”Epärealistinen unelma siitä, että koti on paras paikka vanhukselle, on poksahtanut saippuakuplana ilmaan”, Juvonen toteaa tiedotteessa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii pääministeri Sanna Marinilta (sd) ilmoitusta eduskunnalle siitä, kuinka hallitus aikoo ratkaista terveydenhuollon kriisin. Juvonen kertoi asiasta tiedotteessa perjantaina.

Hallitus on tiukentanut vaatimusta siitä, paljonko hoitajia on oltava vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Nyt hoitajia on oltava vähintään kuusi kymmentä asiakasta kohti. Vaatimuksen on määrä kiristyä ensi huhtikuun alusta niin, että työntekijöitä on oltava seitsemän kymmentä asiakasta kohti.

Hoitajamitoitusta tiukentava laki säädettiin vanhusten hoivan parantamiseksi.

Viime aikoina hoitajamitoituksen kiristäminen on kuitenkin herättänyt arvostelua siksi, että osa alan toimijoista ja oppositiopuolue kokoomuksen poliitikoista on pitänyt sitä yhtenä syynä sairaalapäivystysten ennätyksellisiin ruuhkiin.

Terveydenhuollon ongelmat ovat Juvosen mukaan johtamassa siihen, että hoitajamitoituksen toteutuminen hallituksen esityksen mukaisesti uhkaa romuttua.

Siksi Juvonen vaatii Marinilta tietoa siitä, aikooko hallitus perua hoitajamitoituksen kiristyksen.

Juvosen mukaan koko terveydenhoidon sektori on romahtamassa, sillä ”jos ihminen ei pääse hoitoon tai hänen hoitonsa viivästyy kohtuuttomasti, siitä syntyy myös potilasvahinko ja velvollisuus rahallisiin korvauksiin potilaalle”.

HS kertoi tiistaina, että Helsingissä ja Espoossa on tänä kesänä jouduttu hoitajapulan vuoksi sulkemaan vanhustenhoidon ympärivuorokautisia hoitopaikkoja. Helsingissä paikkoja on suljettuna tällä hetkellä noin 14 ja Espoossa keskimäärin 65.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) sanoi perjantaina STT:lle olevansa valmis tarkastelemaan hoitaja­mitoituksen sisältöä, mutta hoitajapulaan nopeasti tehoavat toimet löytyvät hänen mukaansa ensisijaisesti kentältä.

Hoitajamitoitukseen liittyviä ongelmia Lindén ratkoisi tällä hetkellä siitä näkökulmasta, miten huhtikuussa voimaan tulevaa hoitajamitoituksen kiristystä tulkittaisiin ja mitä henkilöstö­mitoitukseen katsottaisiin kuuluvaksi.

”Tällä hetkellä voimassa olevasta 0,6:sta en ole ainakaan nyt valmis luopumaan. Se olisi valtava taka-askel ja tarkoittaisi sitä, että me toteaisimme, ettei vanhuksia pidäkään hoitaa”, Lindén sanoi STT:lle.