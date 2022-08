Helsingin Hernesaaressa piipahtanut maihinnousu­tukialus USS Kearsarge on esimerkki yleistyneestä tykki­vene­diplomatiasta, kirjoittaa HS:n turvallisuus­politiikkaa seuraava toimittaja Jarmo Huhtanen.

Yhdysvaltain laivaston maihinnousutukialus Kearsargen vierailu Helsingissä kiinnosti poikkeuksellisen paljon suomalaisia. Olihan kyseessä toiseksi suurin Suomen vesillä koskaan liikkunut sotalaiva.

Kearsargea suurempi uppoumaltaan on ollut vain Hitlerin Saksan kuuluisa taistelulaiva Tirpitz, joka käväisi Ahvenanmaalla toisen maailmansodan vuosina.

Kearsarge keräsi Hernesaaren rantaan tuhansia uteliaita. Toimittajia ja kuvaajia kierrätettiin laivalla, ja isoimpien viestimien edustajat pääsivät jopa yökylään.

Kearsargen herättämälle innostukselle on toki muitakin syitä kuin sen suuri koko tai kannella nähdyt Suomessa harvinaiset kääntyvä­potkuriset tai -roottoriset Osprey-lentokoneet.

Suomen hakuprosessi sotilasliitto Natoon on kesken.

Maailman kehittyneimmän sotilasmahdin sotalaiva täkäläisessä satamassa osoittaa vahvaa tukea Suomen hakemukselle. Se myös lisää suomalaisten turvallisuuden tunnetta Ukrainaan hyökännyttä Venäjää vastaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö viittasi uudenvuoden­puheessaan amerikkalaisen veteraani­poliitikko Henry Kissingerin ”kyyniseen lausumaan”, jonka mukaan kansainvälinen järjestelmä on ollut armottomimman jäsenensä armoilla silloin, kun joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena on ollut sodan välttäminen.

Niinistö osoitti sormellaan tietysti Venäjään.

Kissingerin suuhun on pantu myös toinen yhtä kyyninen lause, jonka mukaan ”lentotukialus on 100 000 tonnia diplomatiaa”. Satatuhatta tonnia tarkoittaa amerikkalaisten supertuki­alusten valtavaa uppoumaa. Kissinger katsoi, että siinä on reaali­politiikka paljaimmillaan.

Kearsargen uppouma on muuten 40 500 tonnia.

Nato-maiden sotalaivojen vierailut Suomessa Nato-jäsenyys­hakemuksen jälkeen ovat mitä perinteisintä tykkivenediplomatiaa.

Tykkivenediplomatian juuret juontuvat 1800-luvulle, jolloin siirtomaita valloittaneet suuret Euroopan valtiot käyttivät sotalaivojaan pelottaakseen muita taipumaan tahtoonsa tai osoittaakseen voimaansa. Erityisesti tässä kunnostautuivat britit, koska Britannialla oli tuolloin maailman mahtavin laivasto.

Yhdysvallat otti tykkivene­diplomatian työkalukseen 1900-luvulla. Yhdysvaltain presidenttinä 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä toiminut Theodore Roosevelt lisäsi maansa laivaston kokoa tarkoituksenaan kasvattaa maansa ulkopoliittista vaikutusvaltaa.

Rooseveltin ulkopolitiikkaan viitataan usein hänen käyttämällään sanonnalla, että ”puhu lempeästi, mutta kanna isoa keppiä, niin pääset pitkälle”.

Roosevelt oli sitä mieltä, että jos kepillä uhkaa, pitää sitä uskaltaa myös käyttää. Kepin pitää olla myös riittävän iso.

Rooseveltin iso keppi oli sotalaivasto, mutta keppi voi olla muutakin.

Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on myös käyttänyt urallaan pariinkin otteeseen Rooseveltin lausahdusta tai sen muunnosta.

Viime huhtikuussa Biden julkisti suuren asepaketin Ukrainalle. Julkistus­tilaisuudessa hän viittasi Rooseveltiin ja sanoi, että ”joskus me puhumme lempeästi mutta kannamme suurta Javelinia”. Javelinilla hän tarkoitti amerikkalaisten Ukrainaan lähettämiä panssarin­torjuntaohjuksia.

Tykkivenediplomatia ei olekaan mikään menneiden vuosisatojen historiallinen ilmiö. Se on ollut viime vuosina mitä suurimmassa määrin totta ja tätä päivää.

Eikä tykkivenediplomatia ole suinkaan mitään syrjäisestä Suomesta kaukana olevaa ”seitsemän meren” diplomatiaa, vaikka suurten merien kriisipesäkkeissä se onkin näkyvimmillään.

Tykkivenediplomatiaa tekevät nykyään monet maat. Kaikkein röyhkeimmin sitä on harjoittanut viime vuosina Kiina, kun se yrittää kaapata itselleen koko Etelä-Kiinan meren. Kiina on rakentanut alueelle keinotekoisia saaria, ja sen laivasto on pelotellut muiden maiden aluksia.

Venäjä ja Yhdysvallat ovat viime vuosina nokitelleet näkyvästi Mustallamerellä, jossa Venäjä on tarkoituksellisesti provosoinut Yhdysvaltojen sotalaivoja, jotka ovat käyneet näyttämässä tähtilippua.

Eikä Britanniakaan ole unohtanut vanhoja perinteitään. Kun britit saivat valmiiksi uuden Queen Elisabeth -lentotukialuksensa, lähetettiin se viime vuonna ensimmäiselle pitkälle purjehdukselleen Etelä-Kiinan merelle – minnepä muuallekaan.

Venäjä toi suuren ydinsukellusvene Dmitri Donskoin Itämerelle viisi vuotta sitten laivastoparaatia varten. Sukellusveneen takana näkyy toinen venäläinen sotalaiva Pjotr Veliki.

Tykkivenediplomatiaa on vilauteltu viime vuosina myös Itämerellä, vaikkei sitä ole ehkä sellaiseksi aina huomattu noteerata.

Venäjä tuo nykyään heinäkuun lopulla Pietarin laivasto­paraatiinsa Pohjoisen laivastonsa aluksia. Niiden joukossa on ollut ydinsukellus­veneitä, joilla ei ole normaalisti mitään asiaa Itämerelle.

Pietariin ajettiin vuonna 2017 näkyvästi muun muassa maailman suurin ydinsukellus­vene Dmitri Donskoi.

Onpa Kiinakin käynyt näyttämässä lippuaan Itämerellä.

Viisi vuotta sitten Itämerelle saapui yllättäen ensimmäisen kerran kolme Kiinan laivaston alusta, jotka osallistuivat Venäjän vetämiin sotaharjoituksiin.

Itämerelle tulon taustalla oli Kiinan valtion tuore ja kunnian­himoinen laivasto-ohjelma. Kiinalaisalukset kävivät vierailulla myös Helsingissä.