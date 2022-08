Naton rakenteisiin tarvitaan lisää suomalaisupseereja, kun Suomesta tulee pian jäsen. Kommodori Veli-Petteri Valkamo kertoo, mitä tulijoilla on edessään. ”Onhan tuo vähän jäykkäliikkeinen”, hän sanoo Natosta.

Kun Suomi liittyy Natoon, tarvitaan liittokunnan tehtäviin lisää suomalaisia upseereja.

Toistaiseksi on kuultu, että henkilöstön riittävyys askarruttaa ja että Puolustusvoimissa tehdään hyvää vauhtia suunnitelmia.

Mutta mitä suomalaisilla on Natossa vastassa?

Siitä osaa kertoa esimerkiksi Veli-Petteri Valkamo, yksi niistä suomalaisupseereista, jotka jo nyt työskentelevät Nato-tehtävissä.

Kommodori Valkamo, 55, on tehnyt yli 30 vuoden uran Puolustusvoimissa, muun muassa Merivoimien operaatiopäällikkönä.

Vuodesta 2021 alkaen hän on istunut keskeisellä paikalla liittokunnassa, Yhdysvaltojen Norfolkissa kahdessa Naton esikunnassa.

Toinen niistä on Naton strateginen johtoporras ACT (Allied Command Transformation), jossa Valkamo on niin sanottu kansallinen vanhin.

Toinen tehtävistä on Naton uusimmassa operatiivisessa esikunnassa JFC-NF:ssä (Joint Force Command Norfolk), jossa Valkamo toimii Suomen yhteysupseerina.

Pestistä sukeutui poikkeuksellisen mielenkiintoinen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa ja Suomi päätti pian sen jälkeen hakea Naton jäseneksi.

”Suomen ja Ruotsin rooli muuttui yhdessä yössä. Meistä on oltu äärimmäisen paljon kiinnostuneempia”, Valkamo sanoo haastattelussa Helsingissä, jossa hän vietti kesälomapäivää ennen paluuta Yhdysvaltoihin.

Viime aikoina Valkamo on saanut esimerkiksi esitellä Suomen Puolustusvoimien rakenteita ja puolustuksen järjestelyjä Nato-maiden edustajille Norfolkissa.

”Osalle on ollut aika suuri yllätys, kuinka pitkä talvisodan perintö itse asiassa on ollut, minkälainen reservin vahvuus meillä on ja miten meidän asevoimamme on rakennettu ja muodostettu”, hän sanoo.

Naton esikuntien joukossa Valkamon komennuspaikan, transformaatioesikunta ACT:n rooli on keskittyä liittokunnan tulevaisuuteen ja esimerkiksi sodankäynnin muutokseen.

Se on myös esikunta, joka hallinnoi prosessia, jossa uusien jäsenmaiden puolustus sovitetaan yhteen Naton kanssa.

Tämä työllistää nyt myös Valkamoa. Kesäloma Vihdin mökillä keskeytyi, kun keskustelut sotilaallisesta yhteensovittamisesta aloitettiin hiljattain Brysselissä. Valkamon rooli on olla yhteyshenkilö neuvotteluja johtavan ACT:n ja Puolustusvoimien delegaatioiden välillä.

”Käytännössä tämän syksyn aikana tullaan rakentamaan Suomen yhteensovittamisen suunnitelma, johon Nato laatii vastaavasti oman tukisuunnitelmansa. Eli miten Nato tulee tukemaan Suomea näissä jäsentavoitteiden saavuttamisessa”, Valkamo kertaa.

Hän puhuu keskustelujen asiasisällöstä niukasti, sillä se ei varsinaisesti ole hänen vastuualuettaan.

Koko yhteensovittamisen urakka vienee kuukausista noin vuoteen, Valkamo arvioi. Urakka siis jatkunee senkin jälkeen, kun Suomesta on jo tullut Naton täysjäsen.

”Mitään aikataulua ei pysty vielä määrittämään. Olemme varmasti vuodenvaihteessa viisaampia.”

