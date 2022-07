Komission mukaan EU:n viisumisäännöt eivät mahdollista viisumien myöntämisen lopettamista kokonaan. Tietyille ryhmille niitä tulisi aina voida myöntää.

Bryssel

EU-komission edustajien mukaan EU:n pakotteet Venäjää kohtaan on kohdistettu ”ensisijaisesti ja nimenomaan” Venäjän hallitukseen ja Venäjän talouseliittiin, sillä tarkoituksena on estää Kremliä rahoittamasta Ukrainan hyökkäyssotaa.

Komissiosta tähdennetään, että pakotteita ei ole kohdennettu tavallisia venäläisiä vastaan.

Tämä oli vastaus HS:n esittämään kysymykseen, olisiko mahdollista, että EU kokonaisuudessaan päättäisi olla myöntämättä turistiviisumeita venäläisille.

Komissiosta ei suostuttu kertomaan, onko asia ollut missään vaiheessa esillä pakotteita suunniteltaessa, vaan vedottiin keskusteluiden luottamuksellisuuteen.

Suomessa on käyty keskustelua siitä, miten turistiviisumeiden myöntämistä venäläisille rajoitettaisiin. Monia närästää venäläisten matkustelu Suomessa ja Euroopassa samaan aikaan, kun maa käy sotaa Ukrainassa.

Suomi avasi itärajansa venäläisturisteille heinäkuun alussa, kun koronaepidemiaan liittyvät maahantulon rajoitukset päättyivät. Pakotteiden takia Venäjältä ei ole lentoja EU-alueelle, joten venäläiset käyttävät Helsinki-Vantaan lentoasemaa myös kauttakulkupaikkana Schengen-alueelle.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi aiemmin HS:lle, että venäläisille myönnettävien turistiviisumeiden määrää voitaisiin rajoittaa käytännössä ottamalla vastaan nykyistä pienempi määrä viisumihakemuksia. Tannerin mukaan viisumihakemuksia hylätään paljon jo nyt.

Komission mukaan lyhytaikaisten Schengen-viisumihakemusten tutkinta ja päätöksenteko kuuluvat jäsenmaille, joiden tulisi tehdä päätös jokaisesta hakemuksesta ”tapauskohtaisesti”.

Tutkinnassa on tarkistettava, voiko hakija vaarantaa jonkin jäsenvaltion yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

Komission mukaan EU:n viisumisäännöt eivät mahdollista viisumien myöntämisen lopettamista kokonaan.

”On aina ihmisryhmiä, joille viisumeita tulisi myöntää, kuten esimerkiksi humanitääriset tapaukset, perheenjäsenet, toimittajat ja toisinajattelijat”, komissiosta kerrotaan.

Baltian maat, jotka ovat EU-jäseniä, ovat käytännössä lopettaneet Schengen-turistiviisumeiden myöntämisen venäläisille.

Komission näkemyksen mukaan viisumin voi olla myöntämättä viisumisäännöstön periaatteiden mukaisesti eli silloin, jos hakija nähdään uhaksi yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansainvälisille suhteille.

Komissio kertoo olevansa ”aina” yhteydessä jäsenmaihin liittyen lyhytaikaisten viisumeiden myöntämiseen. Suoraa vastausta ei tule siihen, mitä Baltian maiden kanssa on asiasta keskusteltu.

Komission mukaan EU on tehnyt jo toimia, joilla Venäjän virkakoneiston ja talouselämän palveluksessa olevien henkilöiden pääsyä EU-alueelle on vaikeutettu. Jäsenmaat peruuttivat heti sodan alettua osittain sopimuksen, jonka perusteella EU on joustanut näiden ryhmien viisumikäytännöissä.

”Se tarkoittaa, että virkakunnan ja liikematkustajien ennen matkaa annettavista asiakirjatodisteista ei enää luovuta eikä viisumeiden hintoja enää alenneta. Kaikille pätee sama 80 euron hinta.”