Kristillisdemokraatit vaatii hallitusta harkitsemaan, pitäisikö uusien hyvinvointialueiden toiminnan aloittamista lykätä muutamalla kuukaudella. Niiden on määrä aloittaa vuodenvaihteessa.

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä vaatii, että hallitus tuo eduskunnalle suunnitelman siitä, miten se aikoo toteuttaa tavoitteet vanhusten paremmasta hoidosta.

”Kaikkien toivoman hoitajamitoituksen voimaantulon lykkääminen ensi huhtikuusta eteenpäin ilman vahvoja konkreettisia toimia on vain vastuun pakoilua ja osoitusta hallituksen toimintakyvyttömyydestä. Työryhmien perustaminen ei riitä”, eduskunta­ryhmä sanoo tiedotteessaan.

Viime aikoina hallituspuolueista on väläytelty hoitajamitoituksen kiristämisen lykkäämistä.

Nyt hoivakodeissa kymmentä hoidettavaa vanhusta kohden pitää lain mukaan olla kuusi hoitajaa. Huhtikuusta alkaen luvun on tarkoitus nousta seitsemään. Hoitajista on kuitenkin pulaa, joten hoitajamitoitus on jo nyt johtanut osassa Suomea siihen, että hoivapaikkoja on vähennetty, sillä muuten hoivakodit joutuisivat rikkomaan lakia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) arvioi viikonloppuna, että hoitaja­mitoituksen kiristämiselle täytyy katsoa pidempi siirtymäkausi. Yksimielisyyttä asiasta ei hallituksessa ole, sillä muun muassa vasemmistoliitto on suhtautunut lykkäämisen erittäin varauksellisesti.

Kristillisdemokraatit vaatii hallitusta harkitsemaan myös, pitäisikö uusien hyvinvointialueiden toiminnan aloittamista lykätä muutamalla kuukaudella. Niiden on määrä aloittaa vuodenvaihteessa.

”Kuitenkaan useiden hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen valmistelut ovat vielä pahasti kesken ja niiden rahoitus riittämätön. Esimerkiksi sote-tietojärjestelmien saumaton toimivuudesta ei ole vielä varmuutta”, tiedotteessa sanotaan.

Kansalaisten ostovoiman tukemiseksi kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä ehdottaa myös hedelmien ja vihannesten arvonlisäveron laskemista 14 prosentista 10 prosenttiin ja keliaakikoiden ruokavaliokorvauksen palauttamista.