Kommodori Veli-Petteri Valkamo

Keskusteluissa on yhteensä kymmenen osa-aluetta sotilaalliseen yhteensovittamiseen liittyen.

Käytännössä kyse on esimeriksi siitä, miten Suomen Puolustus­voimien johtamisjärjestelmä ja tilannekuva integroidaan Nato-maailmaan. Ja siitä, miten hallinto hoituu. Pöydällä on myös kysymyksiä kielitaidon, huollon ja lääkinnän kaltaisista asioista.

Luonnollisesti kyse on myös puolustussuunnittelusta ja esimerkiksi siitä, minkä roolin Suomi ottaa Natossa.

Kaikesta tästä voidaan alkaa saada ensimmäisiä selkeämpiä näkemyksiä syksyn aikana.

Valkamon mukaan Suomella ei ole varsinaisia vaikeita kysymyksiä yhteensovittamisen suhteen. Työtä on silti tehtävänä.

Arvioitavana on esimerkiksi, mitä kaikkia lakeja Nato-jäsenyyden vuoksi on muutettava.

Tätä työtä tehdään parhaillaan ulko- ja puolustusministeriössä.

Suomessa yksi arvuuttelun kohde on ollut esimerkiksi se, minkä Naton johtoportaan alaisuuteen Suomi ja Ruotsi lopulta kuuluvat ja voisiko Natoon jollakin aikavälillä muodostua kokonaan uusi pohjoinen esikunta.

Keskustelua on käyty myös esimerkiksi siitä, voitaisiinko Suomeen perustaa jokin Naton osaamiskeskus – esimerkiksi arktisen sodankäynnin keskus.

”Suomen ja Ruotsin liittymisen myötä Nato joutuu joka tapauksessa tarkastelemaan koko komentorakenteensa uudestaan”, Valkamo sanoo.

Hän korostaa, ettei asialla arvuuttelu kuulu kuitenkaan hänen rooliinsa.

”Olemme todella alkutekijöissä vielä siinä, mitä Nato esimerkiksi olettaa meiltä tai tulee mahdollisesti pyytämään. Ja mihin Suomi on valmis sitoutumaan. Nämähän ovat myös lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon asioita, joita sotilaat sitten toimeenpanevat ja toteuttavat.”

Monet kyseisistä keskusteluista käydään Valkamon Norfolkin-asemapaikan sijaan Brysselissä.

Oman esikuntansa, tulevaisuuteen katsovan ACT:n osalta Valkamo sanoo, että Suomelta saatettaisiin yhtenä esimerkkinä odottaa roolia kehittyneessä sotapelaamisessa, jossa Puolustusvoimilla voi olla annettavaa.

”Tuotamme [siinä] varmasti lisäarvoa. Itäinen tuleva Naton vastuualuekokonaisuus – varsinkin Suomen osalta – on Natolle ihan uusi ’game changer’ monellakin tapaa.”

Valkamon työpaikka Norfolkissa on maailman suurimman laivastoaseman kyljessä.

Alueella on toistakymmentä erilaista tukikohtaa ja yli 80 000 palveluksessa olevaa sotilasta, hän laskee.

Yksin merijalkaväen ja merivoimien yhteisessä tukikohdassa työntekijöitä on lähes 20 000.

Alueella on muun muassa Helsingissä vastikään vierailleen Yhdysvaltojen maihinnousutukialuksen USS Kearsargen kotisatama.

Natoon liittyminen tarkoittaa, että Valkamo saa Yhdysvaltoihin suomalaisia työtovereita.

Hänen työsarkanaan on syksyllä kansallisen toimiston perustaminen Norfolkiin, johon sijoitettaisiin joitakin suomalaisia upseereja.

Aiempien arvioiden mukaan Nato-tehtäviin maailmalle tarvittaisiin jäsenyyden myötä yhteensä 100–200 ihmistä lisää.

Puolustusvoimissa valmistellaan parhaillaan henkilöstöstrategian päivitystä, joka valmistuu tämän vuoden aikana.

