”Vaikka lopettaisimme viisumien vastaanottamisen kokonaan heti tänään, venäläisiä matkailijoita tulisi Suomeen silti ihan reippaasti”, ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoo.

Turisimi Venäjältä on lähtenyt taas käyntiin heinäkuun aikana. Tulli- ja passintarkastuksen kyltti Vaalimaan raja-asemalla.

Ulkoministeriössä on jo käyty alustavasti läpi useita vaihtoehtoja, joilla mahdollisesti voitaisiin rajoittaa venäläisten matkustamista Suomeen, jos poliitikot niin haluavat tehdä.

Muun muassa suurimmat eduskuntapuolueet ja pääministerin sijainen, perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) vaativat selvitystyön aloittamista maanantaina.

Suomi avasi heinäkuussa itärajan turismille, mikä on herättänyt voimakasta kritiikkiä Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan takia.

Lue lisää: Ulkoministeriön konsuli­päällikkö Tanner: Venäläisille myönnettävien viisumien rajoittaminen ei olisi ”kovin monimutkainen juttu”

”Totta kai kartoitamme tämän tyyppisessä tilanteessa vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi, oli se sitten virkamiesten tai poliitikkojen päätöksentekoon kuuluva asia”, ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoo.

Hän muistuttaa, ettei selvitystyö vielä tarkoita, että jokin ehdotuksista toteutuisi sellaisenaan tai edes osin.

Tanner sanoo, ettei venäläisten matkustaminen loppuisi nopeasti ellei myönnettyjä viisumeita mitätöidä tai itärajaa laiteta kiinni.

Matkustamisen rajoittaminen olisi kuitenkin mahdollista kevyemmillä keinoilla.

Tanner sanoo, että ministeriö on käynyt muun muassa läpi, voiko tiettyjen ryhmien viisumien vastaanottamista rajoittaa. Näin on tehnyt esimerkiksi Viro on tehnyt.

Hän muistuttaa, ettei venäläisten tulo Viroonkaan ole loppunut, vaan esimerkiksi Narvasta tulee yli 300 venäläistä Viroon päivässä.

”Tästä vaihtoehdosta [tiettyjen ryhmien viisumien rajoittamisesta] on hyvä keskustella, mutta Schengen-säännöstö ei tunne sitä ja se ei ole siksi välttämättä lainmukainen”, Tanner sanoo.

Yksi vaihtoehto on rajoittaa sisään otettavien viisumien määrää.

”Se on helposti tehtävissä. Teknisesti se on ulkoministeriön oma päätös, mutta totta kai tässä vaihtoehdossa kuunneltaisiin hallitusta.”

Tannerin mukaan huono puoli määrän rajoittamissa on se, että siinä vähenee turistien lisäksi myös perheenjäsenien, toisinajattelijoiden, sodanvastustajien ja monien muiden maahantulo.

”Pitää lisäksi ymmärtää, että vaikka lopettaisimme viisumien vastaanottamisen kokonaan heti tänään, venäläisiä matkailijoita tulisi Suomeen silti ihan reippaasti.”

”Venäläisillä on Suomeen 90 000 monikäyttöviisumia voimassa. Niillä voi tulla Suomeen kahden tai viiden vuoden ajan korkeintaan 90 päivän matkalle.”

Yksi vaihtoehto voisi olla, että hakemuksia otetaan vastaan vain joiltakin ryhmiltä, kuten sukulaisilta ja jätetään turistien hakemukset tutkimatta. ”On kuitenkin kyseenalaista, onko se EU:n tai meidän oman lainsäädännön mukaista.”

”Kun hakemus on otettu vastaan, sitä ei voi käsitellä mielivaltaisesti. Julkisen vallan pitää perustua lakiin, ja meidän pitää käsitellä hakemukset lain ja yhteisten sopimusten mukaisesti.”

”Tämä tarkoittaa, että joka tapauksessa jo sisällä olevat hakemukset pitää käsitellä asianomaisesti. Näin toimivat kaikki Schengen-maat, myös Viro.”

”Yksi teoreettinen vaihtoehto on se, että Suomi mitätöisi jo myönnetyt viisumit. Se on oikeudellisesti kaikkein kyseenalaisin esillä olevista vaihtoehdoista. Me saisimme todennäköisesti siitä tuomion EU-tuomioistuimelta. Olisimme myös ensimmäinen Schengen-maa, joka näin toimisi. Ei keskustelu tästäkään vaihtoehdosta ole kiellettyä, mutta todennäköiset seuraukset pitää olla selvillä.”

Viisumien mitätöimistä on ehdottanut muun muassa kansanedustaja Atte Kaleva (kok).

Tanner sanoo, että matkustus voidaan pysäyttää varmasti vain, jos raja suljetaan vähintään henkilöliikenteeltä. ”Tähän ei ole ollut halua aika kovissakaan paikoissa aikaisemminkaan. En ole varma, onko tahtotila sellainen, että nyt se tehtäisiin.”