MTV ja IS: Alivaltiosihteeri Lankinen vastustaa valtiollisia hautajaisia Loirille – ”Kriteerit eivät täyty”

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) ehdotti tiistaina Loirille valtiollisia hautajaisia.

Taiteilija Vesa-Matti Loirille ei pidä järjestää valtiollisia hautajaisia, sanoo valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen Ilta-Sanomille ja MTV:lle.

”Loiri oli eittämättä merkittävä kulttuurihenkilö, mutta henkilökohtaisesti en kannata valtiollisten hautajaisten myöntämistä hänelle. Kun katsoo listaa, keille merkittäville henkilöille niitä on poikkeustapauksissa järjestetty, Loirin kohdalla kriteerit eivät mielestäni täyty”, Lankinen sanoo IS:lle.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) ehdotti tiistaina Loirille valtiollisia hautajaisia. Laulaja, näyttelijä Vesa-Matti Loiri kuoli pitkäaikaiseen sairauteen viime keskiviikkona 10. elokuuta.

Lankinen perustelee kielteistä suhtautumistaan valtiollisiin hautajaisiin sillä, että Suomessa on paljon kulttuurin ja urheilun saralla ansioituneita ihmisiä. Hänen mukaansa olisi vaikeaa vetää rajaa siihen, ketkä ansaitsevat valtiolliset hautajaiset ja ketkä eivät.

Päätös valtiollisten hautajaisten järjestämisestä voi tapahtua valtioneuvoston kanslian esittelystä valtioneuvostolle.

Valtioneuvoston kanslian verkkosivujen mukaan valtiolliset hautajaiset kustannetaan valtion varoista nykyään ainoastaan presidentille. Poikkeustapauksissa valtioneuvosto voi kuitenkin päättää niiden järjestämisestä esimerkiksi henkilöille, joilla on ”erityistä kansallista merkitystä”.

Käytäntö on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1989. Viimeksi valtiolliset hautajaiset on järjestetty taiteilijalle vuonna 1992. Tuolloin ne järjestettiin kirjailija Väinö Linnalle. Presidenttien lisäksi valtiollisia hautajaisia on järjestetty käytännön muuttumisen jälkeen muun muassa entisille pääministereille.

Honkonen kuvasi tiistaina lähettämässään tiedotteessa Loiria yhdeksi Suomen itsenäisyyden ajan suurimmista taiteilijoista, ”joka on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien”.

”Valtiolliset hautajaiset olisivat Suomen yhteinen kunnianosoitus ja kiitos poikkeuksellisesta elämäntyöstä kulttuurimme kentällä”, Honkonen perusteli.

Lankinen katsoo, että myöskään Loirin hautajaiskuluja ei tulisi kustantaa valtion varoista. Sen sijaan yksi keino muistaa Loiria olisi hänestä se, että valtioneuvosto kunnioittaa hänen poismenoaan osallistumalla hänen hautajaisiinsa.