangaspuro ja Simo Mikkonen näkevät, että UPI:n tutkijoilla on erilainen rooli verrattuna yliopistotutkijoihin.

Kolme HS:n haastattelemaa Venäjä-tutkijaa ei koe, että heidän työtään tai Venäjä-puheitaan olisi pyritty rajoittamaan.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola kertoi torstaina HS:n haastattelussa, että tutkijoiden Venäjä-kritiikkiä pyrittiin rajoittamaan ja mitätöimään ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan viime helmikuussa.

Lue lisää: Tutkijoiden Venäjä-kritiikkiä on yritetty rajoittaa Suomessa, sanoo Mika Aaltola: ”Sopivuuden säännöt ovat olleet hyvinkin jyrkkiä”

”Kokemukseni on täysin vastakkainen Aaltolan kanssa. Tutkimukseni käsittelee kriittisesti Venäjän politiikan ja hallinnon ongelmia, mutta en ole koskaan kohdannut rajoituksia”, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija Vladimir Gel’man kommentoi Aaltolan väitteitä.

Myös Venäjää tutkinut Simo Mikkonen Jyväskylän yliopistosta ei koe, että kriittistäkään Venäjä-tutkimusta rajoitettaisiin Suomessa.

Tutkijat eivät kuitenkaan kiistä Aaltolan puheita. Kokemuserot selittyvät heidän mukaansa sillä, että UPI:n ja akateemisen tutkimuksen luonteet ovat hyvin erilaisia. UPI on eduskuntaan kytköksissä oleva tutkimuslaitos.

”Tutkimus, jota he [UPI:ssa] tekevät, on soveltavaa, eli se on suunnattu ulkopoliittisen päätöksenteon tueksi. Yliopistomaailmassa, missä itse toimin, tutkimukset eivät välttämättä edes herätä samalla tavoin päätöksentekijöiden huomiota”, Mikkonen selittää.

UPI:n vanhempi tutkija Timo R. Stewart kommentoi perjantaina Twitterissä, että tutkijat tunnistavat Aaltolan esiin ottaman vaientamisen kulttuurin, jonka myötä omia kommenttejaan voi tulla varoneeksi ”enemmän kuin haluaisi myöntää”.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ei muiden HS:n haastattelemien Venäjä-tutkijoiden tapaan koe, että julkisuudessa käytävä kriittinen keskustelu rajoittaisi tutkimusta.

”On täysin luonnollista, että politiikkasuosituksista ja tutkimukseen tai raportteihin perustuvista arvioista käydään keskustelua, ja niitä voi hyvin perustein ja demokratiaan kuuluvien periaatteiden mukaisesti myös arvostella.”

Hänen näkemyksensä myötäilevät Mikkosen ja Gel’manin ajatusta siitä, että UPI:n tutkijat altistuvat kritiikille eri tavalla kuin yliopistotutkijat. Hän kertoo kuulleensa ”purskahduksista”, joissa UPI:n sisällä on käyty koviakin keskusteluja muun muassa Venäjästä, mutta ei kommentoi asiaa sen tarkemmin.

”UPI:n politiikkasuositukset liittyvät Suomen toteutettavaan politiikkaan, ja kun tutkijat menevät sille alueelle, he altistuvat kovallekin kritiikille.”

Kangaspuro myöntää, että julkinen keskustelu ja kritiikki on ollut välillä yliampuvaa.

Henkilökohtaisuudet, olkiukkojen rakentelu ja kommenttien irrottaminen asiayhteydestään ovat tuttuja ongelmia suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Tutkijoiden argumentteja saatetaan pyrkiä vähättelemään tai mitätöimään, esimerkiksi puhumalla ”kaiken maailman dosenteista”, kuten silloinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) vuonna 2015.

”Suurin ongelma on se, että kyseenalaistetaan tutkijoiden motiivit johonkin henkilökohtaiseen ominaisuuteen tai asiaankuulumattomaan seikkaan vedoten. Se ei vie keskustelua tai argumentaatiota eteenpäin”, Kangaspuro sanoo.

Myös Jyväskylän yliopiston Mikkonen tunnistaa, että julkisessa keskustelussa joidenkin tutkijoiden työ on joutunut kritiikin kohteeksi.

Hän on samaa mieltä Aaltolan kanssa siitä, että vielä Krimin valtauksenkin jälkeen Suomessa on suhtauduttu Venäjään varovaisesti. On pelätty, että talous ja kaupankäynti voisivat jollain tapaa vaarantua.

Aaltolan tavoin Mikkolakin on nähnyt tänä keväänä ison muutoksen siinä, miten Venäjä-kritiikki otetaan julkisessa keskustelussa vastaan.

”En kuitenkaan allekirjoita sitä, että tutkimustyötä rajoitettaisiin. Tietenkin se, että jotkut tulokset otetaan nuivasti vastaan, voi ohjata työtä. Tutkijoiden pitää kuitenkin pystyä nostamaan epämiellyttäviäkin asioita esille, ja työhön kuuluu se, että kohdataan kritiikki.”

Sekä Mikkonen, Kangaspuro että Gel’man kieltävät, että tutkijoiden itsesensuuri olisi ongelma Suomessa.

Itsesensuurin sijaan Kangaspuro pitää nykypäivän yliopistomaailman ongelmana tutkimusrahoituksen leikkaamisia ja sitä, että tutkimusta tehdään pääasiassa ulkoisen rahoituksen varassa.

”Silloin jokainen joutuu ottamaan tutkimusmaailman ulkoiset elementit huomioon ja miettimään sitä, minkälaista profiilia itselleen rakentaa ja vaikuttavatko jotkin kannanotot esimerkiksi yksityisten säätiöiden rahoituspäätöksiin.”