Vihtavuoren ruutitehdas hipoo tuotantoennätyksiään, mutta syy ei löydy Ukrainasta vaan Yhdysvalloista.

Ammuslataamo siirrettiin Vihtavuoresta Kuopioon vuonna 1937 ja uudelleen takaisin Vihtavuoreen vuonna 1969. Kuvassa on käynnissä kranaattien valu Kuopion ammuslataamolla vuonna 1942.

Ruutitehdas Laukaan Vihtavuoressa roikkui vuonna 2013 kuin löysässä hirressä.

Raskaasti tappiollisen tehtaan ympärillä velloivat puheet sen toiminnan lopettamisesta. Asiakkaatkin olivat jo menettäneet uskonsa sen tulevaisuuteen.

Sitten kaikki muuttui.

Nyt Vihtavuoren ruutia ei riitä enää kaikille halukkaille ostajille. Laukaalaisten ruutia kysytään maailmalla nyt enemmän kuin koskaan.

Vihtavuoren tehtaan nousun syynä ei ole kuitenkaan Ukrainan sota eivätkä monien maiden kasvaneet puolustusbudjetit. Ei ainakaan vielä.

Menestyksen taustalla ovat ennen kaikkea amerikkalaiset urheiluampujat.

”Meillä on ihan hyvä tilanne. Joudumme myymään aika lailla ei-oota. Tilauskantamme lähti nousemaan vuoden 2020 lopussa. Siihen ei siten vaikuttanut Ukraina”, sanoo Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä.

Vihtavuoren yksi kärkituote ovat jälleenlatausruudit. Niiden loppuasiakas on urheiluampuja tai metsästäjä, joka lataa itse omat patruunansa.

”Jälleenlatausruudit ovat lähteneet vetämään erityisesti Yhdysvaltojen markkinoille”, Heikkilä sanoo.

Toinen syy pärjäämiseen on se, että Vihtavuoren tehdas siirtyi ampumatarvikkeita ja rakettimoottoreita valmistavan Nammon omistukseen vuonna 2014. Toimitukset Nammon omille tehtaille ovat kasvaneet merkittävästi.

Nammolla on kolmisenkymmentä tuotantolaitosta useissa eri maissa. Se on pyrkinyt parin viime vuoden aikana keskittämään ruutihankintojaan Vihtavuoreen, jossa on yhtiön ainoa ruutitehdas.

Heikkilä myöntää, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä johtuvat puolustusmäärärahojen lisäykset useissa maissa heijastuvat myös Vihtavuoreen.

”Meidän nousumme ei johdu siitä, mutta se näkyy toki siinä, että kyselyjä on paljon. Tämä kansainvälinen tilanne tarkoittaa sitä, että kysyntä tulee säilymään varmasti korkeana tulevina vuosina.”

Heikkilä sanoo, että Vihtavuoren ruutitehdas on joutunut torjumaan jo vanhoja asiakkaita ja priorisoimaan Nammon omia tehtaita.

”Suomen Puolustusvoimien tarpeet menevät myös korkealle prioriteettilistassa.”

Vihtavuoren ruutitehtaalla on juhlavuosi. On tullut kuluneeksi sata vuotta siitä, kun eduskunta päätti perustaa maahan valtion omistaman ruutitehtaan.

Taustalla oli maanpuolustuksellinen tarve. Suomeen perustettiin 1920- ja 1930-luvuilla myös valtion omistama patruunatehdas, kivääritehdas, tykkitehdas ja lentokonetehdas.

Nammo Vihtavuori julkistaa torstaina toimintansa kunniaksi yrityshistoriikin. Dosentti Heikki Roiko-Jokelan kirjoittamassa tutkimuksessa avataan sitä, miten ruutitehdas on joutunut kamppailemaan erilaisten ristivetojen keskellä koko olemassaolonsa ajan.

Mervi Hietavala ja Marjatta Ahonen valmistivat nalleja Vihtavuoren pohjanallitehtaalla vuonna 1977.

Valtion ruutitehtaalta on vaadittu aina, että se varautuu tuotannon moninkertaistamiseen sodan syttymisen varalta, mikä on ollut kallista.

Toisaalta tehtaan on haluttu olevan taloudellisesti kilpailukykyinen ja tarpeen vaatiessa kykenevä etsimään ostajia muualtakin kuin omasta puolustushallinnosta.

Poliittinen suhtautuminen ruutitehtaaseen on ollut kirjavaa.

Laitavasemmisto nimitti tehdasta pahimmillaan jopa murhavälinetehtaaksi. Vasemmistossa on suhtauduttu myös hyvin kielteisesti esimerkiksi ruudin vientiin ulkomaille.

