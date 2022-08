Valtiovarainministeriö kokoontui keskiviikkona ja torstaina neuvottelemaan ensi vuoden budjettiehdotuksesta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) ehdotus valtion talousarvioksi ensi vuodelle on valmistunut. Saarikko esittelee budjettiehdotuksensa sisältöä tiedotustilaisuudessa torstaina iltapäivällä.

Tilaisuuden on määrä alkaa kello 16. HS näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä tässä jutussa ja seuraa sen tekstimuodossa jutun alla.

Ehdotusta on valmisteltu valtiovarainministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa keskiviikkona ja torstaina. Saarikko sanoi keskiviikkona, että palkkojen ja eläkkeiden verotusta voidaan keventää vain, jos työmarkkinaosapuolet sopivat maltillisista palkkaratkaisuista.

”Tuloveronkevennys on edelleen pöydällä. Se on kuitenkin tärkeä sitoa toteutettavaksi, mikäli taantuman riski näyttää suurelta, ja mikäli voimme olla varmoja, että työmarkkinaosapuolet sopivat järkevistä palkkaratkaisuista. Me tarvitsemme nyt lisää keskinäistä luottamusta”, Saarikko sanoi keskiviikkona.

Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi julkaistaan perjantaina. Hallitus kokoontuu tekemään päätöksiä budjettiriiheen elo- ja syyskuun taitteessa.

Saarikko on ehdottanut myös ylimääräisen lapsilisän maksamista kaikille perheille tämän vuoden lopulla. Ehdotus olisi Saarikon mukaan kertaluontoinen eikä vaatisi uutta lainanottoa, vaan se rahoitettaisiin hallituksen lisätalousarviovarauksesta.

”Ruuan, energian ja liikkumisen hintojen nousu on koetellut lapsiperheitä, joiden tuloista suurin osa menee arjen pyörittämiseen”, Saarikko kirjoitti keskiviikkona viestipalvelu Twitterissä.