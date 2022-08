Suomen ensi vuoden puolustusbudjetista on tulossa rauhan ajan historian suurin.

Suomi on ostanut 64 amerikkalaista F-35-hävittäjää. Kuvassa Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjä matkalla Turkuun kesällä 2019.

Valtiovarainministeriö uskoo, että Suomi voi kärsiä ensi vuonna satojen miljoonien eurojen valuuttakurssitappion F-35-hävittäjien ostossa.

Puolustusministeriön ensi vuoden talousarvioehdotukseen on tämän vuoksi sisällytetty 272 miljoonaa euroa varautumista hävittäjähankinnan mahdollisiin valuuttakurssitappioihin.

Ennakoidun valuuttakurssitappion taustalla on yhteisvaluutta euron arvon heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Euron arvon heikkenemisen syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seuraukset euroalueen energiamarkkinoihin ja talouteen.

Euro ja dollari ovat olleet viime viikkoina hyvin lähellä niin sanottua pariteettia eli niiden kurssit ovat olleet lähes tasavahvoja. Yhdellä eurolla saa noin yhden dollarin.

Kun Suomi lähetti tammikuussa 2021 uusista hävittäjistä tarjouspyynnön, sai yhdellä eurolla vielä 1,2136 dollaria. Tätä suhdetta on käytetty hävittäjäkaupan suunnittelussa.

Mahdollinen valuuttakurssitappio riippuu nyt siitä, miten euron arvo kehittyy suhteessa dollariin. Valuuttakurssitappio voi kasvaa vielä arvioitua suuremmaksi mutta se voi myös olla pienempi.

Puolustusministeriön talousarvioehdotuksen mukaan Suomi on varautunut maksamaan F-35-hävittäjistä ensi vuodesta lähtien tulevina vuosina yhteensä 8,5 miljardia euroa. Maksuosuudet on jyvitetty useille vuosille.

Jyvityksen mukaan ensi vuonna hävittäjistä maksetaan hiukan yli miljardi euroa, vuonna 2024 lähes 1,2 miljardia euroa, vuonna 2025 lähes 1,5 miljardia euroa ja niin edelleen.

Puolustusministeriöstä kerrotaan, että valtiovarainministeriössä on laskettu eräänlaisen ”toivotaan toivotaan” -näkemyksen varaan. Toisin sanoen hävittäjien pitkän maksuajan toivotaan tasaavaan valuuttakursseja siten, että yhtenä vuonna tulevat tappiot korvautuvat sitten toisena vuonna, kun valuuttakurssit liikkuvat ehkä toiseen suuntaan.

Suomen ensi vuoden puolustusbudjetista on tulossa ennätysmäinen. Puolustusministeriön ehdotus on yhteensä 5,9 miljardia euroa. Siinä on kasvua tähän vuoteen 15 prosenttia. Jos valuuttakurssitappio toteutuu odotetusti, nousee puolustusbudjetin loppusumma 6,1 miljardiin euroon, eli se olisi 20 prosenttia suurempi kuin tänä vuonna.

Puolustusbudjetin kasvu on ollut viime vuosina voimakasta. Vertailun vuoksi viisi vuotta sitten vuonna 2017 puolustushallinnon menot olivat vielä alle 2,8 miljardia euroa.

Menojen kasvun syinä ovat Ilma- ja Merivoimien suuret kalustohankinnat sekä Euroopan turvallisuustilanteen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Suomi satsaa nyt puolustukseen.

Merivoimille suunnitellaan ja rakennetaan parhaillaan neljää sen historian suurinta taistelualusta. Päätös uusien hävittäjien ostosta Ilmavoimille oli Suomen historian kallein asekauppa. Aiemmin HX-hankkeen nimellä tunnettu projekti muutti toukokuussa nimensä F-35-hankkeeksi.

Puolustusministeriön ensi vuoden talousarvioehdotuksesta puuttuvat vielä Nato-jäsenyyden aiheuttamat kustannukset. Syynä on se, että esitystä viime keväänä laadittaessa ei vielä ollut riittävästi tietoa.

Nato-jäsenyyden kustannukset tarkentuvat marraskuussa, kun talousarvioesitystä täydennetään.

Puolustusministeriön talousarvioehdotuksessa ensi vuodelle esitetään puolustusmateriaalihankintoihin 1,6:ta miljardia euroa, jossa on peräti 765 miljoonaa euroa lisäystä verrattuna tämän vuoden varsinaiseen talousarvioon.

Esimerkiksi materiaalihankintoihin ehdotetaan vuosille 2023–2032 noin 559 miljoonan euron uutta tilausvaltuutta. Sillä hankitaan muun muassa ilmatorjuntaan uusi korkeatorjuntaan kykenevä ohjusjärjestelmä. Tällainen kyky Suomelta tällä hetkellä puuttuu. Korkeatorjuntakyky on havaittu tärkeäksi Ukrainan sodassa.

Ilmatorjuntajärjestelmän valinta on loppusuoralla. Jäljellä on kaksi israelilaista järjestelmää, joista toisesta tehdään hankintapäätös ensi vuoden alkupuolella.