Tällä hetkellä Puolustusvoimilla on noin kolmisenkymmentä ihmistä erilaisissa Naton edustustoissa, toimistoissa ja organisaatioissa. Lisäksi henkilöitä on esimerkiksi Naton johtamissa kriisinhallintaoperaatioissa.

Suomalaisia istuu Norfolkin lisäksi nyt muun muassa Naton merivoimien esikunnassa Britanniassa, Naton puolustushaarojen yhteisesikunnassa Hollannin Brunssumissa, Naton ilmavoimien esikunnassa Saksassa ja liittoutuneiden operaatioesikuntassa, joka sijaitsee Belgian Monsissa, Valkamo luettelee.

Nyt läsnäoloa on aikomus vahvistaa. Henkilöstön määrä juuri Norfolkin tulevassa toimistossa on Valkamon mukaan vielä avoin, mutta toiveena on, että väkeä saataisiin jo syksyn aikana.

”Tässä nyt tietysti tehdään tätä sormiharjoittelua vasta, että mihin resurssimme alkuvaiheessa riittävät. Ei meitäkään hirvittävän paljon ole, ja kotimaankin puolustuksen tehtäviä täydennetään ja vahvistetaan.”

” ”Kyllä tämä varmasti mukautumista tulee suomalaisilta upseereilta ja aliupseereilta vaatimaan.”

Suomi tuntee Natoa jo hyvin oltuaan pitkään kumppanimaa.

Valkamo ennakoi, että suomalaisilla tulee silti olemaan jonkin verran sopeutumista uuteen ympäristöön.

Suomessa on totuttu tekemään töitä kansallisen puolustuksen eteen ja valmistauduttu koko valtakunnan puolustamiseen. Natossa Suomi vastaa luonnollisesti edelleen omasta puolustuksestaan, mutta se tulee myös kuulumaan johonkin tiettyyn vastuualueeseen. Päätöksiä tehdään konsensusperiaatteella, ja varmaankin osa niistä on kompromisseja.

”Kyllä tämä varmasti mukautumista tulee suomalaisilta upseereilta ja aliupseereilta vaatimaan.”

Myös kielitaidon merkitys korostuu, Valkamo uskoo. Kansainvälistä koulutustakin saatetaan tarvita lisää.

Mikä Valkamolle itselleen on ollut yllätys Natossa?

”Onhan tuo vähän jäykkäliikkeinen”, hän muotoilee.

Valkamo viittaa juuri konsensusperiaatteeseen. Joskus päätöksiä voidaan tehdä hyvinkin nopeasti, mutta joskus hiekkaa voidaan heittää rattaisiin. Yksi valtio pystyy halutessaan pysäyttämään koko päätöksenteon.

Esimerkiksi kelpaa Turkin toiminta Suomen ja Ruotsin jäsenyyden suhteen tai se, kuinka Turkki aiemmin uhkasi estää Naton itäisten jäsenmaiden puolustussuunnitelmien vahvistamisen.

”Se on ehkä sellaista, mihin me emme ole tottuneet, kun olemme melko pragmaattisia ja suoraviivaisia”, Valkamo sanoo.

”Esimerkiksi kun puhutaan komentorakenteista ja niiden määrästä, on jäsenmailla hyvin erilaisia halukkuuksia lisätä henkilöstöä Naton sisällä. Jos jokin maa on sitä mieltä, että lisärahoitusta näihin ei anneta, niin sitten se kaatuu siihen.”

Valkamon oma pesti Natossa kestää tällä haavaa ainakin vielä vuoden.

Kiire on viime aikoina ollut niin kova, ettei kesäloma Suomessa ollut täysin lomaa.

”Kyllä välillä on ollut mökkilaiturilla näppis käsissä.”

Valkamo ei silti valita.

”Haaste on kiinnostava ja aikaikkuna erittäin mielenkiintoinen. Kyllä minä olen siinä mielessä hyvin tyytyväinen siitä, että saan olla tätä tässä kohtaa tekemässä.”