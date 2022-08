Main ContentPlaceholder

Politiikka | Vanhustenhoito

Keskustan Könttä: Hoitaja­mitoituksen kiristämistä pitää lykätä

”Hoitajamitoituksen nosto on kaunis ajatus, mutta tosiasia on, että Suomessa on akuutti hoitajapula ja rahakaan ei auta, jos tekijöitä ei ole”, sanoo keskustan kansanedustaja Joonas Könttä.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä.