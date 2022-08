Muut hallituspuolueet eivät varauksetta innostu keskustan Annika Saarikon lapsilisäehdotuksesta. Kriittisimmin siihen suhtautuu Rkp. HS kysyi näkemyksiä kaikkien keskustan hallituskumppanien eduskuntaryhmistä.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät tyrmää valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) ehdotusta ylimääräisestä lapsilisästä, mutta ainakin vasemmistoliiton ja Rkp:n mukaan se vaatii viilausta.

Lue lisää: Ministeri Saarikko ehdottaa ylimääräistä lapsilisää kaikille perheille

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kuvaa ehdotusta pohdinnan arvoiseksi.

”Hyvää tässä on se, että se on täsmätoimi. Täsmätoimia pitää hakea. Toinen hyvä asia on, että se kohdistuu perheisiin, joissa inflaation vaikutus varmasti tuntuu ja joissa helpotusta tarvitaan”, Lindtman sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo pitää ajatusta hyvänä, mutta toteutusta pitäisi vielä miettiä.

”Siltä osin tämä osuu, että erityisesti lapsiperheet kärsivät tästä inflaatiosta. Tässä on kuitenkin ongelma, sillä lisä ei mene lainkaan pienituloisimmille”, Saramo sanoo.

Johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä kertoi STT:lle, että nykylainsäädännön mukaan ylimääräinen lapsilisä pienentäisi toimeentulotukea. Tämä johtuu siitä, että lapsilisät huomioidaan toimeentulossa tuloina.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz suhtautuu erittäin varauksellisesti Saarikon ”poikkeukselliseen” ehdotukseen. Myös Adlercreutzin mielestä esitys on huonosti kohdistettu.

”On olemassa paljon rakenteellisesti järkevämpiäkin tapoja”, Adlercreutz sanoo.

”Kaikille tuleva lapsilisän lisäys ei tunnu tehokkaalta.”

Rkp ottaa kantaa asiaan tarkemmin kesäkokouksessaan myöhemmin elokuussa. Puolue kuitenkin haluaa painottaa lisien sijasta rakenteellisia muutoksia, kuten työn verotuksen keventämistä, ratkaisuna inflaation aiheuttamiin pulmiin.

Lindtman puolestaan korostaa, että vaikka pienituloisten ahdinko on suuri, myös keskituloiset suomalaiset ”kärvistelevät” inflaation takia. Inflaatio oli Suomessa Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 7,8 prosenttia.

Saara Hyrkkö (vihr)

Vihreiden eduskunta­ryhmän vara­puheenjohtaja Saara Hyrkkö ei ota Saarikon ehdotukseen suuremmin kantaa, mutta pitää ajatusta pienituloisten lapsiperheiden tukemisesta hyvänä.

”Moni on tosi tiukoilla jaksamisen ja toimeentulon suhteen. Sitä on varmasti vielä syytä punnita, onko juuri tämä esitetty keino vaikuttavin ja kohdentuuko se eniten tarvitseville”, Hyrkkö kommentoi.

Saramon ja Adlercreutzin linjaukset tarkoittavat todennäköisesti sitä, että Saarikon esitys ei mene hallituksen syyskuun budjettiriihessä läpi sellaisenaan.

Saramo puolestaan ehdottaa, että lapsiperheiden saamaa työttömyysturvaa ja toimeentulotukea nostettaisiin vähintään lapsilisän korotuksen verran.

”Näin pienituloisimmat eivät jää lapsilisäkorotuksen hyödyn ulkopuolelle.”

Saramon mukaan tällaiset muutokset olisivat mahdollisia nopeallakin aikataululla.

Esimerkiksi reaaliarvoltaan vuosi vuodelta pienenevän lapsilisän sitominen indeksiin ja samaan aikaan tehtävä ”etuoikeuttaminen”, eli tukien muuttaminen sellaisiksi, että lapsilisiä ei huomioitaisi toimeentulossa tuloina, ei Saramon arvion mukaan ehtisi valmiiksi kovin nopeasti.

Saramon mukaan vasemmistoliitto aikoo lapsilisien lisäksi ottaa budjettiriihessä esille kaikki verot ja tukitoimet sekä sähkön hintakaton. Sekä Saramon että Lindtmanin mukaan tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka eivät kiihdytä inflaatiota yhtään enempää kuin on pakko.

”Tähän asti suurimmat puolueet ovat puhuneet tuloveron alentamisesta ratkaisuna inflaatioon. Nyt, kun ekonomistit ovat yksi kerrallaan ampuneet nämä alas, on varmaan ymmärretty, että tämä on kallista ja tästä hyötyvät ne, jotka eivät ole aidosti joutuneet pulaan inflaation takia”, Saramo sanoo.

Valtiovarainministeriön alustavan arvion mukaan Saarikon ehdotuksen hintalappu on noin 112 miljoonaa euroa. Lindtmanin mukaan nyt pitää hakea ratkaisuja, jotka ovat samaa suuruusluokkaa. Hän nostaa esille varhaiskasvatusmaksujen alentamisen, jonka hinnan hän arvioi olevan saman suuntainen. Ylimääräisen lapsilisän tavoin tämä kohdistuisi suoraan lapsiperheisiin.

”Tämä menisi myös suoraan perheiden kukkaroon. Sillä on myös positiivisia työllisyysvaikutuksia. On tärkeää, etteivät hanskat tipahda työllisyystoimissakaan”, Lindtman sanoo.

Valtiovarainministeriö viimeistelee Saarikon johdolla budjetti­ehdotuksensa torstaina. Ministeriön virkamiehet ovat todenneet, että veronkevennyksistä ei pitäisi päättää ainakaan vielä alkusyksystä.