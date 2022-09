Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Janne Känkäsen mukaan Suomen on syytä varautua jo Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan.

Suomen huoltovarmuuden suuri kysymys on nyt se, mihin suomalaiset jatkossa varautuvat, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Janne Känkänen.

”Meidän varautumisemme taso on kansallisesti nykyisellään hyvä, mutta onko se uuteen uhkatilanteeseen peilaten riittävä?”

Känkäsen mukaan nyt tarvitaan arvio siitä, mikä on kansallisen varautumisen tavoite. Kyse on materiaalisesta varautumisesta eli käytännössä varastojen mitoituksesta ja laajuudesta sekä kriittisen infrastruktuurin suojaustasosta.

”Onko meillä esimerkiksi riittävästi viljaa varastoissa? Meillä on sitä aika paljon, mutta tarvitsemmeko lisää uhkatilanteeseen nähden? Onko kriittisen infrastruktuurimme suojaamisen taso riittävä, ja onko se kyberturvan ja fyysisen suojauksen osalta häiriönkestävä?”

Kriittisellä infrastruktuurilla Känkänen tarkoittaa esimerkiksi satamia, sähköverkkoja ja päivittäistavaran logistiikkakeskuksia.

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman normaalina. Tätä työtä keskus tekee yhdessä muiden viranomaisten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

HVK turvaa väestön toimeentuloa ja talouselämän toimintakykyä vakavien häiriöiden varalta sekä tukee sotilaallista huoltovarmuutta.

Puolustusvoimien kanssa Huoltovarmuuskeskuksella on erillinen sopimus ja yhteistyö on tiivistä.

”Käytännössä se liittyy erityisesti kotimaisen ampuma­tarvike­teollisuuden toiminta­edellytysten ylläpitoon ja kehittämiseen. Se on nyt tietenkin ajankohtainen aihe”, Känkänen sanoo.

Keskuksen organisaatio onkin tehtävien laajuuteen nähden yllättävän pieni. Työntekijöitä on vain runsaat 70.

Syntynyt vuonna 1967. Kotoisin Lahdesta.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja.

Työskennellyt aikaisemmin EU:n komissiossa, kauppa- ja teollisuusministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Valtiotieteen maisteri Helsingin yliopistosta, pääaine kansantaloustiede.

Harrastaa mökkeilyä, liikuntaa ja maailmantapahtumien seuraamista.

Perheessä vaimo ja kaksi aikuista tytärtä.

HVK:n toimitilat sijaitsevat Helsingin Aleksanterinkadulla. Sisään mentäessä kysytään heti henkilöpapereita ja sitten kehotetaan käymään kahviautomaatilla.

Varhain aamulla huoneet ovat tyhjiä ja paikka on hipihiljainen. Känkäsen mukaan syynä ovat liukuva työaika ja etätyö, jota vielä suositaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan valtioneuvoston ensimmäistä huoltovarmuusselontekoa. Siinä on tarkoitus määritellä tämän vuosikymmenen keskeiset huoltovarmuuden linjaukset.

Selonteko on ollut juuri lausuntokierroksella ja menee tässä kuussa eduskunnan käsittelyyn.

Känkäsen mukaan varautumisen tavoitetasosta pitää tehdä pian päätös. Vaarana on, että nyt totutaan Ukrainassa käytävään sotaan, jolloin huoltovarmuuteen liittyvä riski jää vähemmälle huomiolle.

”Suomi on keskimäärin hyvin varautunut. On syytä tehdä arvio tässä ja nyt siitä, pitääkö meidän tehdä jokin tasohyppy. Toivon, että arvio pystytään tekemään laajemmin kuin vain meillä Huoltovarmuuskeskuksessa.”

Känkänen myöntää olevansa hiukan poleeminen mutta toivoo asian herättävän laajaa kiinnostusta.

