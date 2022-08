Lentokoneiden todellisia omistajia ei ole Ylen mukaan ilmoitettu Suomen ilma-alusrekisteriin, vaan venäläiset tahot ovat kätkeytyneet anonyymien veroparatiisi­yhtiöiden taakse.

Suomen valtionjohto on käyttänyt venäläisiä koneita ainakin 12 kertaa vuosina 2007–2011. Koneilla lensi presidentti Tarja Halosen lisäksi moni entinen pääministeri.

Presidentti Tarja Halonen ja kolme Suomen entistä pääministeriä ovat tehneet tietämättään virkamatkoja venäläisten pankkien ja liikemiesten omistamilla lentokoneilla, uutisoi Ylen MOT-toimitus torstaina.

Entisistä pääministereistä koneita käyttivät Ylen mukaan Matti Vanhanen (kesk), Mari Kiviniemi (kesk) ja Jyrki Katainen (kok). Valtionjohto on käyttänyt venäläisiä koneita ainakin 12 kertaa vuosina 2007–2011.

MOT-toimitus kertoo selvittäneensä omistajat Panaman ja Pandoran papereiden tietovuotojen sekä Kyproksen kaupparekisteristä hankittujen asiakirjojen avulla.

Tasavallan presidentin kanslia ja valtioneuvoston kanslia eivät kommentoineet MOT-toimitukselle, onko venäläis­koneiden käyttöön voinut liittyä turvallisuus­riskejä. Kansliat eivät tienneet presidentin ja pääministerien käytössä olleiden koneiden omistajia.

Lentokoneiden todellisia omistajia ei ole Ylen mukaan ilmoitettu Suomen ilma-alusrekisteriin, vaan venäläiset tahot ovat kätkeytyneet anonyymien veroparatiisi­yhtiöiden taakse.

Valtionjohto on vuokrannut Jetfliten operoimia yksityislento­koneita vuosikymmeniä. Jetflite on käyttänyt lennoilla pääasiassa omia koneitaan, mutta osa lennoista on tehty venäläisten koneilla.