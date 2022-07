Purran mukaan Suomen, Saksan, Uniperin ja Fortumin välille neuvoteltu sopimus tarkoittaa käytännössä Uniperin osittaista kansallistamista Saksan valtiolle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra arvostelee Saksan kanssa saavutettua Uniper-sopua tiedotteessaan.

Uniperin pelastuspaketissa Saksan valtio päätyi ottamaan Uniperista 30 prosentin osuuden merkitsemällä uusia osakkeita noin 267 miljoonalla eurolla, 1,7 euron osakekohtaiseen hintaan.

Lue lisää: Pelastuspaketti syntyi: Saksa ottaa 30 prosenttia Uniperista – Fortumin kurssinousu kääntyi laskuun

Purra pitää tätä alihintana ja tilannetta tosiasiallisesti yhtiön osittaisena kansallistamisena.

”Miten tällainen saksalaislainojen ensisijaisuus on voitu hyväksyä?” Purra kysyy.

”Olisi kohtuullista vaatia nykyisille Uniperin omistajille mahdollisuutta saada omistusosuutensa takaisin näillä hinnoilla akuutin kriisin päätyttyä.”

Uniperin ongelmat ovat johtuneet pitkälti siitä, että se joutuu myymään Saksassa kaasua halvemmalla, kuin mihin hintaan se pystyy sitä hankkimaan.

Nyt solmitun sopimuksen myötä Uniper voi lokakuusta alkaen siirtää asiakkailleen 90 prosenttia korkeammista kaasun hankintakustannuksista.

Myös tätä Purra pitää riittämättömänä ja liian hitaana toimenpiteenä.

Pelastuspaketin lisäksi kritiikistä osansa saa sitä neuvottelemassa ollut omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.).

Fortum antoi Uniperille 8 miljardin euron rahoituksen osakaslainana ja takuina tammikuun alussa, jolloin energian hinta nousi taivaisiin. Yleinen käsitys oli tuolloin, että hintapiikki menee ohi ja rahoitustarve on väliaikainen.

Tuppurainen ei ole kommentoinut medialle, saiko hän tiedon rahoituksesta ennen vai jälkeen Fortumin tekemän päätöksen. Myöskään perussuomalaiset eivät Purran mukaan ole tähän saaneet vastausta.

”Mikäli tietoa ei ole ollut, Fortumin suurin omistaja ei ole ollut tehtäviensä tasalla. Mikäli tieto on ollut, se on kuitattu leväperäisesti. Tällainen omistajaohjaus on ala-arvoista”, Purra sanoo.

Omistajaohjausministeri Tuppuraisen mukaan Uniperin pelastuspaketti oli ”paras mahdollinen kompromissi”.

"Arviomme mukaan nyt saavutettu lopputulos, jonka Fortumin hallitus on huolellisen harkinnan ja analysoinnin jälkeen hyväksynyt, on paras mahdollinen kompromissi näissä olosuhteissa ja aikataulussa", hän kommentoi sopua tiedotteen mukaan.