Viisumirajoitukset nousivat esiin, kun Pohjoismaiden pääministerit ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz tapasivat maanantaina Oslossa. Maiden linjat viisumi­kysymyksessä eroavat toisistaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) painottaa, että linjaukset venäläisten turistiviisumien rajoittamisesta pitäisi tehdä ensi sijassa EU- ja Schengen-maiden kesken.

”Ei ole tehokas keino, että yksittäiset maat tekevät yksittäisiä ratkaisuja, vaan kyllä meidän yhdessä pitää kyetä näihin ratkaisuihin”, Marin sanoi maanantaina suomalais­medialle Norjan Oslossa, missä hän tapasi Pohjois­maiden pääministerejä sekä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin.

Hallitus keskustelee tiistaina iltakoulussaan venäläisten turistiviisumien mahdollisesta rajoittamisesta. Paikalla ovat myös eduskunta­ryhmien puheenjohtajat.

Marin muistutti, ettei kyseessä ole varsinainen päätöksen­tekotilaisuus, vaan keskustelua asiasta. Asiaa tullaan käsittelemään myös presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuus­poliittisen ministeri­valiokunnan yhteis­kokouksessa (tp-utva), pääministeri sanoi.

Lue lisää: Hallitus linjaa venäläisten turistien viisumeista huomenna, tästä viisumi­kysymyksessä on kyse

Marin ei ottanut maanantaina täsmällistä kantaa Suomen mahdollisiin tuleviin rajoituksiin. Hän toisti, että Suomen lainsäädäntö rajoittaa liikkumatilaa viisumi­kysymyksessä. Mahdollista on kuitenkin, että viisumi­prosesseja hidastettaisiin myös EU-linjausten ulkopuolella.

”Keinot, mitkä meillä on käytössä, kuten aikaisemminkin olen kuvannut, on esimerkiksi erilaisten viisumin­myöntö­prosessien hidastaminen, sitä kautta ruuhkauttaminen, eli käytännössä estäminen”, Marin sanoi.

”Tällaisia keinoja meillä on mahdollisuus käyttää.”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on viitannut vastaavaan tapaan aiemmin. Haaviston mukaan on mahdollista rajoittaa ajallisesti turistiviisumien hakumahdollisuutta, jolloin voitaisiin priorisoida muita viisumeja, jotka ovat tarpeellisia.

HS:n tietojen mukaan tämäntyyppinen ulkoministeriön jo valmiiksi valmistelema malli on hallituksen keskusteluissa tiistaina pohja­esityksenä.

Sanna Marin ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre maanantaina Oslossa.

Viisumikysymys nousi esiin myös Pohjoismaiden pääministerien ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin lehdistö­tilaisuudessa Oslossa.

Marin korosti tässä yhteydessä, ettei ole oikein, että venäläiset voivat matkustaa vapaasti Euroopassa samaan aikaan kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa.

”Tavalliset venäläiset eivät aloittaneet sotaa, mutta samaan aikaan on ymmärrettävä, että he tukevat sotaa. Minusta ei ole oikein, että venäläiset voivat matkustaa, tulla Eurooppaan, Schengen-alueelle, olla turisteja ja katsella nähtävyyksiä, kun Venäjä tappaa ihmisiä Ukrainassa. Se on väärin”, hän sanoi.

Saksan liittokansleri Scholz ei puolestaan innostunut rajoituksista, minkä hän on ilmaissut myös aiemmin.

Scholz korosti, että on ollut tärkeää, että EU on kyennyt päättämään Venäjään kohdistuvista pakotteista.

”Mutta minusta kyseessä ei ole venäläisten kansalaisten sota, kyseessä on [Venäjän presidentin Vladimir] Putinin sota, ja meidän on oltava hyvin selkeitä sen suhteen”, hän sanoi.

Scholzilta kysyttiin, miten hän suhtautuu, jos EU-maat nyt tekevät itsenäisiä päätöksiä viisumi­rajoitteista ilman EU-linjaa.

Viro on jo tehnyt päätöksen rajoittaa venäläisten turistiviisumeita.

Scholz sanoi pitävänsä keskustelua asiasta tärkeänä. Hän myös totesi, että mailla on asiassa liikkumatilaa.

Samalla Scholz painotti, että Venäjältä pakenee paljon ihmisiä, koska nämä ovat eri mieltä Venäjän hallinnon kanssa. Tätä ei pitäisi hänen mielestään vaikeuttaa.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz (vasemmalla) korosti maanantaina, että on ollut tärkeää, että EU on kyennyt päättämään Venäjään kohdistuvista pakotteista

Marin korosti, että asiasta on keskusteltava Eurooppa-neuvostossa.

Kysyttäessä eri linjasta Scholzin kanssa, hän sanoi ymmärtävänsä myös toisenlaiset näkemykset.

”Tietenkin meidän pitää näille toisin­ajattelijoille tarjota reittejä ulos Venäjältä, eli ei tämä ole musta­valkoinen kysymys.”

Ruotsin pääministeriltä Magdalena Anderssonilta kysyttiin, onko hän Suomen vai Saksan linjoilla kysymyksessä.

Andersson sanoi niin ikään, ettei kysymys ole mustavalkoinen. Ruotsi ei ole toistaiseksi päättänyt linjaansa.

”Me kuuntelemme edelleen eri näkemyksiä molempiin suuntiin.”

Myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kertoivat olevansa avoimia yhteiselle keskustelulle asiasta.