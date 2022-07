Kansanedustaja ja entinen pääministeri Antti Rinne ehdotti HS:n haastattelussa työ­markkinoiden keskus­järjestöjen keskinäistä puite­sopimusta ratkaisuksi työmarkkina­ongelmiin. EK:n Jyri Häkämies toteaa, että ongelmia on, mutta niitä ei ratkaista palaamalla vanhaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja kansanedustaja, entinen pääministeri ja ay-mies Antti Rinne (sd) ovat tällä hetkellä ainakin jostain samaa mieltä, ja se on kunta-alan palkkaohjelman ongelmallisuus.

Kunta-alan palkkaohjelma tuo kunta-alan työntekijöille viiden vuoden aikana noin viiden prosentin korotuksen yleisen palkan­korotus­linjan päälle. Ohjelma siis otti pohjaksi yksityisen alan linjan, jonka päälle korotukset tehdään.

Rinne lyttäsi kunta-alan palkkaratkaisun ”vaarallisena” ja ”poikkeuksellisen epäonnistuneena” HS:n haastattelussa lauantaina. Pelkona on, että liitot lähtevät hakemaan jatkuvasti toisiaan korkeampia korotuksia ja palkkakilpailu lähtee holtittomaan spiraaliin.

Lue lisää: Antti Rinne haukkuu kunta-alan palkka­ratkaisun maan­rakoon – esittelee mallinsa, jolla järki saadaan taas palaamaan työehto­neuvotteluihin

Tähän mielipiteeseen Häkämies voi yhtyä.

”Olen Rinteen kanssa täysin samaa mieltä kunta-alan ratkaisun vaikutuksista”, Häkämies sanoo.

Häkämiehen mielestä on kuitenkin erikoista, että Rinne hallituspuolue Sdp:n jäsenenä kritisoi lopputulosta, johon hallitus myötävaikutti.

”Totta kai ratkaisun tehneellä sovittelulautakunnalla oli [hallituksen] taustatuki ehdotukselle”, Häkämies sanoo.

Sen sijaan Rinteen ehdotusta puitesopimuksista Häkämies ei niele.

Rinne ehdottaa haastattelussa ratkaisuksi työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmimaa puitesopimusta, jossa sovitaan palkkojen yleisestä kehityksestä.

Ehdotus kuulostaa kovasti tulopoliittiselta kokonaisratkaisulta (tupo), jota sovellettiin Suomessa noin neljänkymmenen vuoden ajan.

Kriitikoiden mukaan tupot jäykistivät työmarkkinoita eivätkä ottaneet alojen välisiä eroja huomioon, minkä vuoksi niistä haluttiin eroon. Työnantajat ovat sittemmin kieltäytyneet jyrkästi tupojen tekemisestä.

Häkämiehen mielestä työnantajien vientivetoinen palkkamalli, joka on toteutettu viime vuosien aikana kolmesti, olisi ollut hyvä tie eteenpäin.

Vientivetoinen palkkamalli eroaa tuposta siten, että vientivetoisessa palkkamallissa vientialat määrittelevät palkkakaton, mutta eivät lattiaa. Sen jälkeen työnantajajärjestöt pitävät sisäisellä koordinaatiolla huolen siitä, että kattoa ei ylitetä.

”Tupossa lyödään palkkataso kiinni, ja herkästi mikään muu ei liiku. Vientivetoisessa mallissa idea on, että lyödään katto kiinni, mutta sen saa alittaa jos toimiala sitä edellyttää”, Häkämies sanoo.

Häkämies korostaa, että kyse on työnantajapuolen mallista, jota palkansaajapuolella sekä kritisoidaan että ymmärretään.

”Kun Rinne peräänkuulutti työmarkkinamallia, niin me työnantajat koemme, että sellainen oli jo olemassa ja nyt se rikkoutui. Nyt päänavaajaliittojen pitää löytää ratkaisu, jotta vältetään palkkahissiliike”, Häkämies sanoo.

”Tupoihin ei ole paluuta. Haaste hillitä kunta-alan ratkaisun vaikutukset ja inflaatio on kova, mutta pallo on avaajaliitoilla ja luotan siihen, että luovuutta löytyy. Tämä on tulevan syksyn iso kysymys, että miten tämä tilanne hoidetaan.”