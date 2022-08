Hallitus aikoo tiistaina päättää siitä, miten venäläis­turisteille myönnettävien viisumeiden kanssa aiotaan menetellä jatkossa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ennakoi, että hallitukselle ei tuota tiistaina vaikeuksia päästä yhteis­ymmärryksen venäläis­turisteille myönnettävistä viisumeista. Hallituksen on määrä tiistain iltakoulussaan päättää, miten viisumeiden kanssa aiotaan jatkossa menetellä.

”Hallitus on ollut näistä asioista aika lailla samoilla linjoilla”, Henriksson toteaa.

Henrikssonin mukaan turistiviisumien nykylinjaan tulee tehdä muutoksia.

”Tilanne on siinä mielessä hankala, että meillä on itäinen naapuri, joka käy sotaa Ukrainassa, kun samalla Venäjän kansalaiset voivat matkustella ympäriinsä, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut”, Henriksson pohtii.

HS:n tietojen mukaan hallituksen pohjaesityksenä tiistain keskusteluissa on ulkoministeriön valmistelema linja, jonka mukaan Suomi voisi viisumi­hakemuksia käsitellessään priorisoida esimerkiksi perheenjäsenille tarkoitettuja viisumeja turisti­viisumien edelle. Viisumiasiat ovat ulkoministeriön vastuulla.

Henrikssonin mukaan tällainen järjestely vaikuttaisi järkevältä.

”Perheiden ja sukulaisten tulee pystyä jatkossakin elämään normaalia elämää”, Henriksson korostaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on aikaisemmin Ylen haastattelussa esittänyt, että Suomen tulisi selvittää, pitääkö lakia muuttaa, jotta Suomi voisi poikkeuksellisissa tilanteissa päättää itse kansallisista pakotteistaan.

Toistaiseksi EU ei ole tehnyt päätöksiä turistimatkojen lisäämisestä pakote­listoilleen.

”Onko Suomen lainsäädäntö ajantasainen siinä, että voimme ottaa tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa käyttöön myös omia kansallisia pakotteita?” Marin kysyi Ylellä.

Oikeusministeri Henriksson kertoo, että hänen kanssaan pääministeri Marin ei ole aiheesta keskustellut, eikä sitä olla hallituksen sisällä muutenkaan nostettu puheen­aiheeksi.

”En ole osallistunut mihinkään sellaisiin keskusteluihin, joissa tästä olisi ollut keskustelua ylipäätänsä. Haluaisin ensin tietää, mistä on kysymys”, Henriksson toteaa.

”Tähän mennessä Suomelle on ollut tärkeää, että Suomi on yhteisessä linjassa pakotteiden kanssa, ja se on mielestäni hyvä periaate.”