Sitten on ollut aikoja, jolloin vasemmistosta on innokkaasti puolustettu ruutitehdasta sen työllistävän vaikutuksen vuoksi.

Ruutitehdas on ollut tähän asti täysin riippuvainen Puolustusvoimista. Sen tilausten tyrehtyminen oli aina huono uutinen.

Näin kävi muun muassa 2000-luvun alussa. Tuolloin puolustushallinnon rahat menivät Hornet-hävittäjiin. Suomalaisen puolustustarviketeollisuuden tilanne näytti muutenkin huonolta.

Eduskunta oli kirjannut budjettiin tavoitteeksi, että Puolustusvoimien tarvikkeista vähintään puolet piti ostaa kotimaasta, mutta todellisuudessa ostettiin vain vajaa viidennes.

Silloista kokoomuksen valtiovarainministeriä Sauli Niinistöä syytettiin suomalaisen puolustustarvikealan tietoisesta alas ajamisesta.

Niinistö kiisti väitteet. Hänen mukaansa tuotteilla piti olla kuitenkin myös markkinoita. Tuotantoa ei voitu jatkaa pelkin budjettivaroin.

Ruutimassasta poistettiin vettä Vihtavuoressa vuonna 1977.

Historiansa pahimpaan kriisiin ruutitehdas joutui vuonna 2013. Silloinen ranskalaisomistaja Eurenco harkitsi tappiota tekevän tehtaan lopettamista. Taustalla oli Suomen Puolustusvoimien tykkiruutitilausten romahtaminen.

Samoihin aikoihin käynnistettiin Puolustusvoimien suurta säästöohjelmaa, joka brändättiin positiiviselta kuulostavaksi puolustusvoimauudistukseksi.

Tuolloin kyseenalaistettiin jopa pitkään hellitty ajatus siitä, että kotimainen ruutitehdas oli välttämätön huoltovarmuuden kannalta.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok) ilmoitti, että valtio ei ryhtyisi ruutitehtaan omistajaksi, ellei sen toimintaa saataisi kannattavaksi. Hänen mukaansa tehtaan merkitys huoltovarmuudelle oli kyseenalainen, koska sen keskeinen raaka-aine eli puuvilla tuotiin Kiinasta.

Vapaavuori oli puuvillan suhteen oikeassa. Ongelmaa kierretään pitämällä suuria varastoja. Puuvillan korvaamista puupohjaisilla materiaaleilla tutkitaan nykyään kiivaasti.

Vihtavuoren ruutitehdas siirtyi vuoden 2014 alussa Eurencolta Nammo Lapuan omistukseen. Nammon aikana tehtaaseen on investoitu mittavasti.

”Muutos tapahtui nopeasti”, sanoo alkuvuonna 2014 Vihtavuoren tehtaalle töihin tullut toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä.

”Yksi asia, mikä meitä auttoi, oli asiakkaan huoli, että tulevaisuudessa ei enää saa ruuteja Vihtavuoresta. Siellä oli ikään kuin viimeisiä tilauksia sisässä. Tilauskanta oli aika vahva jo 2014, ja meillä oli tilaisuus lähteä kasvattamaan määriä.”

Nammo Vihtavuoren ruudista meni viime vuonna vientiin yli 80 prosenttia.

”Puolustusvoimat on meille todella tärkeä asiakas, mutta heidän osuutensa myynneistä ei ole niin suuri kuin menneinä vuosina. Huoltovarmuusmielessä tämä on mennyt juuri oikein, ja ruutitehdas tukeutuu vahvasti vientikauppaan”, Heikkilä sanoo.

”Meillä on edelleen ruutitehdas. Jos se olisi lopetettu, niin ei sitä olisi uudelleen rakennettu.”

Jaana Vornanen oli töissä Vihtavuoren ampumaradalla viime toukokuussa.

Voiko sanoa, että Vihtavuoren ruutitehtaalla menee paremmin kuin koskaan?

”Kyllä oikeastaan voi sanoa. Jos katsotaan yksi, kaksi tai kolme vuotta eteenpäin, niin olemme menossa niihin ruudin tuotantomääriin, mitä oli aikoinaan 1940-luvulla.”

Vihtavuoren tuotannon ennätysvuodet osuivat jatkosodan aikaan.

”Tavara käy kaupaksi, ja investointeja tehdään paljon. Päätöksentekoprosessissa on seuraavia isoja investointeja, joilla kapasiteettia saataisiin kasvatettua tulevaisuudessa. Ne vaikuttavat vasta kahden, kolmen vuoden päästä.”

Lähde: Heikki Roiko-Jokela, Tapio Roiko-Jokela ja Joni Markkanen: Valtion ruutitehtaasta osaksi pohjoismaista konsernia. Vihtavuoren ruutitehdas 1922–2022.