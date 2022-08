HS:n tiedot: Hallitus kaavailee uudenlaista tukea niille, joiden sähkö­lasku on kallistunut merkittävästi – luvassa lisäksi sähkön alv-ale ja ylimääräinen lapsilisä

Kiihtyvän inflaation ja erityisesti sähkön hinnannousun takia hallitus pohtii budjettiriihessään valtion talousarvion lisäksi myös keinoja, joilla niiden vuoksi ahdinkoon joutuvia kansalaisia voitaisiin tukea.

Hallitus pohtii parhaillaan käynnissä olevissa neuvotteluissaan Säätytalolla kahta uudenlaista tukea kansalaisille, joiden sähkölaskut ovat kallistuneet merkittävästi.

HS:n tietojen mukaan pohdinnassa on uusi verovähennys, joka voitaisiin tehdä tietyin ehdoin sähkölaskun perusteella. Se toimisi hitaasti, mutta vaihtoehtona ihmiset voivat hakea veroprosenttiinsa alennusta tulevan vähennyksen perusteella.

Ne vähävaraiset, joille verovähennyksestä ei olisi apua, voisivat hakea kallistuneen sähkölaskun perusteella toimeentulotuen tyyppistä rahaa todennäköisesti Kelalta.

HS:n lähteistä kerrotaan, että tällaiseen ratkaisuun on hallituspuolueissa yhteinen halu, mutta teknisesti sen tekeminen on erittäin hankalaa. On siis vielä epävarmaa, saadaanko se sorvattua.

Alustavien arvioiden mukaan uudenlainen tuki maksaisi valtiolle satoja miljoonia euroja. Loppusummaa on vaikea arvioida, sillä se riippuu siitä, millaiset tulorajat ja muut ehdot tuelle asetetaan.

Hallitus kokoontui keskiviikkona Säätytalolle niin sanottuun budjettiriiheen, jossa päätetään valtion ensi vuoden talousarviosta. Neuvottelujen on määrä päättyä huomenna torstaina.

Jokseenkin varmaa jo on, että hallitus pyrkii laskemaan sähkön arvonlisäveroa määräaikaisesti joko kymmeneen tai neljääntoista prosenttiin. Nyt sähkön arvonlisävero on 24 prosenttia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi nostaneensa asian esille tiistaina keskustellessaan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

”Tällä hetkellä meillä ei ole sellaisia työkaluja, jotta me voisimme kohdistaa arvonlisäveron alennukset esimerkiksi vain ja ainoastaan energiaan ja laskea esimerkiksi nollakantaan”, hän sanoi toimittajille Säätytalolla. Hän totesi myös, että arvonlisäveron alennus jakaa Euroopan maita, eikä esitys saisi varmastikaan varauksetonta tukea.

Hallitus pohtii myös energiayhtiöiden ylisuuria voittoja leikkaavaa windfall-veroa, mutta päätöksiä siitä ei ole. Veroa ei välttämättä saada teknisesti aikaiseksi ensi vuoden alkuun mennessä. Sitä ovat pitäneet esillä erityisesti vasemmistoliitto ja Sdp.

Hallituksessa on yhteisymmärrys myös kansalaisten ostovoiman parantamisesta erilaisia etuuksia ja tukia korottamalla.

HS:n tietojen mukaan esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) ehdottama ylimääräinen lapsilisä kaikille lapsiperheille on jo kirjattu ensi vuoden budjetin alustavaan versioon.

Lisäksi asumistukea suunnitellaan parannettavaksi joiltain osin vastauksena sähkön hinnannousuun.

Hallitus pohtii myös muun muassa korotuksia työttömyysturvan sekä toimeentuloturvan lapsikorotuksiin ja lääkkeiden hinnannousun jäädyttämistä.

Neuvoteltavana on myös joukkoliikenteen arvonlisäveron alennus, jota erityisesti vihreät on vaatinut.

Itä-Suomelle on tulossa HS:n tietojen mukaan 60 miljoonan euron tukipaketti Ukrainan sodan vaikutusten lievittämiseen. Itä-Suomen arvioidaan kärsineen eniten Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Neuvotteluihin mennessään useat ministerit korostivat, että Venäjän hyökkäyksestä juontuva energiakriisi on ajamassa monet ihmiset hyvin vaikeaan tilanteeseen. Siihen vastaaminen vaatii poikkeuksellisia toimenpiteitä.

”Me elämme ikään kuin sotataloudessa. Tämä ei ole normaali talouden tilanne, vaan sodan aiheuttama taloudellinen tilanne”, pääministeri Marin sanoi Säätytalolla toimittajille.

Moni ministereistä totesi kuitenkin, että mistään ei ole päätetty ennen kuin kaikesta on päätetty, eli paketti on vielä auki.

