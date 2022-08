Vaikka hallitus juhlii historiallisen hyviä työllisyyslukuja, Suomessa tehdään nyt aiempaa vähemmän töitä – tästä on kyse

Hallituskauden aikana työllisten määrä on kasvanut, mutta tehtyjen työtuntien määrä ei. Suomi kulkee kohti ”pohjoismaista” työllisyyttä ja on jo yhdessä keskeisessä mittarissa ohittanut Ruotsin, Norjan ja Tanskan.

Työllisyys on Suomessa nyt poikkeuksellisen vahvaa.

Työllisyys on noussut Suomessa kuluvan hallituskauden aikana vertailukelpoisen mittaushistorian ennätykseen, mistä hallituspuolueiden edustajat ovat ymmärrettävästi iloinneet. Osa vasemmistojohtoisen hallituksen arvostelijoista on kuitenkin sitä mieltä, ettei työllisyyskehitys todellisuudessa ole niin valoisaa kuin hallitus antaa ymmärtää.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari kirjoitti maanantaina hallituksen ”paukuttelevan henkseleitään katteettomasti”. Rantahalvarin mukaan vahva kehitys on osin näennäistä, sillä tehtyjen työtuntien määrä ei hallituskauden aikana ole kasvanut.

Mistä on kyse?

Riidatonta on, että hallitus on saavuttamassa itselleen asettamansa 75 prosentin työllisyystavoitteen. Hallituksen omien toimien merkitys tässä saavutuksessa on luonnollisesti rajallinen.

Työllisyysasteen niin sanottu trendiluku kohosi kesäkuussa 74 prosenttiin. Niin suuri osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä käy töissä. Kesken hallituskautta voimaan tullut tilastointimuutos alensi työllisyysastetta noin yhden prosenttiyksikön, joten käytännössä hallituksen alkuperäinen tavoite on jo täyttymässä.

EK ja monet muut tahot ovat pitkään vaatineet Suomen työllisyysasteen nostamista ”pohjoismaiselle tasolle”. Tämän hallituskauden aikana Suomi on ottanut verrokkejaan kiinni.

EK:n Rantahalvari on silti oikeassa siinä, ettei tehtyjen työtuntien määrä Suomessa ole hallituskauden aikana kasvanut. Itse asiassa se on hieman vähentynyt.

Kenties ristiriitaiseltakin kuulostavaa kehitystä selittää se, että työllisiksi tilastoidaan myös kaikki osa-aikaisesti töitä tekevät. Viime aikoina työllisten määrä on kasvanut vahvasti, mutta aiempaa suurempi osa työllisistä tekee kokoaikaisen työn sijaan osa-aikaista työtä.

Osa-aikatyön osuuden kasvu ei tarkoita, ettei työllisyyden koheneminen olisi aitoa. Muiden Pohjoismaiden Suomea korkeampi työllisyysaste selittyy pitkälti juuri osa-aikatyön yleisyydellä.

Osa-aikatyön osuuden viimeaikaisesta kasvusta huolimatta sen osuus on Suomessa yhä selvästi alhaisempi kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tällä hetkellä Suomen työmarkkinoiden rakenne kulkee siis kohti ”pohjoismaista suuntaa”, kuten esimerkiksi EK:kin on toivonut.

EK:n Rantahalvarin mukaan työllisyyden laadun seuraaminen on tärkeää: jos suuri osa työllisistä työskentelee osa-aikaisesti, julkiseen kassaan ei tule riittävästi lisää verotuloja ja osa työllisistä voi yhä tarvita sosiaalietuuksia elämisen tueksi.

Työllisyysastetta voikin tarkastella myös niin sanotusti kokoaikaiseksi muutettuna. Tällöin työllisyys lasketaan tehtyjen työtuntien perusteella: esimerkiksi kaksi puolikasta työviikkoa tekevää osa-aikaista työllistä lasketaan yhdeksi kokoaikaiseksi työlliseksi.

Kokoaikaiseksi muutetussa työllisyysasteessa Suomi on jo pitkään ollut pohjoismaisella tasolla. Tänä vuonna Suomi on ohittanut Ruotsin ja siirtynyt vertailun kärkeen.

Vaikka tehtyjen työtuntien määrä ei Suomessa ole kasvanut, työllisyyttä on nostanut työikäisen väestön pieneneminen. Kun tarkastellaan työllisten osuutta 15–64-vuotiaasta väestöstä, niin väestön pienetessä sama määrä työtunteja tuottaa korkeamman kokoaikaiseksi muutetun työllisyysasteen.

Suomen työikäisen väestön työllisyys on tällä hetkellä vahvaa niin pohjoismaisessa kuin laajemminkin kansainvälisessä vertailussa. Silti valtiontalouden alijäämä on ensi vuonnakin näillä näkymin suuri.

Osin alijäämän taustalla ovat pandemian ja Ukrainan sodan budjettiin jättämät jäljet, mutta kaikkea ne eivät selitä. Ikääntyvässä Suomessa esimerkiksi hoiva- ja eläkemenojen kasvu tekee julkisen talouden tasapainottamisesta vaikeaa.

Päättäjät ovat takavuosina toivoneet, että ikäviltä menoleikkauksilta ja veronkorotuksilta voitaisiin säästyä työllisyyden kohenemisen avulla. Saattaa olla, että toiveen toteutuminen edellyttäisi vielä paljon nykyisiä ennätyslukemiakin vahvempaa työllisyyttä.

Jutussa käytetyt tilastot on koonnut työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja.