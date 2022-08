Maria Ohisalo: Budjettiriihessä on etsittävä ratkaisuja, joilla ihmisiä autetaan kohonneiden hintojen keskellä.

Vihreiden ministeriryhmä esittää sosiaaliturvaan ylimääräistä indeksikorotusta pienituloisten auttamiseksi nousevien hintojen keskellä. Indeksikorotus auttaisi ministeriryhmän mukaan niin eläkeläisiä, pienituloisia sosiaaliturvan saajia kuin opiskelijoitakin.

Sosiaaliturvaan on tehty ylimääräinen indeksikorotus tänä kesänä.

”Normaalisti sosiaaliturvaa tarkistetaan kerran vuodessa, mutta nopean inflaation oloissa olisi perusteltua tehdä tarkistuksia useammin. Näin esimerkiksi eläkkeet ja työttömyysturva pysyisivät paremmin hintojen nousuvauhdin mukana, ja pienituloisten käteen jäävä raha kasvaisi, vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Vihreiden ministeriryhmä pohti keinoja kansalaisten auttamiseksi kesäkokouksessaan Mikkelissä.

Ohisalon mukaan hallituksen elo-syyskuun vaihteessa kokoontuvassa budjettiriihessä on etsittävä ratkaisuja, joilla ihmisiä autetaan kohonneiden hintojen keskellä.

Vihreiden ministeriryhmä kantaa erityistä huolta lapsiperheiden selviytymisestä hintojen noustessa. Vihreät esittävätkin myös toimeentulotuen ja työttömyysturvan lapsikorotuksien ja opintorahan huoltajakorotuksen nostamista lapsiperheiden tilanteen helpottamiseksi.

Vihreät esittävät myös kunnille avattavaa rahoitusta, jolla ne voisivat laajentaa kouluruokailua aamuihin, iltoihin ja viikonloppuihin sekä antaa lisää tukea ruoka-apua jakaville toimijoille.

Lisäksi vihreät ehdottavat bussien ja raideliikenteen lippujen arvonlisäveron laskemista neljään prosenttiin.

”Joukkoliikenne on monella alueella kriisissä, ja lippujen hinnoille on kovaa nousupainetta. Monella pienituloisella on jo nyt vaikeuksia maksaa liikkumisestaan”, Ohisalo perusteli ehdotusta.

Vihreiden ministeriryhmä kannattaa myös pienituloisille maksettavaa energiarahaa, joka on jo valmistelussa.