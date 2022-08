Perussuomalaisten mukaan tämän vuosisadan suurin taloudellinen, poliittinen ja sotilaallinen haaste lännelle ei tule Venäjältä vaan Kiinasta.

Perussuomalaisten tiistaina julkaistussa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa ei mainita eroamista EU:sta tai eurosta. Vielä vuoden 2019 EU-poliittisessa ohjelmassa Suomen EU-ero asetettiin ”pidemmän aikavälin strategiseksi tavoitteeksi”. Samalla ohjelmassa asetuttiin Suomen euroalueesta eroamisen kannalle.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan puolueen EU-kriittinen asenne ei ole muuttunut miksikään vuodesta 2019.

”Tässä ei puhuta EU- eikä euroerosta, koska tämä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma. Tässä käsitellään Euroopan unionia ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Meidän vuoden 2019 EU-ohjelmamme on täysin voimassa. Kaikki mitä siellä sanotaan, on ehdottomasti voimassa”, Purra sanoi STT:lle.

”Tässä ohjelmassa ei ole tehty minkäänlaisia myönnytyksiä meidän EU-politiikassamme. Päinvastoin tulevan Nato-jäsenyyden myötä perussuomalainen EU-politiikka tulee entisestään tiukentumaan”, Purra jatkaa.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän huomio kiinnittyy perussuomalaisten uudessa ohjelmassa sen suoraviivaisesti muotoiltuun Venäjä-kantaan.

Perussuomalaisten riveistä on vuosien saatossa kuultu monensuuntaisia – joskus myös Venäjän etuja myötäileviä – kommentteja, minkä vuoksi monet ovat pitäneet perussuomalaisia Suomen Venäjä-myönteisimpänä puolueena.

Nyt perussuomalaisten ohjelma ei jätä puolueen suhtautumista Venäjään epäselväksi. Venäjä nähdään maana, jonka ”nykyjohto on vajonnut historiallisen revisionismin ja vainoharhaisten salaliittoteorioiden sävyttämään ajatteluun”.

Purran mukaan perussuomalaisten riveistä vuosien mittaan kuullut Venäjä-myönteiset kommentit ovat ymmärrettäviä, sillä kaikissa yhteisöissä vallitsee erilaisia näkemyksiä asioista. Hän muistuttaa lisäksi, että muissakin puolueissa on ollut vuosien mittaan havaittavissa Venäjä-myönteisyyttä.

”Muissa puolueissa on ollut erilaisia kaasuputkimiehiä, joiden vaikutuksia tässä tälläkin hetkellä maksellaan”, Purra sanoo.

Jokisipilä kiinnittää huomiota myös perussuomalaisten ohjelman tiukkaan suhtautumiseen Kiinaan.

Perussuomalaisten mukaan tämän vuosisadan suurin taloudellinen, poliittinen ja sotilaallinen haaste lännelle ei tule Venäjältä vaan Kiinasta. Puolueen mielestä ”Suomen on tuettava pyrkimystä muodostaa länsimaiden yhteinen rintama Kiinaa vastaan”.

Purraa huolestuttaa ennen muuta Suomen ja muiden länsimaiden riippuvuus Kiinasta ja sen massiivisesta tuotantokapasiteetista.

”Samanlaiset ongelmat, mitä Euroopalla on suhteessa Venäjään, ovat suhteessa Kiinaan vielä moninkertaiset. Jos huonosti käy, niistä tulee vielä hyvin vahingollisia”, Purra varoittaa.

