Osa yrittäjistä on pelännyt, että hallituksen kaavaileman uudistuksen myötä yrittäjien eläkemaksut kasvaisivat liian suuriksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) puolustaa hallituksen esitystä yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Hän kirjoittaa asiasta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla julkaistussa kolumnissaan.

Kesäkuussa eduskunnalle annettu esitys on saanut kritiikkiä erityisesti pienyrittäjiltä ja yksinyrittäjiltä. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät on pelännyt, että muutos johtaisi yrittäjien eläkevakuutusmaksujen kasvuun. Järjestön huolena on, että yksittäisillä yrittäjillä nousu voi olla niin suuri, että he joutuisivat lopettamaan yritystoiminnan.

Ministeri Sarkkisen mukaan kyseessä on kuitenkin vain melko pieni muutos nykytilanteeseen. Hän pitää valitettavana käsitystä, että yrittäjien eläkevakuutuksen koon pohjana oleva työtulo määritettäisiin jatkossa yksinomaan toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkan mukaan.

”Valitettavasti julkisuuskeskustelussa on muodostunut virheellinen käsitys”, Sarkkinen kirjoittaa.

Sarkkisen mukaan asiassa voidaan ottaa huomioon tietoja esimerkiksi yritystoiminnan kausiluonteisuudesta, osapäiväisyydestä, työntekijöiden määrästä tai liikevaihdosta.

Sarkkinen perustelee lakimuutosta yrittäjien sosiaaliturvan parantamisella. Lakimuutos lisäisi eläkelaitosten edellytyksiä tarkistaa yrittäjien ilmoittaman työtulon suuruus. Nykyään työtuloja vahvistetaan pitkälti yrittäjien ilmoituksen mukaisena.

”Tämä on johtanut ilmiöön, jossa työtulon taso ei ole aina vastannut todellista työpanosta ja ansioita, ja tähän puuttumista myös Finanssivalvonta on edellyttänyt”, Sarkkinen kirjoittaa.

Työtulon määrittämisen lähtökohdaksi esitetään jatkossa toimialan mediaanipalkkaa. Sarkkinen kirjoittaa, että alivakuuttaminen on ongelma myös valtiontalouden näkökulmasta, sillä YEL-järjestelmän valtionosuus on kasvanut hänen mukaansa merkittävästi.

Toteutuessaan lakimuutos tulisi voimaan ensi vuoden alussa. Eläkelaitosten tulisi esityksen mukaan tarkistaa yrittäjien ilmoittamat työtulot seuraavan kolmen vuoden aikana. Vastaisuudessa ne myös tarkistettaisiin uudestaan kolmen vuoden välein. Nykyään työtuloa ei ministeriön mukaan välttämättä ole tarkistettu, vaikka yritystoiminta olisi muuttunut.

Hallitus antoi yrittäjien eläkelain muuttamista koskevan esityksen eduskunnalle juhannuksen alla. Yrittäjäjärjestö on toivonut esitykseen ja sen perusteluihin täsmennyksiä, jotka korostaisivat muun muassa yrittäjien itsensä asemaa luotettavan tiedon lähteenä.

Viime viikolla Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén totesi STT:lle, että järjestö on joutunut oikomaan myös yrittäjien keskuudessa vallinneita vääriä käsityksiä lain muutosesityksestä ja nykytilasta.

Lakiesitystä on tarkoitus käsitellä syksyllä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.