”Pitäisikö Suomen olla varautumisessaan Pohjolan Israel? Onko varautumisen tasoa nostettava, vai riittääkö nykyinen taso? En osaa vielä itse tarkkaan arvioida, mutta uskon, ettei se ainakaan laskea voi.”

Huoltovarmuuskeskus oli keväällä 2020 historiallisessa kriisissä. Kyse oli korona­pandemiaan liittyvistä hengitys­suojain­kaupoista, jotka eivät sujuneet niin kuin olisi pitänyt.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti tuolloin, ettei Huoltovarmuuskeskuksen silloinen johtaja nauttinut enää hänen luottamustaan. Jupakan seurauksena toimitusjohtaja erosi ja kaksi HVK:n työntekijää erotettiin.

Asiaa myöhemmin tutkittaessa selvisi, että maskisotkun todelliset syylliset olivat muualla: työ- ja elinkeinoministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Jäikö maskikohusta vamma Huoltovarmuuskeskuksen työtekijöiden sieluun?

”Kyllä siitä varmaan tietynlainen vamma jäi. Se oli niin yllättävä. Hyvin suuriin mittasuhteisiin paisunut kritiikki koettiin ehkä epäreiluksi.”

Känkäsen mukaan virheistä on opittu ja kohusta on toivuttu ”oikein hyvin”. Organisaatiota on uudistettu, ja uutta väkeäkin on tullut taloon.

Hän muistuttaa, että aikaisemminkin tehty työ oli perusteiltaan hyvää. Varautumisen perinteiset kivijalat ovat edelleen yhtä relevantteja.

”Se oli siihen erityistilanteeseen liittyvä tapahtumasarja. Siitä on paljon ammennettu hankintaoppia.”

Onko nyt selvää, kuka hankkisi maskit, jos tulisi samankaltainen pandemia?

”On. Voin luvata, että on. Ja on myös kyky siihen.”

Ovatko poliitikot nyt paremmin selvillä siitä, mitä te teette?

”Uskoisin, että ovat nyt huomattavasti paremmin selvillä. Meidän keskustelu­yhteytemme on ollut tiivis, erityisesti Venäjän toiminnan vuoksi viime syksyn loppupuolelta lähtien.”

” ”Julkinen keskustelu Ukrainan ympärillä on osoittanut, että ihmisillä on tiettyä kriisi­tietoisuutta ja ymmärrystä.”

Känkänen kertoo, että Huoltovarmuuskeskus ryhtyi viime vuoden lopulla seuraamaan Venäjän tilannetta.

Keskeinen kysymys oli, millaisia vaikutuksia olisi Suomeen, jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan.

”Lähdimme tekemään analyysiä ennakoiden, mikä oli hyvä ratkaisu. Ehkä se puhuu osaltaan sen puolesta, että olemme oppineet. Olimme enemmän hereillä.”

Huoltovarmuuskeskus alkoi panostaa jo pandemian aikana huoltovarmuuden tilannekuvan luomiseen. Siinä keskus käyttää apunaan huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksiä.

Tilannekuvan päivittämistä on jatkettu Venäjän aggressiivisen politiikan takia.

”Olemme keränneet yritysverkostomme avulla ja omin voimin tilannekuvaa ja nimenomaan ennakoivaa käsitystä siitä, mitä mahdollisia huoltovarmuusvaikutuksia Venäjän hyökkäyssodalla on”, Känkänen kertoo.

Hänen mukaansa HVK valmisteli Venäjän hyökkäyksen alettua viikoittaisen erityisarvion, jossa otettiin kantaa muun muassa eri kriittisten tuotteiden saatavuuteen eri sektoreilla ja niiden tilanteen kehittymiseen.

Arvio ei ole julkinen, vaan se menee tiedoksi ministeriöille, keskeisille ministereille ja kokonaisturvallisuudesta vastaaville ihmisille. Huoltovarmuuskeskus julkaisee kuitenkin internetsivuillaan myös tiivistetyn julkisen version tai kommentin tilannekuvasta.

