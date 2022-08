Norjan asevoimien komentajan mukaan Venäjä on siirtänyt pohjoisesta suuria maavoimien joukkoja Ukrainaan.

Norja on ehdottanut Suomelle ja Ruotsille yhteistä suurta talvisotaharjoitusta. Harjoitus järjestettäisiin jo vuonna 2024 Suomen, Ruotsin ja Norjan maa-alueilla sekä Itämerellä.

Asiasta kertoo Norjan asevoimien komentaja Eirik Kristoffersen norjalaisen High North News -uutissivuston haastattelussa.

Harjoitus olisi nimeltään Nordic Response, ja se järjestettäisiin perinteisen Norjan pohjoisosissa pidettävän Cold Response -harjoituksen sijaan.

Uudesta suurharjoituksesta keskusteltiin viime viikolla Norjassa, kun Pohjoismaiden asevoimien komentajat ja puolustusmateriaalijohtajat kokoontuivat vuosittaiseen tapaamiseensa.

Kristoffersen kommentoi tuolloin, että ajatuksena on suurempi yhteinen sotaharjoitus, jossa harjoitellaan sekä Itämeren että arktisen alueen puolustamista.

Cold Response on tunnetuin Norjan johtama talviolosuhdeharjoitus, joka järjestetään joka toinen vuosi. Tänä vuonna se järjestettiin maalis–huhtikuussa, ja siihen osallistui yli 35 000 sotilasta Nato-maista ja Naton kumppanimaista.

Suomesta oli mukana lähes 700 varusmiestä, kantahenkilökuntaan kuuluvaa ja reserviläistä. Edellisen kerran Suomi osallistui Cold Responseen vuonna 2016.

Cold Response -harjoituksen laajentaminen Nordic Responseksi on tullut ajankohtaiseksi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusten vuoksi.

Eirik Kristoffersenin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on ehkä suurin asia, mitä Norjan turvallisuudelle on tapahtunut sitten Norjan oman Natoon liittymisen.

Norjalaiskenraali näkee uusien mahdollisuuksien avautuvan Pohjolan puolustamisessa.

”Katsomme kaikkia mahdollisuuksia vahvistaa pohjoisen turvallisuutta yhdessä. Se sisältää muun muassa harjoittelun toistemme alueilla säännöllisesti ilman byrokratiaa. Katsomme myös lentotukikohtia ja rajat ylittävää logistiikkaa, kuten rautatieyhteyttä Göteborgista Narvikiin”, Kristoffersen sanoo High North Newsille.

Norjalaiset ovat myös tehneet Venäjän asevoimista samoja havaintoja kuin suomalaiset: Venäjän on siirtänyt suuria maavoimien joukkoja pohjoisesta Ukrainaan. Kristoffersenin mukaan tämän voi tulkita niin, että Venäjä ei näe alueella uhkaa itselleen.

”Putinin suuri valhe on, että Nato on uhka Venäjälle. Samaan aikaan he tietävät, ettei Natolla ole aikeita hyökätä Venäjälle. Se antaa heille mahdollisuuden siirtää niin paljon voimaa Ukrainaan”, Kristoffersen sanoo High North Newsille.

Hänen mukaansa venäläisten sotilaallinen aktiivisuus pohjoisessa onkin nyt ”epätavallisen alhainen”.