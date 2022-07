Fortumin tilanne on herättänyt keskustelua valtionyhtiöiden tulevaisuudesta Suomessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan olisi syytä harkita, pitäisikö valtion saada myös polttoaineyhtiö Nesteen hallitukseen valtion edustaja.

”Jos yhdessä päätämme, että valtion tapa hoitaa omistuksiaan pörssiyhtiöissä on se, että siellä on myös valtion edustajat, niin kyllähän se silloin on syytä harkita myös Nesteen osalta, kun kerran Fortumin ja muiden yhtiöiden osalta tähän on päädytty”, hän sanoo Ylelle.

Fortumin hallitukseen nimitettiin valtion virkamiesedustaja talvella. Valtio on pörssiyhtiö Nesteen suurin omistaja 44,7 prosentin osuudellaan. Fortumista valtio omistaa 51 prosenttia.

Mykkänen avaa pohdintaansa lisää Twitterissä. Hänen mukaansa valtion edustaja valtionyhtiöiden hallituksessa voisi estää tilanteen, jossa ”pääomistaja kuulee Uniper-oston tapaisesta asiasta vartti ennen julkistusta.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on sanonut, että hän sai tiedon Fortumin aikeesta ostaa saksalainen Uniper vartti ennen kaupan julkistamista.

Uniper ja sen myötä myös Fortum ovat ajautuneet kriisiin Venäjän rajoitettua kaasutoimituksia. Uniperin pelastamiseksi osapuolet sopivat viime viikolla noin 15 miljardin euron arvoisesta omistus- ja velkajärjestelystä.

Mykkänen pohtii Twitterissä, miten valtio voi Fortumin ja Nesteen kaltaisissa yrityksissä hoitaa ”kasvollisen pääomistajan” tehtäväänsä ilman, että investointipäätökset ajautuvat poliittiseen harkintaan, ”jossa muut, usein ihan hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet sotkeutuvat mukaan, ja vaarantavat yhtiön menestystä?”

”Onko se edelleen vähiten huono tilanne kaikissa tällaisissa yhtiöissämme vai pitäisikö luopua pääomistuksesta niissä, joiden toimintaan valtio ei halua puuttua? Syökö valtio tilan yksityiseltä omistajalta?” hän myös kysyy.

Twitter-ketjussaan hän summaa kuitenkin, että kahdenkymmenen vuoden tarkastelussa tarkastelussa selkeästi valtion pääomistamat pörssiyhtiöt kuten Fortum, Neste ja Finnair ovat pärjänneet varsin hyvin.

”Huonomminkin olisi voinut mennä.”