Känkäsen mukaan sotatilanne on nyt huoltovarmuuden kannalta aikaisempaa vakaampi, joten erityisarvio julkaistaan enää kahden viikon välein.

”Julkinen keskustelu Ukrainan ympärillä on osoittanut, että ihmisillä on tiettyä kriisitietoisuutta ja ymmärrystä. On puhuttu henkisestä resilienssistä, henkisestä huoltovarmuudesta”, hän sanoo.

”Suomalaiset tuntuvat laajasti ajattelevan, että ukrainalaiset ovat sodassa osapuolina myös meidän puolestamme ja että me voisimme olla samassa tilanteessa. Kyllä aika paljon varautumisesta ja varautumiseen liittyvistä asioista on myös pääkopan sisällä.”

Janne Känkäsellä on takanaan pitkä virkamiesura eri tehtävissä. Hänen takinliepeessään on maanpuolustuskurssimerkki.

Ensi talvesta ennustetaan huolto­varmuudenkin kannalta vaikeaa. Onko siinä jotain, mikä huolestuttaa erityisesti?

”Olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota energiaan. Kohtalaisen kiperät paikat ovat sähkössä, maakaasussa ja lämpöhuoltoon liittyen polttoaineen riittävyydessä, joka on käytännössä meillä tarkoittanut turvetta”, Känkänen kertoo.

Venäläisen hakkeen tuonti polttoaineeksi on loppunut, ja hake pitää korvata jollain varapolttoaineella, kuten turpeella. Huoltovarmuuskeskus onkin nyt perustanut Suomeen maailman ensimmäisen turpeen varmuusvaraston.

”Varmuusvarastoinnin filosofia yleisesti on, että sillä ostetaan aikaa ongelman ratkaisuun. Mikään varastointi ei kovin pitkään riitä, vaikka meillä Suomessa on tältäkin osin hyvä tilanne.”

Känkänen sanoo, ettei HVK kuvittele turpeen palaavan energialähteeksi pysyvästi vaan se poistuu siirtymäkauden jälkeen.

”Ei siitä kannata mitään illuusioita elätellä. Meidän tavoitteemme turpeessa on, että meillä on sitä varmuuden varalta omissa varastoissamme, että pystymme kriisi­tilanteessa turvaamaan lämmitys­kaudella energiatarpeen.”

Sen jälkeen kun maakaasun tuonti Venäjältä lakkasi, Suomen tarvitseman maakaasun hankinta on ollut pitkälti Viron ja Suomen välisen Balticconnector-putken varassa. Huoltovarmuuskeskus on tehnyt töitä sen puolesta, miten toimittaisiin, jos yhteys Viroon katkeaisi kokonaan.

”Järjestelyt on suunniteltu niin, että saamme hoidettua kotitalouksien ja sosiaali- ja terveyssektorin kaasunkäyttäjät sekä kaikkein kriittisimmän elintarviketeollisuuden”, Känkänen kertoo.

Lisäksi Inkooseen on tulossa ensi talveksi kelluva lng-terminaali eli nesteytetyn maakaasun terminaalilaiva.

Oma ongelmansa on sähkö. Sille Huoltovarmuuskeskuksella ei voi olla varastoja.

Huoltovarmuudessa keskeistä on välttämättömyyshyödykkeen, kuten jonkin tuotteen, palvelun tai esimerkiksi sähkön, saatavuus. Sähkön hinnan pelätään kohoavan ensi talvena erittäin korkeaksi.

”Niin kauan kuin sähköä on saatavilla, vaikka hinta on korkealla, se ei ole välttämättä huoltovarmuusongelma”, Känkänen sanoo.

”Mutta jos hinta kohoaa hallitsemattomasti, korkeasta hinnasta voi käytännössä muodostua saatavuusongelma. Korkea hinta on käytännössä este saatavuudelle, ja silloin siitä muodostuu huoltovarmuusongelma.”