Työnantajien Markku Jalonen pitää uutta ehdotusta hoitajien työkriisiin monin puolin varteenotettavana.

Hoitajajärjestö Tehy on valmis neuvottelemaan palkkauksen uudistamisesta, mutta se ei suostu tinkimään palkka­vaatimuksestaan, joka on merkittävästi korkeampi kuin minkä muu kunta-ala on saamassa.

”Pelastusohjelman tasosta emme suostu tinkimään, mutta toteutustavasta olemme halukkaita neuvottelemaan. Mihinkään silmän­kääntö­temppuun emme lähde mukaan, vaan mallista riippumatta hoitajien pitää voida luottaa siihen, että tietyllä aikavälillä palkka nousee tavoitteemme mukaisesti”, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Kirvesniemi kommentoi sähköpostin välityksellä Elina Pylkkäsen ja Martti Hetemäen HS:ssa lauantaina esittelemää uutta hoitajien työriidan ratkaisuehdotusta.

Kaksikko johti keväällä sovittelu­lautakuntaa, jonka antaman sovinto­ehdotuksen myötä kunta-alalle syntyi kolmivuotiset sopimukset.

Hoitajaliitot Tehy ja Super jäivät ratkaisun ulkopuolelle, koska ne haluavat muita aloja suuremman palkkaohjelman. Ne ovat kertoneet valmistelevansa joukko­irtisanoutumista.

Pylkkänen työskentelee työ- ja elinkeinoministeriön alivaltio­sihteerinä ja Hetemäki on valtiovarain­ministeriön entinen valtiosihteeri.

Heidän mielestään hoitajaliittojen sekä Kunta- ja hyvinvointi­alue­työnantajien (KT) pitäisi pyrkiä sopimaan alan palkkausjärjestelmän uudistamisesta.

Rahat uudistukseen saataisiin palkkaohjelmasta ja palkkojen yhteensovittamisesta eli niin sanotusta palkka­harmonisoinnista, joka uusilla hyvinvointialueilla on joka tapauksessa edessä.

Palkka­harmonisoinnilla tarkoitetaan sitä, että ensi vuonna aloittavilla hyvinvointialueilla samoja työtehtäviä tekevien hoitajien ja muiden työntekijöiden palkkatasot yhtenäistetään muutaman vuoden aikana.

Käytännössä muita huonompia palkkoja korotetaan kohti korkeimpia palkkoja, jolloin keskimääräinen palkkataso nousee.

KT pitää todennäköisimpänä laskelmaa, jonka mukaan harmonisointi nostaa vuotuisia työvoimakustannuksia 5,8 prosenttia.

Tehy ja Super ovat katsoneet, ettei lain edellyttämä palkka­harmonisointi kuulu lainkaan palkka­neuvottelupöytään. He ovat suhtautuneet palkka­harmonisoinnin kautta tuleviin satoihin miljooniin euroihin aivan kuin ne olisivat palkkaratkaisun päälle tuleva automaattinen lisä.

Pylkkäsen ja Hetemäen mielestä harmonisointi­rahojen pitäisi olla ratkaisun osa, sillä ne myös nostavat merkittävästi palkkoja.

Heidän mukaansa työntekijöiden ja työnantajien edunvalvojat voivat vaikuttaa, miten palkka­harmonisoinnin rahat jaetaan.

Kirvesniemen mielestä näin ei ole.

”Siitä ei voida sopia osapuolten kesken, koska se on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. En kommentoi palkka­harmonisointia tämän takia tässä lainkaan. Tes-neuvotteluissa palkansaajapuoli ei ota kantaa siitä, miten rahoitus järjestetään, se on työnantajan tehtävä.”

Kirvesniemi myöntää, että palkkausjärjestelmän uudistamisella voidaan osaltaan kohottaa hoitajien palkkatasoa, mikäli mallista päästään sopimukseen ja palkkausjärjestelmän uudistamiseen varataan riittävästi rahaa.

”Palkkaus­järjestelmä­uudistus ei kuitenkaan tapahdu hetkessä eikä edes muutamassa vuodessa. Palkkausta pitää lähteä korjaamaan välittömästi, eikä vasta useiden vuosien päästä. Eli pelkästään palkkausjärjestelmää uudistamalla hoitajapulaa ei saada ratkaistua.”

Kirvesniemi sanoo, että olennaista on, että hoitajien tilipäivänä käteen jää enemmän rahaa, ja palkkauksen korjausliike alkaa viimeistään hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen, jolloin valtio on vastuussa rahoituksesta.

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen pitää Pylkkäsen ja Hetemäen ehdotusta varteenotettavana esityksenä monestakin syystä.

”Tämä on linjassa sen kanssa, mitä KT on pitkään tavoitellut eli kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden palkkausta pitää uudistaa.”

Kesällä muiden kuin Tehyn ja Superin allekirjoittamassa sopimuksessa sovittiin jatkettavan neuvotteluita uudesta järjestelmästä, jonka tarkoitus on korvata nykyinen tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä.

Jalonen sanoo, ettei palkkaharmonisointia voi unohtaa, kuten Tehy ja Super tekevät.

”Palkkaharmonisointi tuo sote-henkilöstölle merkittävän suuren yleisen palkankorotuksen, joka toki voi vaihdella yksilöiden välillä riippuen siitä, kuinka suuri harmonisointi kunkin palkkaan tehdään.”

Jalonen sanoo, että sote-henkilöstölle on jo tulossa nelinkertaiset palkankorotukset.

Hän sanoo, että hoitoala saa vähintään jo kunta-alalla sovitun perusratkaisun, joka sekin ylittää yleisen tason.

Sen lisäksi ovat tulossa palkkausjärjestelmän kehittämis­järjestelmän tuoma lisä, palkka­harmonisoinnista saatava merkittävä ansio­lisä sekä paikalliset palkkaratkaisut, joita on tehty muun muassa kesän aikana.

”Harmonisointi on suuren luokan kysymys, koska siinä puhutaan satojen miljoonien rahoista. Sen takia se on välttämätöntä kytkeä osaksi palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Ei voi mennä niin, että nyt harmonisoidaan vanhaa palkkajärjestelmää ja sitten uusitaan palkkausohjelma vaan toisin päin”, Jalonen sanoo.

”Se on aitoa aivan reaalista rahaa, jonka veronmaksajat maksavat. Tässä pitää ottaa myös huomioon myös julkisen talouden kestokyky. Kukaanhan ei vielä tiedä, mikä palkkaharmonisoinnin lopullinen summa on.”