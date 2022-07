Suomalaisia valistetaan syksyllä säästämään energiaa: ”Vanhoja keinoja on otettava järeämmin käyttöön”

Syksyllä alkavassa energiansäästö­kampanjassa keskitytään todennäköisesti ainakin huoneilman lämpötilaan ja lämpimän veden käyttöön.

Suomessa energian säästämiseksi on suunnitteilla kansalaisille suunnattu tiedotus­kampanja.

Monissa Euroopan maissa on ryhdytty toimiin energian­kulutuksen pienentämiseksi Venäjän aloittaman hyökkäyksen aiheuttaman energiakriisin vuoksi. Saksassa useassa kaupungissa julkisten tilojen energiakulutusta on pyritty pienentämään, ja myös Ranskassa on tehty säästö­toimen­piteitä.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö on pannut alulle kampanjan, jota suunnittelee valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva. Tavoitteena on jakaa kansalaisille tietoa energian­säästö­tavoista.

Kampanjasta kertoi aiemmin Yle.

Kampanjan toteutukseen osallistuva Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski kertoo, että idea energian­säästö­kampanjasta syntyi jo keväällä maalis-huhtikuussa.

”Pian päädyttiin siihen, että kampanjaa ei kannata aloittaa kesää vasten, vaan ajoitettiin se syksyyn, jolloin energian­säästö on ajankohtaista.”

Kampanjasta on määrä kertoa enemmän elokuun lopulla. Varmaa Suur-Uskin mukaan on, että kotitalouksissa tärkeimpiä energian­säästö­kohteita ovat lämmitys ja lämpimän veden käyttö.

”Mitään uutta ja mullistavaa ei ole tulossa, vaan vanhoja keinoja on vain otettava hieman järeämmin käyttöön.”

Kampanjan suosituksia voisi olla esimerkiksi kodin huone­lämpötilan lasku ja lämpimien suihkujen lyhentäminen. Huone­lämpötilan laskeminen asteella laskee lämmitys­kuluja 5 prosenttia, ja lähes kaikki lämmin vesi kodeissa kuluu peseytymiseen.

Kotitalouksien energiankulutuksesta 61 prosenttia menee lämmitykseen ja 16 prosenttia veden lämmitykseen.

Talven ja syksyn energiansäästötalkoita varten voi varautua tarkistamalla, että kodin lämmitys­järjestelmät ovat kunnossa. Lisäksi nyt on aika laittaa ikkunoiden ja ovien tiivisteet kuntoon.

Suur-Uskin mukaan varautua voi myös perinteisesti keräämällä hyvät polttopuu­varastot.

Motivan mukaan pelkkiä energiankäyttö­tapoja muuttamalla kotitalouden energian­kulutusta on mahdollista pienentää 10–20 prosenttia. Energiansäästö­kampanjalla ei kuitenkaan ole tavoitemäärää, paljonko energiaa suomalaisten pitäisi säästää.

”Muutetaan omat asenteet siihen suuntaan, että joudutaan olemaan viileämmässä kuin aikaisemmin. Että villasukat ja villapaidat käyttöön.”

Idea kansalaisten valistamiseen syntyi kotimaassa, vaikka myös Euroopan unioni on suositellut maakaasun säästämistä.

Suur-Uski nostaa esille, että energiankäytössä on myös kansallisia eroja eri maiden välillä. Esimerkiksi Suomessa koteja pidetään lämpimänä myös silloin, kun kukaan ei ole kotona toisin kuin vaikkapa Keski-Euroopassa.

”Voitaisiin säätää kodin lämpötilaa tarkemminkin, että lämpöä voisi laskea enemmänkin aikoina, kun ei olla kotona”, Suur-Uski vinkkaa.

Suomessa energiansäästö on järkevää erityisesti syksyllä ja talvella, koska energiaa kuluu enemmän.

Muualla Euroopassa säästötoimia tehdään jo nyt. Esimerkiksi Ranskassa ilmastoidut kaupat määrättiin pitämään ulko-ovensa kiinni, jotta energiaa ei kulu turhaan.