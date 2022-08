Ranskan kansalliskokous hyväksyi Suomen jäsenyyden tiistai-iltana. Myös Italiassa parlamentin alempi kamari ratifioi liittymisen.

Yhdysvalloissa on määrä tänään äänestää Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä sotilasliitto Natossa.

Senaatin lehdistökeskus kertoo sivuillaan, että Nato-keskustelu alkaa puoli kahdelta iltapäivällä paikallista aikaa eli Suomen aikaa puoli yhdeksältä illalla. Keskustelun on tarkoitus kestää enintään kolme tuntia.

Keskustelun jälkeen senaatissa järjestetään äänestys jäsenyyden ratifioinnista.

Suomi ja Ruotsi tarvitsevat jokaiselta Nato-maalta hyväksynnän eli ratifioinnin jäsenyydelleen.

Jo yli kaksi kolmasosaa Nato-maista on ratifioinut Suomen jäsenyyden.

Myöhään tiistai-iltana Suomen Natoon liittymisen ratifioi Ranskan kansalliskokous eli parlamentti.

Ranskalaislehti Le Figaron mukaan 209 edustajaa äänesti jäsenyyden puolesta ja 46 sitä vastaan. Jäsenyyttä vastaan äänesti laitavasemmiston edustajia. Kansalliskokouksessa on 577 edustajaa. Le Figaro käytti jutussaan lähteenä myös ranskalaista uutistoimisto AFP:tä.

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna twiittasi, että kansalliskokouksen suuri enemmistö tuki jäsenyyttä ja että oli kunnia puolustaa nyt hyväksyttyä Nato-asiakirjaa hallituksen puolesta.

”Näillä jäsenyyksillä vahvistetaan turvallisuuttamme”, Colonna kirjoitti.

Aiemmin tiistaina Italian parlamentin alempi kamari eli edustajainhuone ratifioi Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon. Seuraavaksi asia tulee käsitellä ylemmässä kamarissa eli senaatissa, mutta tämän odotetaan tapahtuvan vasta kesätauon jälkeen syksyllä.

Italian yleisradioyhtiö RAI kertoi, että ratkaisevassa äänestyksessä annettiin 398 ääntä laajentumisen puolesta ja yhdeksän vastaan.

Vaikka suuri osa Nato-maista on jo hyväksynyt Suomen mukaantulon, jäljellä on vielä esimerkiksi Turkki, joka on aiemmin vastustanut Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä ja asettanut sille ehtoja.

Maat allekirjoittivat aiemmin kesällä yhteisymmärrysasiakirjan, joka edisti jäsenyysprosessia. Asiakirjan muotoilut ovat kuitenkin jättäneet tulkinnanvaraa.