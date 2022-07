Tavoitteena on kasvattaa venäläisten kriittisyyttä presidentti Vladimir Putinia ja hallitusta kohtaan.

Ukrainan pakotteista vastaavan erityislähettilään Oleksii Makeievin mukaan viisumia hakevilta venäläisiltä tulisi kysyä hakemuslomakkeessa tukevatko he Ukrainan sotaa, kertoo Politico.

Makeievin mukaan kysymys tulisi ottaa käyttöön kaikissa maailman maissa.

”Tutkimukset osoittavat, että 80 prosenttia venäläisistä tukee edelleen sotaa. Vaadimme, että he eivät pääse ’vapaaseen maailmaan’”, Makeiev sanoo.

Kysymys voitaisiin Makeievin mukaan liittää uuteen pakolliseen kysymyslomakkeeseen venäläisten hakiessa viisumia.

Viisumihakijoilta pitäisi myös kysyä, ovatko heidän sukulaisensa tehneet sotarikoksia ja ovatko hakijat osallisia sotatoimiin, Makeiev sanoo.

”Loppujen lopuksi meidän täytyy kertoa venäläisille, että he ovat vastuussa siitä, mitä heidän hallituksensa on tekemässä. Uskon, että he heräävät tähän pikkuhiljaa ja vaativat hallitusta muuttamaan linjaansa.”