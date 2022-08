Oikeusministeri haluaa nopeuttaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyä. Suomessa lasten sekä aikuisten seksuaalirikosten käsittely kestää keskimäärin nyt noin kaksi vuotta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyaikaa on saatava Suomessa lyhennettyä.

”Yksi päivä, tai yksi viikko, puhumattakaan vuosista, on lapsen elämässä jo liikaa”, hän sanoo.

”Tulen budjettineuvotteluissa ehdottamaan reilun puolen miljoonan euron lisäystä, joka liittyy lapsiin kohdistuvien rikosten kiireelliseen käsittelyyn ja lakimuutokseen.”

Lapsiin kohdistuvien seksuaalisten hyväksikäyttötapausten käsittely kestää nyt keskimäärin kaksi vuotta.

Henrikssonin mukaan aikuistenkin kohdalla tilanne on tällä hetkellä ”kohtuuton”.

Suomessa seksuaalirikosten keskimääräinen käsittelyaika on aikuisten tapauksissa on ollut hieman alle kaksi vuotta. Nykyiselläänkin käsittely on Suomessa pahasti ruuhkautunut.

”Kohtuullista olisi, että jos rikos on tapahtunut tänään, niin vuoden aikana olisi saatu tuomio. Tai nopeammin”, Henriksson toteaa.

Hänen mukaansa määrärahoja on tämän hallituskauden aikana lisätty oikeudenhoitoon noin 80 miljoonaa euroa. Koronapandemia on osaltaan pitkittänyt käsittelyaikoja.

Henriksson puhui asiasta Suostumus 2018 -seminaarin yhteydessä tiistaina. Seminaarissa käsiteltiin seksuaalirikoslainsäädännön uudistusta.

Keskeisin osa uudistusta on, että jatkossa raiskaus määritellään rikoslaissa suostumuksen puutteen kautta.

”Tämä on historiallinen askel, jossa Suomi seuraa muita Pohjoismaita, kuten Ruotsia”, Henriksson kuvaa.

Henriksson nostaa esiin, että jos tilastot seuraavat Ruotsia, on odotettavissa, että seksuaalirikostuomioiden määrä kasvaa myös Suomessa. Ruotsissa kasvu on ollut kovimmillaan 75 prosenttia sen jälkeen, kun lainsäädäntö muuttui suostumusperustaiseksi 2018.

”On tärkeää, että kouluissa pitäisi puhua lisää suostumuksesta sekä itsemääräämisoikeudesta. Lasten pitää ymmärtää, mikä on ok ja mikä ei ole ok. Lapsia pitää myös opettaa tunnistamaan, että jos jostain tulee ahdistava olo, se tunne on yleensä oikea.”

Uudessa laissa kovennetaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja vahvistetaan suojaikärajaa. Jatkossa alle 16-vuotiaan kanssa ei pohdita lapsen suostumusta, vaan kyseessä on automaattisesti lapsenraiskaus. Lapsenraiskaus on uusi rikosnimike.

Amnestyn Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen ei huokaise helpotuksesta uuden lainsäädännön tultua voimaan.

Seuraava korjauskohta olisi hänen mielestään tukipalveluissa.

”Meiltä puuttuvat vielä lähes täysin tukipalvelut seksuaaliväkivallan uhreille akuuttivaiheen jälkeen. Tällä hetkellä useat järjestöt pystyvät rahoituksen takia tarjoamaan noin viisi tukikäyntiä, joiden jälkeen uhri on mahdollisesti vuosia kestävän oikeudenkäynnin ajan asuinpaikasta riippuen ilman systemaattista pitkäjänteistä tukea”, hän sanoo.

”Hallituksessa pitäisi nyt alkaa suunnitella aidosti sitä, miten pystymme tukemaan erityisen haavoittuvaisia ryhmiä, jotka kohtaavat seksuaaliväkivaltaa.”

Saman ongelman nosti esiin myös yksi Suostumus 2018 -aloitteen taustavoimista, vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela.

”Valtaosaa laitoksissa olevien kohtaamaa seksuaaliväkivaltaa ei vielä uudessakaan lainsäädännössä lueta raiskaukseksi vaan hyväksikäytöksi, vaikka teko tehtäisiin valta-aseman avulla painostaen”, hän sanoo.

”Seksuaalinen hyväksikäyttö jäi osaksi rikoslakia, ja uusi raiskauksen määritelmä huomioi valta-aseman väärinkäytön melko suppeasti. Tällöin riskinä on, että valta-aseman avulla seksiin painostamista ei tunnisteta raiskaukseksi, vaan nämä teot tuomitaan hyväksikäyttönä.”

Suomela kommentoi myös oikeusprosessien kestoa.

”Tämä on rahakysymys, mutta kyse ei ole kovin suurista summista. Ennemmin kyse on priorisoinnista. Rikosten uhrit eivät usein pääse ääneen politiikassa, ja siksi oikeusprosessien venyminen jää herkästi vaille ongelman ansaitsemaa huomiota ja rahoitusta.”

Hän myös nostaa esiin sen, että nyt kun otetaan askel eteenpäin, on asialle noussut ”vastaliike”.

Hänen mukaansa sosiaalisessa mediassa on tämän myötä noussut vastavoimia, jotka muun muassa vähättelevät seksuaalirikoksi ja kehottavat niiden tekemiseen. Suomelan mukaan väkivaltaan kehottamiseen pitäisi puuttua tehokkaammin.

Lisäksi hän nostaa esiin kansainvälisen yhteistyön merkitystä tilanteissa, joissa internetin välityksellä tehdyn seksuaaliväkivallan uhri ja tekijä ovat eri maissa.