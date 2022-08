Lindtman luetteli myös Sdp:n esitykset sähkön hinnan hillitsemiseksi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessaan oppositiopuolue kokoomusta, joka ilmoitti tekevänsä välikysymyksen vanhustenhoidon tilasta.

”Mielenkiintoista tietysti on se, että välikysymyksen tekee puolue, joka on aina vastuussa ollessaan tehnyt kaikkensa vastustaakseen paremman vanhustenhoidon voimavaroja ja kriteereitä. Vaikka tiedetään, että kyse on vuosia kestäneestä ongelmasta, kokoomus on aina asettanut suurituloisten veronkevennykset hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen ja paremman vanhustenhoivan edelle”, Lindtman sanoi Kuopiossa.

Hän lisäsi, ettei Sdp ole valmis hylkäämään hoitajamitoitusta. Sen on määrä kiristyä 0,7:ään ensi vuoden huhtikuussa. Tämä tarkoittaa, että vanhusten tehostetussa palveluasumisessa on oltava vähintään seitsemän kymmentä asiakasta kohti.

Hoitajamitoitusta tiukentava laki säädettiin vanhusten hoivan parantamiseksi.

Viime aikoina mitoituksen kiristäminen on kuitenkin herättänyt arvostelua siksi, että osa alan toimijoista ja oppositiopuolue kokoomuksen poliitikoista on pitänyt sitä yhtenä syynä sairaalapäivystysten ennätyksellisiin ruuhkiin.

”Kokoomus joutuu nyt uudelleen vastaamaan kysymykseen, onko se valmis hyväksymään hoitajamitoituksen ja sen vaatimat uudet virat vai riittääkö puolueelle edelleenkin hokema, ettei ihminen ole desimaali”, Lindtman sanoi.

Lindtman toisti jo aiemmin kerrotut Sdp:n esitykset sähkön hinnan hillitsemiseksi. Sdp:n mielestä talveksi tarvitaan EU-tasolla nykyistä alhaisempi sähkön hintakatto.

”Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) on oltava aktiivinen tässä muiden EU-maiden suuntaan. Siksi Suomen on nyt syytä aloittaa keskustelu toimivan sähkön hintakaton luomisesta.”

Pääministeripuolue esittää myös tehoreservin piirissä olevien voimalaitosten on syytä ottaa käyttöön ensi talvena.

”Kun saadaan lisää tehoa markkinoille, sähkön hinta laskee takuulla. Nykyisen tehoreservin 600 megawatin lisäteho vastaa yhtä Loviisan reaktoria”, Lindtman sanoi.

Kolmanneksi hän sanoi, ettei päästökauppajärjestelmää ole syytä romuttaa, mutta talveksi markkinoille tarvitaan lisää päästöoikeuksia.

”Lisäksi Loviisan ydinvoimaloille on myönnettävä jatkolupa. Näillä keinoilla päästään jo pitkälle.”