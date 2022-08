Valtiovarainministeri Annika Saarikko näyttää vihreää valoa hoitajamitoituksen joustojen harkinnalle.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ”pani myönteisesti merkille” perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) pohdinnat hoitajamitoituksesta joustamisessa.

Lindén pohti tiistaina Ilta-Sanomissa, voitaisiinko laki vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta pitää voimassa mutta samalla jollain tavalla joustavoittaa sen tulkintaa. Tarkoituksena olisi helpottaa hoitajapulan aiheuttamia ongelmia sairaaloissa ja muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa.

”Panin myönteisesti merkille, että peruspalveluministeri Linden oli pohdiskellut, miten esimerkiksi tätä 0,7-lainsäädäntöä voitaisiin hioa niin, että se olisi paremmin toimeenpantavissa”, Saarikko sanoo HS:lle.

Nyt vanhusten tehostetussa palveluasumisessa on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Vaatimuksen on määrä kiristyä ensi huhtikuun alusta niin, että työntekijöitä on oltava 0,7 asiakasta kohti.

Hoitajamitoitusta tiukennettiin vanhusten hoivan parantamiseksi. Viime aikoina se on kuitenkin herättänyt arvostelua siksi, että osa alan toimijoista ja oppositiopuolue kokoomuksen poliitikoista on pitänyt sitä yhtenä syynä sairaalapäivystysten ennätyksellisiin ruuhkiin.

Hoitajapulan takia vanhusten palveluasumiseen ei ole löydetty hoitajamitoituksen vaatimaa määrää hoitajia. Kymmeniä ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on jouduttu sulkemaan Helsingissä ja Espoossa.

Keskustan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajat tiedottivat torstaina, että heidän mielestään hoitajamitoituksen kiristämisen lykkäystä pitäisi harkita. Tätä mieltä ovat Markus Lohi (kesk), Hanna-Leena Mattila (kesk) ja Pekka Aittakumpu (kesk). Heidän mielestään myös hoitajien velvoite ottaa koronavirusrokote tulisi purkaa.

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk) on jättänyt hallitukselle hoitajamitoituksesta kirjallisen kysymyksen.

Kesän aikana kärjistynyt sairaaloiden tilanne on herättänyt paljon huolta. Silti pohdinta hoitajamitoituksen ympärillä on yksi harvoista asioista, joka edes etäisesti muistuttaa ratkaisuehdotusta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Lindén sanoi HS:lle, ettei hänellä ole ministerinä tarjota päivystysten kriisiin minkäänlaisia nopeita ratkaisuja. Myöskään muista puolueista ehdotuksia ei ole juuri kuultu.

Sen sijaan energiakriisissä, sähkön ja bensan hintojen noustessa, erilaisia ehdotuksia on suorastaan tulvinut.

Mistä ero johtuu? Annika Saarikko pohtii vastaustaan pitkään.

Hän aloittaa toteamalla, että hoitajapula on pitkän ajan kuluessa syntynyt ongelma. Se sijaan energiakriisi on uudempi ilmiö, jonka Venäjä on aiheuttanut.

”Olemme olleet maa, jossa suomalaisten kotitalouksien laskut energiasta, erityisesti sähköstä, ovat olleet paljon pienempiä kuin monessa muussa maassa. Siksi huoli sähkön jopa saatavuudesta ja hinnasta on uusi asia, johon on varmasti haluja ottaa kantaa nopeasti syntyneen uuden tilanteen vuoksi”, Saarikko pohtii.

Saarikko tiukkasi viime viikolla hoitajapulaan ehdotuksia asiaa pohtineelta työryhmältä. Sen puheenjohtaja, STM:n osastopäällikkö Satu Koskela kuitenkin sanoi HS:lle, ettei uusia nopeavaikutteisia ehdotuksia ole tulossa budjettiriiheen.

Lue lisää: Saarikko hämmästeli STM:n viivyttelyä ja vaati nopeita ratkaisuesityksiä hoitajapulaan – Niitä ei tule, vastaa työryhmän puheenjohtaja

Millaisia johtopäätöksiä Saarikko tekee tästä?

”Meillä ei ole mahdollisuutta nostaa asiassa käsiä pystyyn. Toimia on löydyttävä”, hän sanoo.

Saarikko luettelee mahdollisia toimia. Hänestä Suomeen saapuneita ukrainalaisia voisi saada töihin sosiaali- ja terveysalalle. Sekä hoiva-avustajia että hoitajia voisi lisäksi kouluttaa ylipäätään lisää ja työperäistä maahanmuuttoa edistää.

”Toivon, että tämä keskustelu johtaa paikallisesti uudenlaisiin toimintamalleihin johtamisessa ja työhyvinvoinnissa”, Saarikko lisää.

Hallitus neuvottelee ensi vuoden budjetista elo-syyskuun vaihteessa.

