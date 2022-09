Parlamentin ja koko EU:n poliittisen syksyn avaus on keskiviikkona, kun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää vuosittaisen linja­puheensa.

Strasbourg

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) pääsee esittelemään Eurooppaa koskevia linjauksiaan tällä viikolla koko EU-parlamentille, sillä hänet on kutsuttu ulkopuoliseksi puhujaksi parlamentin syksyn ensimmäiseen täysistuntoon.

Marin esiintyy tiistaina parlamentin Tämä on Eurooppa -debattisarjan puhujavieraana. Aiemmin vierailijoina ovat olleet muun muassa Viron pääministeri Kaja Kallas ja Italian pääministeri Mario Draghi.

Marin pitää ensin puheensa ja keskustelee sen jälkeen parlamentaarikkojen kanssa. Hän tapaa maanantai-iltana erikseen suomalaismepit.

Kiinnostus Marinin vierailua kohtaan on ollut suurta, ei vähiten siksi, että pääministeri keräsi kesällä kansainvälistä huomiota juhlimisellaan sekä siitä levinneillä kuvilla ja videoilla. Säpinän myötä Marinilla on nyt hyvä hetki kertoa laajalle yleisölle, millainen EU-poliitikko hän on ja mikä on Suomen EU-linja.

Parlamentin ja koko EU:n poliittisen syksyn avaus tulee päivä Marinin jälkeen, kun EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää vuosittaisen Unionin tila -puheensa parlamentille.

Von der Leyenin odotetaan kertovan, mitä komissio ehdottaa jäsenmaille tulevan talven energiakriisin lieventämiseksi. EU:n energiaministerit olivat perjantaina koolla ohjeistamassa, mitä toimia ne komissiolta odottavat.

Puheessaan von der Leyen keskittyy energian lisäksi Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa ja EU:n vastatoimiin. Häneltä odotetaan myös linjauksia komission loppukauden lainsäädäntötoimista.

Lue lisää: Komission puheen­johtaja Ursula von der Leyen vaati Euroopalta omaa sirutuotantoa vuosittaisessa suurpuheessaan

Parlamentti keskustelee vielä erikseen komission kanssa energian hinnoista. Mepit arvioivat EU:n viimeaikaisia toimia ja tulevia suunnitelmia, joilla pyritään suojaamaan eurooppalaisia kotitalouksia ja yrityksiä nousevilta hinnoilta talven tullessa.

Asiaa koskevasta päätöslauselmasta äänestetään seuraavassa täysistunnossa lokakuussa.

Parlamentti keskustelee ja äänestää tällä viikolla kannastaan suomalaisittain kahteen kiinnostavaan komission esitykseen. Toinen niistä on uusiutuvan energian direktiivi, joka tunnetaan myös lyhenteellä Red, ja toinen metsäkadon ehkäisemistä koskeva säädös.

Parlamentti haluaa kiristää EU:n tavoitetta uusiutuvan energian osuudesta EU:n kokonais­energian­kulutuksesta. Tavoite on tarkoitus nostaa komission esittämästä 40 prosentista 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Red-direktiivin uudistus on osa komission Fit for 55 -ilmastopakettia, johon liittyvät useimmat lait ovat parhaillaan kolmikantaisissa neuvotteluissa parlamentin, komission ja jäsenmaiden kesken. Valmista on tulossa todennäköisesti vasta Ruotsin EU-puheenjohtajakaudella ensi vuoden alussa.

Uusiutuvan energian herkkä kohta Suomelle on se, että samalla EU päivittää uusiutuvan energian kestävyyskriteerit. Parlamentin ympäristövaliokunta linjasi keväällä, että metsäenergiaa ei voi laskea mukaan kansalliseen uusiutuvan energian kiintiöön.

Valiokunta ei tarkoita tällä, etteikö puu olisi uusiutuvaa. Linjaus kuitenkin tarkoittaisi tiukimmillaan, että maat eivät voisi taloudellisesti edistää metsäenergian käyttöä eikä sitä voisi laskea mukaan maakohtaiseen uusiutuvan energian tavoitteeseen.

Lue lisää: Puuta ei voi laskea uusiutuvan energian tavoitteeseen, linjasi euro­parlamentin valiokunta: Tästä on kyse

Jatkoneuvotteluiden perusteella koko parlamentti ei ota näin tiukkaa kantaa. Suomessa voisi edelleenkin käyttää energiaksi puuta, jota saadaan muun muassa metsä­teollisuuden sivuvirroista.

Parlamentin kanta ei myöskään ole asian päätepiste, vaan lakiesitys menee jatkoneuvotteluun komission ja jäsenmaiden kanssa.

Metsäkatoesitys velvoittaisi EU:n yritykset varmistamaan, ettei EU:ssa myytyjä tuotteita ole tuotettu metsäkadosta tai metsien tilan heikentymisestä kärsivällä maalla.

Lisäksi mepit keskustelevat ja äänestävät EU:n metsästrategiasta vuodelle 2030.

Asialistalla on myön Unkarin kovistelua. Keskiviikkona keskustellaan ja torstaina äänestetään tekstistä, jonka mukaan demokratian ja perusoikeuksien tila Unkarissa on heikentynyt edelleen.