Metsola syyttää Hautalan puhuneen kokouksissa toista kuin julkisuudessa. ”En tunnista syytöstä epäreilusta pelistä”, Hautala sanoo.

Heidi Hautala (vas.) on yksi EU-parlamentin neljästätoista varapuhemiehestä. Roberta Metsola on parlamentin puhemies. He kumpikin istuvat puhemiehistössä, joka päättää parlamentin hallinnosta.

Bryssel

Suunnitelmat uuden pääsihteerin valinnasta ja uudesta perustettavasta osastosta ovat aiheuttaneet kuohuntaa Euroopan parlamentissa.

Osallisena kuohuntaan on ollut myös europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr), joka kuuluu parlamentin varapuhemiehiin. Puhemiehistön jäsenenä hän kuuluu joukkoon, joka tekee päätökset parlamentin hallinnosta ja sen myötä myös uuden pääsihteerin valinnasta.

Hautala ja parlamentin puhemies Roberta Metsola ovat ajautuneet harvinaiseen julkiseen sanasotaan, jossa Metsola on muun muassa syyttänyt Hautalaa epäsuorasti kaksinaamaisuudesta.

Hautala itse sanoo HS:lle, ettei koe pelanneensa kaksilla korteilla.

Parlamentin vaikutusvaltainen pääsihteeri Klaus Welle ilmoitti kesäkuun alussa jättävänsä tehtävän, jota hän on hoitanut ennätyksellisen pitkään, vuodesta 2009.

Tämä käynnisti seuraajaspekulaatiot. Saksalaisen Wellen tausta on parlamentin suurimmassa poliittisessa ryhmässä, konservatiivisessa EPP:ssa, joka haluaa pitää paikastaan kiinni.

Pääsihteerin tehtävä on samanlainen kuin Suomen eduskunnassa. Hän vastaa koko hallinnosta, joka Euroopan parlamentissa on mittava. Parlamentin kokonaisbudjetti on yli kaksi miljardia euroa ja sen palveluksessa on yli 8 000 virkamiestä ja toimihenkilöä.

Wellen kädenjälki näkyy. Hän on muun muassa perustanut parlamenttiin meppien käytössä olevat tutkimuspalvelut ja pyrkinyt kasvattamaan parlamentin vaikutusvaltaa muihin EU-instituutioihin nähden. Hänen ansiokseen luetaan myös se, että parlamentti on kyennyt toimimaan läpi koronaepidemian.

Uuden pääsihteerin paikkaa on tiettävästi pedattu Metsolan kabinettipäällikölle Alessandro Chiocchettille, jonka takana olisivat EPP-ryhmän lisäksi Renew-ryhmä ja vasemmisto. Asiasta on kertonut Brysselin sisäpiirin metkut tunteva Politico-verkkolehti.

Pääsihteerin paikka on auki, hakuaikaa on elokuun alkupuolelle asti, eli muitakin hakijoita voi yhä tulla. Valinnan tekee puhemiehistö.

Samassa yhteydessä parlamenttiin perustettaisiin uusi jo kolmastoista pääosasto, joka vastaisi EU-parlamentin suhteista muihin parlamentteihin.

Osastoon yhdistettäisiin toimintoja jo olemassa olevista pääosastoista. Sen johtajapaikkaa on pedattu vasemmistolle, joka näin on saatu Chiocchettin valinnan taakse.

Hautala lähetti Metsolalle heinäkuun puolivälissä avoimen kirjeen, jossa hän ilmaisi huolensa poliittisten ryhmien sopimuksesta liittyen henkilövalintoihin. Hän oli huolissaan valinnan läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta.

Lisäksi Hautalan mukaan päätös uuden pääosaston perustamisesta tehtiin kiireisesti ja ilman kunnollista vaikutusarviota.

Hautala viittaa kirjeessään siihen, että pakettiin olisi liitetty uuden rakennuksen hankinta Strasbourgista, parlamentin täysistuntokaupungista Ranskassa.

Politicon näkemästä Metsolan vastauksesta näkyy, että puhemies on polttanut täysin päreensä Hautalan kirjeen takia. Metsolan mukaan Hautala on ollut paikalla kaikissa puhemiehistön keskusteluissa ja olisi voinut siellä avata suunsa turvautumatta avoimeen kirjeeseen.

”Jos menet julkisuuteen, mikä on toki oikeutesi, olisin toivonut sinun kertovan kantasi kuten kerroit ne puhemiehistössä etkä täysin päinvastaista kantaa”, Metsola kirjoittaa.

Hautala tviittasi, että hänen lisäkseen puhemiehistössä viisi muutakin jäsentä olisi halunnut aikalisän uuden osaston perustamiseen.

Hautala sanoo HS:lle olleensa asiassa aktiivinen, koska pääsihteeri on parlamentissa äärettömän keskeinen toimija.

”Olisi hyvin valitettavaa, jos pääsihteerin valinta tapahtuisi niin, että siihen kytketään muita valintoja, jotta saadaan enemmistö tietyn ehdokkaan taakse”, Hautala sanoo.

”Olen puhemiehistön jäsenenä tuonut kokouksissa esiin, että valinnan pitää olla avoin, ja siihen pitää valita paras ja pätevin. Esitin myös, että uudesta pääosastosta päättäminen olisi pitänyt palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. En tunnista syytöstä epäreilusta pelistä.”

Hautala sanoo odottavansa puhemiehen keskittyvän siihen, että asioista päätetään avoimesti ja reilusti.